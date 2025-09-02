சென்னை: தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியை தேர்வு செய்வதற்கான நடவடிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு துவங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கடந்த 2 ஆண்டுகளாக தமிழக காவல் துறையின் சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக பணியாற்றி வந்த சங்கர் ஜிவால் நேற்று முன்தினத்துடன் ஓய்வு பெற்றார். இதையடுத்து அன்றைய தினமே தமிழ்நாடு சட்டம் ஒழுங்கு பொறுப்பு டிஜிபியாக வெங்கட்ராமன் பொறுப்பு ஏற்றுக் கொண்டார்.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை அனைத்து மாநிலங்களிலும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி புதிய டிஜிபி நியமனம் நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி ஓய்வு பெற்றதையொட்டி தமிழ்நாடு அரசு எட்டு பேர் கொண்ட பட்டிலை தயாரித்து யுபிஎஸ்சிக்கு அனுப்பி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் பொறுப்பு டிஜிபி நியமிக்கப்பட்டது தொடர்பான விவரங்களும் அந்த கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே 1994 ஆம் ஆண்டு பேட்ச் ஐபிஎஸ் அதிகாரியான வெங்கட்ராமன், நேற்று சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக பொறுப்பேற்ற நிகழ்வில் அவருக்கு சீனியராக இருக்கக் கூடிய 6 உயரதிகாரிகள் கலந்து கொள்ளவில்லை. அவர்கள் அதிருப்தியில் இருப்பதாக காவல்துறை வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டது. ஏற்கனவே தமிழக காவல்துறையில் 2 முறை பொறுப்பு டிஜிபிகள் நியமிக்கப்பட்ட போதும் சர்ச்சைகள் எழுந்த நிலையில், தற்போது மூன்றாவது முறையாக பொறுப்பு டிஜிபி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில்தான் எட்டு பேர் கொண்ட பட்டியலை தமிழ்நாடு அரசு யுபிஎஸ்சிக்கு அனுப்பியுள்ளதாகவும், அதுகுறித்து அவர்கள் பரிசீலனை செய்து 3 அதிகாரிகளை தேர்வு செய்து பட்டியலை அனுப்புவார்கள் என்றும், அதன் பிறகு தமிழகத்தில் புதிய டிஜிபி நியமனம் செய்யப்படுவார் எனவும் கூறப்படுகிறது.
அந்த பட்டியலில் மூத்த காவல் துறை அதிகாரிகளான சீமா அகர்வால், சந்திப் ராய் ரத்தோர், ராஜ்குமார் உள்ளிட்டவர்களின் பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்நிலையில், இன்று சென்னை காவல் ஆணையர் அருண், சட்டம் ஒழுங்கு பொறுப்பு டிஜிபியாக பதவி ஏற்றுள்ள வெங்கட்ராமனை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
மேலும், இணை ஆணையர்கள் மற்றும் கூடுதல் ஆணையர்களும் பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமனை சந்தித்து தங்களின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். நேற்றைய முன்தினம் சென்னையில் விநாயகர் ஊர்வலங்கள் மற்றும் சிலை கரைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் இவர்கள் மேற்பார்வையிட்டு வந்ததால், பொறுப்பு டிஜிபி பொறுப்பேற்கும் நிகழ்ச்சியில் இவர்களால் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.