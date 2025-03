ETV Bharat / state

கோடை வெயில் அதிகரிப்பால் பறவைகள் மீது கரிசனம் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவு! - GIVE WATER AND FOOD TO THE BIRDS

பறவைகளுக்கு தானியம் அளிக்கும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ( mkstalin x Post )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : Mar 31, 2025, 1:31 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கோடைகாலம் தொடங்கி உள்ள நிலையில் பல மாவட்டங்களில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில் கோடை காலத்தை முன்னிட்டு பறவைகளுக்கு உணவு, தண்ணீர் வழங்கும்படி பொதுமக்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தி உள்ளார். தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்தே படிப்படியாக பகல் நேரத்தில் வெப்ப நிலை அதிகரித்து வந்தது. உச்சபட்சமாக கடந்த மார்ச் 27ஆம் தேதி வேலூர், ஈரோடு, சேலம், கரூர் பரமத்தி, திருப்பத்தூர், திருச்சி மற்றும் திருத்தணி ஆகிய எட்டு மாவட்டங்களில் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் தாண்டி வெயில் பதிவாகி இருந்தது. அதிகபட்சமாக வேலூரில் 104 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவாகியிருந்தது. அடுத்தபடியாக ஈரோடு மற்றும் சேலத்தில் 101.12 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பமும், கரூர் பரமத்தி மற்றும் திருப்பத்தூரில் 102.2 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பமும் பதிவாகி இருந்தது. திருச்சியில் 100.22 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பமும், திருத்தணியில் 100.4 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பமும் பதிவாகி இருந்தது. தலைநகர் சென்னையிலும், வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் கடந்த 27ஆம் தேதி 101.66 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவாகி இருந்தது. கோடை வெயிலின் தாக்கத்தின் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கான ஆண்டு இறுதித் தேர்வுகள் ஏற்கனவே ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. அதிகரித்து வரும் வெப்பத்தின் காரணமாக வரும் முன்கூட்டியே அதாவது ஏப்ரல் 7ஆம் தேதியே தேர்வுகள் தொடங்கி ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.