சென்னை ஊரப்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் பிரபாகரன் (33). தவெக மாநாட்டிற்கு சக தொண்டர்களுடன் வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்த இவர், சக்கிமங்கலம் பகுதிகளில் வைத்து இயற்கை உபாதைக்காக கீழே இறங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது, திடீரென மயங்கி விழுந்த பிரபாகரனை மீட்ட சக தொண்டர்கள், மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், பிரபாகரன் ஏற்கனவே உயிரிழந்ததாக தெரிவித்துள்ளனர்.
Live Update: மதுரையில் தொடங்கியது தவெக மாநாடு! - TVK MADURAI MAANADU
Published : August 21, 2025 at 1:46 PM IST|
Updated : August 21, 2025 at 3:51 PM IST
LIVE FEED
மாநாட்டுக்கு வந்தவர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு
எதுனாலுமே போட்டோ எடுப்போம்.. போஸ்ட் போடுவோம்!
மாநாட்டு திடலில் கட்சியின் தலைவர் விஜய் கொடி ஏற்றும் வகையில், 100 அடி உயரக் கொடிக்கம்பம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அது திடீரென சரிந்து விழுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இந்நிலையில், “இங்குதான் கொடி கம்பம் சாய்ந்து விழுந்தது” என அந்த இடத்தை போட்டோ எடுத்து, பதிவு செய்துகொண்ட தவெகவினர்.
அடுத்தடுத்து மயங்கி விழும் தொண்டர்கள்!
வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக, தவெக மாநாட்டுக்கு வந்த தொண்டர்கள் 60க்கும் மேற்பட்டோர் மயங்கி விழுந்ததாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அடுத்தடுத்து மயங்கி விழும் பெண்கள், குழந்தைகள் உள்ளிட்டோர் ஆம்புலன்ஸ் மூலம், மாநாட்டு பகுதியில் உள்ள மருத்துவமனை திடலில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தவெக மாநாட்டுக்கு வந்த சூறாவளி!
தவெக மாநாடு நடக்கும் பகுதியில் திடீரென காற்றுடன் கூடிய சூறாவளிக்காற்று வீசியது. மாநாட்டுக்கு பெற்றோருடன் வருகை தந்த குழந்தைகள், அந்த சூறாவளிக் காற்றுக்குள் விளையாடிய காட்சி இணையத்தில் பரவி வருகிறது.
தோனி ரசிகர் பாணியில் வந்த தவெக தொண்டர்
தவெக மாநாட்டிற்கு உடல் முழுவதும், தவெக கொடி கலர் பெயிண்டை அடித்துக் கொண்டு வந்த தொண்டர். கொளுத்தும் வெயிலுக்கு மத்தியிலும், தொண்டர் ஒருவர் தோனி ரசிகர் போல உடலில் பெயிண்ட் அடித்துக் கொண்ட வந்துள்ளார்.
ட்ரோன் மூலம் உணவு
தவெக மாநாட்டு திடலில் உள்ள மக்களுக்கு, ட்ரோன் மூலம் உணவு வழங்கப்பட்டது.
தள்ளுபடியில் தர்பூசணி பழம்.. ‘கூவிக் கூவி’ விற்ற வியாபாரி
மதுரையில் மாநாடு நடக்கவுள்ள பகுதியில் வெயில் 100 டிகிரிக்கு மேல் கொளுத்தி வருகிறது. இந்நிலையில், தொண்டர்களை ஈர்க்கும் விதமாக வியாபாரி ஒருவர் தர்பூசணி பழத்தை விற்பனை செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, “நானும் தவெக காரன் தான்” என கைலியை தூக்கிக்காட்டி, தள்ளுபடியில் தர்பூசணி பழத்தை விற்பனை செய்து வருகிறார். மேலும், “வருங்கால முதலமைச்சர் விஜய்-காக தள்ளுபடி - வெறும் 10 ரூபாய்க்கு தண்ணிப்பழம் வாங்குங்க” என பேசுவது அனைவரையும் ஈர்க்கும் வண்ணம் உள்ளது.
தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் ஆய்வு
மதுரை பாரபத்தியில் நடைபெறும் தவெக 2-வது மாநில மாநாட்டிற்கு வரும் தொண்டர்கள் சிரமமின்றி வருகிறார்களா? என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அதற்காக, இருசக்கர வாகனத்தில் பத்தி டோல்கேட் வரை சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது, மாநாட்டுக்கு வரக்கூடிய தொண்டர்களை போலீசார் தடுத்து வருவதால், ஆய்வு செய்ய வந்ததாக அவர் கூறினார்.
தேனி டூ மதுரை - படையெடுத்த தவெக தொண்டர்கள்!
தேனி மாவட்டத்திலிருந்து சுமார் 1,000 வாகனங்களில், மதுரை மாநாட்டிற்கு ஆட்டம் பாட்டத்துடன் தமிழக வெற்றிக் கழக தொண்டர்கள் உற்சாகமாக சென்றனர். இதனால் தேனி, ஆண்டிபட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. அதையடுத்து, அங்கு போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
விஜயை எம்.ஜி.ஆர் ஆரத்தழுவும் விஜய்!
எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் விஜய் இருவரும் ஆரத்தழுவி இருப்பது போன்று, மதுரை மாநாட்டுத் திடல் பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
