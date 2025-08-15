ETV Bharat / state

Independence Day: கோட்டையில் கொடியேற்றி சிறப்புரையாற்றினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்! - INDEPENDENCE DAY

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 9:39 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 10:30 AM IST

சென்னை: சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை ஜார்ஜ் கோட்டையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து நலத்திட்ட அறிவிப்புக்களை வெளியிட்டு வருகிறார். இந்தியாவின் 79-வது சுதந்திர தினம் நாடு முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, தமிழகத்தில் உள்ள ஆட்சியர் அலுவலகங்கள், மாநகராட்சி அலுவலகங்கள், அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் தேசிய கொடி ஏற்றப்பட்டது. இதனிடையே சென்னை செயிண்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தேசிய கொடியை ஏற்றிவைத்து மரியாதை செலுத்தினார். தொடர்ந்து போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார்.

10:27 AM, 15 Aug 2025 (IST)

முதல்வரின் முக்கிய அறிவிப்புக்கள்...

  1. கட்டமொம்மன் உள்ளிட்ட தியாகிகளின் வழிதோன்றல் பெறும் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.11 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும்.
  2. 2ஆம் உலகப்போரில் பங்கேற்ற தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த வீரர்களுக்கான மாதாந்திர நிதியுதவி ரூ.15 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும்.
  3. 2ஆம் உலகப் போரில் பங்கேற்ற வீரர்களின் கைம்பெண்களுக்கு மாதாந்திர நிதி ரூ.8 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
  4. முன்னாள் படை வீரர்கள் வசதிக்காக மாதவரத்தில் விடுதி அமைக்கப்படும்.
  5. முன்னாள் படை வீரர்கள் தங்கும் விடுதி 33 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பில் ரூ.22 கோடியில் அமைக்கப்படும்.
  6. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விடியல் பயணம் விரிவாக்கம் செய்யப்படும்.

10:08 AM, 15 Aug 2025 (IST)

மாநிலத்துக்கான உரிமையை மீட்க நேரம் வந்துவிட்டது!

ஒன்றிய-மாநில அரசுகளுக்கு இடையான அதிகாரம் மற்றும் நிதிப் பகிர்வில் மாநில அரசின் பங்கை மீட்டெடுத்திட அரசியல் சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுப்பதுதான் ஒரேதீர்வு. அதை நிறைவேற்றி முடிப்பதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது என இந்த விடுதலை நாளில் உறுதியாக நம்புவதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.

9:57 AM, 15 Aug 2025 (IST)

இரட்டை இலக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி

கடந்த 14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இரட்டை இலக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி உள்ளதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

9:49 AM, 15 Aug 2025 (IST)

விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களுக்கான ஓய்வூதியம் உயர்வு

விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களுக்கான தமிழ்நாடு அரசின் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.22 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். மேலும், விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களின் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.12 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

9:42 AM, 15 Aug 2025 (IST)

காதர் மொய்தீனுக்கு தகைசால் தமிழர் விருது

IUML தேசிய தலைவர் காதர் மொய்தீனுக்கு தகைசால் தமிழர் விருதை முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்கினார். இந்த விருதுடன் ரூ.10 லட்சத்திற்கான காசோலை மற்றும் சான்றிதழை வழங்கினார்.

