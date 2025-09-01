ETV Bharat / state

'பயங்கரமான ஆளா இருக்கியேடா' 7 பேரை கடித்துக் குதறிய தெருநாய்.. அலறும் பொதுமக்கள்! - KANCHEEPURAM STRAY DOG BITES

இந்த நாய் கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் ஏழு பேரை கடித்துள்ளதாக பொதுமக்கள் அச்சத்துடன் தெரிவிக்கின்றனர்.

இளைஞரை கடிக்கும் தெருநாய்
இளைஞரை கடிக்கும் தெருநாய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2025 at 4:02 PM IST

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மதுராந்தகத் தோட்ட தெரு பகுதியில், கடந்த மூன்று நாட்களுக்குள் ஒரு குட்டி நாய் ஏழு பேரை கடித்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தெருநாய் கடி சம்பவங்கள் பூதாகாரமாகியுள்ளன. பொதுமக்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பல்வேறு கோரிக்கைகள் எழுந்து வருகின்றன. உச்ச நீதிமன்றமும், ''தெரு நாய்களுக்கு பொது இடங்களில் உணவளிக்க கூடாது என்றும் ரேபிஸ் போன்ற நோய்த் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நாய்களை மீண்டும் தெருவில் விடாமல் காப்பகத்தில் தனியாக அடைத்து வைக்க வேண்டும்'' என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், காஞ்சிபுரம் அருகே குட்டி தெரு நாய் ஒன்று ஏழு பேரை கடித்து குதறியிருக்கும் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மதுராந்தகத் தோட்ட தெரு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் (25). இவர் நேற்று (ஆகஸ்ட் 31) தனது நண்பருடன் கிரிக்கெட் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக ஒரு குட்டி தெருநாய் அவரது காலை பலமாக கடித்துள்ளது. இதில் ரத்த காயமடைந்த மணிகண்டன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பியுள்ளார். இந்த அதிர்ச்சி தரும் நிகழ்வு அருகே உள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி, சமூக ஊடகங்களில் வெளிவந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த நிலையில், அதே குட்டி கருப்பு நாய் இன்று காலை (செப்.1) அப்பகுதியைச் சேர்ந்த 10ம் வகுப்பு மாணவியான ஷோபாவை கடித்துள்ளது. அவருக்கும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், இன்று காலை ராஜேஷ் மற்றும் நிகேஷ் ஆகிய இரு இளைஞர்களையும் தொடர்ந்து ஒரு மணி நேர இடைவெளியில் வெறிநாய் கடித்ததில் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் வெறிநாய் கடி தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர்.

இது தொடர்பாக அப்பகுதி மக்கள் கூறும் போது, இந்த நாய் ஏற்கனவே ஐந்து பேரை கடித்துள்ளதாகவும், கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் ஏழு பேரை கடித்துள்ளது என்றும் அச்சத்துடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

இது போன்று தெரு நாய்கள் கடிப்பது தொடர்ச்சியாக நடப்பதால், அப்பகுதி மக்கள் பெரும் அச்சத்தில் உள்ளனர். இதுகுறித்து காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து தெருநாய்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

