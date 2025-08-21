தஞ்சாவூர்: 3 ஆண்டுகளாக 1,538 டன் ரேசன் அரிசி கிடங்கில் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்ததை சட்டமன்ற குழு ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தற்போது அந்த அரிசி, பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளதால், கால்நடை தீவனமாக பயன்படுத்த பரிந்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
சட்டப் பேரவை உறுப்பினர்கள் அடங்கிய பொது நிறுவனங்களின் ஆய்வுக் குழுவினர் இன்று தஞ்சாவூரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். தஞ்சாவூர் பிள்ளையார்பட்டியில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்திற்கு சொந்தமாக சேமிப்பு கிடங்கு உள்ளது. இங்கு சட்டப் பேரவை உறுப்பினர்கள் அடங்கிய பொது நிறுவனங்களின் ஆய்வுக் குழு தலைவர் நந்தகுமார் தலைமையில் எம்எல்ஏக்கள் இன்று சென்றனர். அங்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள அரிசி மூட்டைகளை பார்வையிட்ட அவர்கள், அதன் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் 1,538 டன் அரிசி இருப்பு வைக்கப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது. மேலும், மூட்டைகளில் இருந்த அரிசியை ஆய்வு செய்த அவர்கள் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். மூட்டைகளில் இருந்த அரிசி பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்தது. இதையடுத்து நுகர்பொருள் வாணிப கழக அதிகாரிகளிடம் அவர்கள் விசாரணை நடத்தினர். மேலும், மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜத்திடமும் அவர்கள் கேட்டறிந்தனர்.
பின்னர், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நந்தகுமார், "கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் இருப்பு வைக்கப்பட்ட 1,538 டன் அரிசி பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் இல்லாதது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அந்த 1,538 டன் அரிசியை கால்நடை தீவனமாக பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அரிசியை உரிய காலத்தில் விநியோகம் செய்யாமல், அதன் தரம் குறைவதற்கு காரணமாக இருந்த அதிகாரிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளோம்" என கூறினார்.
இந்த ஆய்வின் போது குழு உறுப்பினர்கள் நாகை மாலி, துரை. சந்திரசேகரன், மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம், நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக மண்டல மேலாளர் செல்வம் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.