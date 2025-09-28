கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் காயம் அடைந்தவர்கள் பற்றிய விவரங்களை அறிய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக உதவி எண்கள் அறிவிப்பு. 04324 256306 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலும், 7010806322 என்ற வாட்ஸ் ஆப் எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கதறி அழும் கரூர்! பலி எண்ணிக்கை 38 ஆக அதிகரிப்பு
Published : September 28, 2025 at 12:20 AM IST|
Updated : September 28, 2025 at 1:34 AM IST
உதவி எண்கள் அறிவிப்பு
டிஜிபி வெங்கட்ராமன் பேட்டி
கரூரில் விஜய் பிரச்சாரத்தால் நிகழ்ந்த துயர சம்பவத்தை அடுத்து டிஜிபி வெங்கட்ராமன் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், கூட்டத்திற்கு 10,000 பேர் வருவார்கள் என்று அனுமதி கேட்டார்கள். ஆனால், சுமார் 27,000 பேர் வந்தனர் என்றார்.
நண்பகல் 12 மணிக்கு விஜய் பேசுவார் என்று அந்த கட்சியினர் அறிவித்ததால், காலை முதலே அக் கட்சி தொண்டர்கள் காத்திருந்தனர். அதிக கூட்டம் கூடும் என்பதால் தான் அந்த இடம் ஒதுக்கப்பட்டது. இந்த இடத்தில் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது என்றார்.
சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், தற்போது மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து 2,000 போலீசார் கரூருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் கூறினார்.
மேலும் பேசிய டிஜிபி வெங்கட்ராமன், தவெகவினர் லைட் ஹவுஸ் ரவுண்டானா, உழவர் சந்தை இருக்கும் பகுதிகளை தான் கேட்டார்கள். ஆனால் அவை மிகவும் குறுகலானவை என்பதால் இந்த இடம் ஒதுக்கப்பட்டது என்றும் தெரிவித்தார்.
பலியானோர் எண்ணிக்கை 38 ஆக உயர்வு
நள்ளிரவு 12 மணி நிலவரப்படி 38 பேர் உடல்கள் பிணவறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. மேலும் கவலைக்கிடமாக பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
கரூர் மாவட்டத்தில் இன்று முழுஅடைப்பு
தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்தால் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 38 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், கரூர் மாவட்டத்தில் இன்று முழு அடைப்புப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் தலைவர் விக்கிரமராஜா அறிவித்துள்ளார்.
கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் குவிந்த அதிகாரிகள்
கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களையும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களையும் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவிக்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வர இருப்பதால், கரூர் காந்திகிராமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனைத்து அரசு துறை அதிகாரிகள், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள், குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
நடிகர் விஜய் பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 36 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்தை அடுத்து, தவெக நிர்வாகிகள் 4 பேர் மீது கரூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
இறந்தவர்களின் உடல்களை பார்த்து உறவினர்கள் கதறல்
கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ள இறந்தவர்களின் உடல்களைப் பாரத்து குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுது வருகின்றனர். திருச்சியில் இருந்து விரைந்த பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், இறந்தவர்களின் உறவினர்களுக்கு கண்ணீர் மல்க ஆறுதல் கூறினார்.
தனி விமானத்தில் புறப்பட்டார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
சென்னையில் இருந்து தனி விமானத்தில் திருச்சி புறப்பட்டார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து கார் மூலம் கரூர் செல்கிறார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறவுள்ளார் மு.க.ஸ்டாலின். மேலும், கரூர் அரசு மருத்துவமனஐயில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களையும் சந்தித்து ஆறுதல் கூறுகிறார்.
