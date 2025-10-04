அமைச்சர் துரைமுருகன் பங்கேற்ற அரசு விழாவில் மின்சார திருட்டு? தீயாய் பரவும் வீடியோ!
கம்பிகளின் மூலம் அருகிலுள்ள மின்கம்பத்திலிருந்து நேரடியாக மின்சாரம் பெறும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வீடியோவாக பகிரப்பட்டு, பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
Published : October 4, 2025 at 8:47 PM IST
வேலூர்: காட்பாடியில் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் கலந்துகொண்ட அரசு விழா நிகழ்ச்சியில் திருட்டு மின்சாரம் பயன்படுத்தியதாக சமூக வலைத்தளங்களில் புகார் எழுந்துள்ளது.
வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி பகுதியில் தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பு வரன்முறை திட்டத்தின் கீழ் பட்டா வழங்கும் விழா இன்று நடைபெற்றது. பழைய காட்பாடி பகுதியில், பிரம்மபுரம் காவல் நிலையம் எதிரே உள்ள சாலையில் நடந்த இந்த விழாவில், அப்பகுதி பயனாளிகளுக்கு வீட்டு மனை பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டன.
தமிழ்நாடு சட்டத்துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்டு பயனாளிகளுக்கு நேரில் பட்டாக்களை வழங்கினார்.
இந்நிலையில், இந்த அரசு விழா நடைபெறும் இடத்தில் மின்வாரியத்தின் அனுமதி இல்லாமல், திமுக தொண்டர்கள் திருட்டு மின்சாரம் பயன்படுத்தியதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
நிகழ்வின் போது, கம்பிகளின் மூலம் அருகிலுள்ள மின்கம்பத்திலிருந்து நேரடியாக மின்சாரம் பெறும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வீடியோவாக பகிரப்பட்டு, பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இது தொடர்பாக மின்வாரியத்தினர் மற்றும் காவல் துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
இதையும் படிங்க: இணைய தளத்தில் ஆசை காட்டி விளம்பரம்... நூதன முறையில் கார்கள் திருட்டு; 2 பட்டதாரி இளைஞர்களை லாவகமாக மடக்கிய போலீஸ்!
இதையும் படிங்க: 'செங்கோட்டையனை பின் தொடர்ந்தால்'... அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு 'செக்' வைக்கும் எஸ்.பி.வேலுமணி!
இதுகுறித்து அப்பகுதியை சேர்ந்த தொழிலாளி ஒருவர் கூறுகையில், “அரசு விழா முறையாக நடைபெற வேண்டும் ஆனால், இப்படி சட்டத்துக்கு எதிராக திருட்டு மின்சாரம் பயன்படுத்தப்படுவது மிகவும் வருத்தமளிக்கிறது. சாதாரண மக்கள் ஒரு லைனை தவறுதலாக பயன்படுத்தினாலும் உடனே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஆனால், அரசு விழாவில் சட்டம் கடைபிடிக்கப்படாதது கண்டிக்கத்தக்கது. இது மற்றவர்களுக்கு தவறான முன்னுதாரணமாகி விடும்.'' என கூறினார்.