41 பேர் உயிரிழப்பு... கைது செய்யப்படுவாரா விஜய்? சாத்தியங்களை சொல்லும் சட்ட வல்லுநர்கள்!

கரூரில் திட்டமிட்டு கூட்டத்தை சேர்த்த பின் மக்களை சந்தித்ததால், ''திட்டமிட்டு செயல்படுதல்'' அடிப்படையில் தவெக தலைவர் விஜய் மீது காவல் துறையால் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என சட்ட வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.

கரூர் பரப்புரையில் விஜய்
கரூர் பரப்புரையில் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 8:59 PM IST

4 Min Read
BY க. சசிக்குமார்

சென்னை: கரூர் பரப்புரையில் காவல் துறை வழிகாட்டுதல்களை தவெக சரியாக கடைப்பிடிக்கவில்லை என முதல் தகவல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலையில், அங்கு நிகழ்ந்த உயிரிழப்புகளுக்காக விஜய் கைது செய்யப்படுவாரா? என்பது குறித்து சட்ட வல்லுநர்கள் தெளிவாக பகிர்ந்துள்ளனர்.

கரூரில் நடந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தின் அரசியல் பிரச்சார கூட்டத்தில் சிக்கி சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இது தொடர்பாக கரூர் நகர காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவாகி விசாரணை நடந்து வருகிறது. மறுபுறம் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையத்தின் தலைவர் அருணா ஜெகதீசன் சம்பவம் நடந்த இடம், பாதிக்கப்பட்டோர் வீடுகளுக்கு சென்று தகவல்களை சேகரித்து வருகிறார். அதே போல, நாமக்கல்லில் நடந்த பரப்புரையிலும் விதிமீறல்கள் நடந்ததாக தவெக நிர்வாகிகள் மீது வழக்கு பதிவாகியுள்ளது. இவ்வாறு தவெகவுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகள் வேகமெடுத்து வரும் சூழலில், அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்பு உள்ளதா? என்பது குறித்து சட்ட வல்லுநர்கள் தரும் விளக்கத்தை விரிவாக பார்க்கலாம்.

கரூர் பரப்புரைக்கு சென்ற விஜயின் வாகனம்
கரூர் பரப்புரைக்கு சென்ற விஜய் வாகனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கரூர் கூட்டம்

தவெக தலைவரும், நடிகருமான விஜய் செப்டம்பர் 27-ம் தேதி கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் பரப்புரை செய்வதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால், அவரை காண காலை முதலே கட்சியின் தொண்டர்கள், பொதுமக்கள், சிறுவர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் என ஏராளமானோர் அப்பகுதியில் திரண்டனர். ஆனால், விஜயின் பிரசார வாகனம் மாலை சுமார் 5 மணிக்கு கரூரை அடைந்து, காவல்துறை அனுமதி அளித்த இடத்தில் இரவு 7 மணிக்கு பரப்புரை துவங்கியது.

அங்கு ஏற்கெனவே கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் கூடியிருந்ததால் விஜய் பேச துவங்கிய சில நிமிடங்களில் அசாதாரண சூழல் ஏற்பட்டு கூட்ட நெரிசல் உண்டானது. இதனால், தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு பலர் கூட்டத்தின் நடுவே மயக்கமடைந்தனர். சிலர் அருகில் இருந்த கடையின் மேற்கூரையில் ஏறியும், ஜெனரேட்டர் அறைகளை உடைத்துக் கொண்டும் வெளியேறினர். இந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 10 குழந்தைகள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். பலர் சிகிச்சைக்காக கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

காவல்துறை காரணமா?

கூட்டத்திற்கு 10 ஆயிரம் பேர் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அதற்கான இடத்தை ஒதுக்க வேண்டும் என தவெக சார்பில் காவல் துறையிடம் அனுமதி கேட்கப்பட்டது. ஆனால், காவல் துறை மாற்று இடம் ஒதுக்காமல், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கடந்த முறை ஒதுக்கிய அதே இடத்தில் அனுமதி வழங்கியது.

கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர்
உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வேலுச்சாமிபுரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் நிறைந்த 60 அடி அகல சாலையில் இடம் ஒதுக்கப்பட்டது. அவசர போக்குவரத்துக்கான எந்த மாற்று ஏற்பாடுகளையும் செய்யவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது. ஏற்கெனவே திட்டமிடப்பட்ட கூட்டம் நடைபெறுவது தெரிந்தும், ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் செல்ல மாற்று பாதை ஒதுக்காமல், கூட்டம் அதிகமாக இருந்த அந்த பகுதியிலேயே வரிசை கட்டி வந்தது ஏன்? என்ற கேள்வியும் தவெக தொண்டர்கள் தரப்பில் எழுப்பப்படுகிறது.

திட்டமிட்ட சதி?

இந்த சம்பவத்துக்கு காவல்துறை மற்றும் உள்ளூர் அரசியல் கட்சியினர் ஒத்துழைப்புடன் மர்ம நபர்கள் செருப்பு மற்றும் கற்களை வீசியதே கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு ஏற்பட்ட காரணம் என தவெக தொண்டர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். மேலும், சம்பவம் நடப்பதற்கு முன்பாகவே மருத்துவமனைகள் தயார் நிலையில் இருந்தது எப்படி? நோயாளி இல்லாத ஆம்புலன்சுக்கு வழி ஏற்படுத்துவதாக கூறி காவல்துறை தடியடி நடத்தியது ஏன்? வெவ்வேறு ஊர்களை சேர்ந்த அமைச்சர்கள் ஏற்கெனவே மருத்துவமனையில் காத்திருந்தது எப்படி? என பல சந்தேகம் இருப்பதால், வழக்கை சிபிஐ-க்கு மாற்ற வேண்டும் என தவெக சார்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

விஜய் மீது நடவடிக்கை?

காவல் துறை தரப்பில், ''அதிக மக்கள் கூட்டத்தை கூட்டி அரசியல் பலத்தை காட்டும் நோக்கத்துடன் கட்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு விஜய், கரூருக்கு வருவதை 4 மணி நேரம் தாமதப்படுத்தி உள்ளனர்'' என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், அதையொட்டி அங்கு நடந்த உயிரிழப்புகளும் தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகளின் அலட்சியம் என்றே எப்ஃஐஆரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதனால் தவெக தலைவர் விஜய் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கரூர் மருத்துவமனை முன்பு கூடியிருந்த மக்கள்
கரூர் மருத்துவமனை முன்பு கூடியிருந்த மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கைது செய்யலாம்.. ஏன் தெரியுமா?

சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் பாலாஜி கூறுகையில், ''கண்டிப்பாக விஜய் மீது காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்கலாம். உதாரணமாக, புஷ்பா 2 பட வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியின் போது அனுமதி இல்லாமல் நடிகர் அல்லு அர்ஜூன் ரசிகர்களை சந்தித்தார். அப்போது ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி பெண் ஒருவர் உயிரிழந்தார். இதனால், நடிகர் அல்லு அர்ஜூன் கைது செய்யப்பட்டார். விபத்துக்கு அல்லு அர்ஜூன் ஒரு வகையில் காரணம் என்பதால் கைது செய்ததாக காவல் துறை விளக்கம் அளித்தது.

சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் பாலாஜி
சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே போன்ற நிகழ்வு தான் விஜய் பிரச்சார கூட்டத்திலும் நடந்துள்ளது. ஏற்கெனவே, நாமக்கல் மற்றும் திருச்சியில் நடந்த ரோட் ஷோ கூட்டங்களில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டது தெரிந்தும், அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்யாமல் கரூர் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டது விஜய் செய்த முதல் தவறு. ஒரு தலைவராக தொண்டர்களுக்கு அனைத்து முன் ஏற்பாடுகளையும் செய்த பின் கூட்டத்தை கூட்டியிருக்க வேண்டும். மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் இருந்து கூட்டத்துக்கு அனுமதி வாங்கினாலும் கட்சியின் தலைவராக விஜய் தான் இதற்கு முழு பொறுப்பாவார்.

ரோட் ஷோ நடத்துவதற்கு முன் ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு வாகனம், கழிவறை வசதிகள் போன்றவை கட்சி சார்பில் ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும். காவல் துறை வழிகாட்டுதல்களை சரியாக கடைபிடிக்காததால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புக்கு விஜய் மீது காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்கலாம்'' என தெரிவித்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் முரளி
சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் முரளி (ETV Bharat Tamil Nadu)

''திட்டமிட்டு செயல்படுதல்''

சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் முரளி கூறுகையில், ''நடிகர் விஜய் நடத்திய முந்தைய கூட்டங்களில் அசம்பாவிதங்கள் நடந்திருப்பது தெரிந்தும், மீண்டும் அஜாக்கிரதையாக கூட்டத்தை கூட்டியுள்ளார். குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கூட்டத்திற்கு வராமல், காலை முதல் மாலை வரை மக்களை வெயிலில் காக்க வைத்து தாமதமாக கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார். திட்டமிட்டு கூட்டத்தை சேர்த்த பின் மக்களை சந்தித்ததால், ''திட்டமிட்டு செயல்படுதல்'' அடிப்படையில் விஜய் மீது காவல் துறையால் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.

தமிழ்நாடு அரசு அமைத்த ஒரு நபர் ஆணையம் என்பது உயிரிழப்புக்கான காரணம் என்ன? எப்படி நடைபெற்றது? என்பதை குறித்து மட்டுமே அரசிடம் அறிக்கை அளிக்கும். அதனால், காவல் துறை தனியாக விசாரணை செய்து தேவைப்படும்பட்சத்தில் விஜய் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கலாம். ஆணையத்தின் விசாரணைக்கும், காவல் துறை விசாரணைக்கும் தொடர்பில்லை'' என கூறினார்.

