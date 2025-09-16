ETV Bharat / state

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

களைச் செடிகளால் யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளை உலக அளவில் கொண்டு செல்லும் முயற்சியாக, யானை சிற்பங்களை செய்து சந்தைப்படுத்தி வருவாய் ஈட்டி வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்ட பழங்குடியினர்.

லாண்டனா களைச்செடிகளால் செய்யப்பட்ட யானை சிலைகள்
லாண்டனா களைச்செடிகளால் செய்யப்பட்ட யானை சிலைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
BY எஸ்.சீனிவாசன்

“கிடைக்கிற வேலையை செஞ்சிக்கிட்டு இருந்த நாங்க இப்போ இந்த யானை சிற்பங்கள் தயாரிப்பு வேலை செய்வதால் நிம்மதியா இருக்கோம். கட்டு விறகை தூக்கினால் தான் அன்றைய பொழப்ப ஓட்ட முடியும் என்ற நிலை மாறி, இன்று எங்க பிள்ளைங்களோடு வீட்டில் இருந்துக் கிட்டே வேலை பார்த்துக்கிட்டு வரோம். காட்டு வேலைக்குப் போய் யானை, புலி, பாம்புக்கு எல்லாம் பயப்பட வேண்டாம். இந்த யானை சிற்பங்கள் தயாரிப்பு வேலையால எங்க பிள்ளைங்க படிக்க போறாங்க” என்றார் பெண் ஒருவர்.

இது ஒருவரது குரல் மட்டுமல்ல... நீலகிரி மாவட்டம் கோடமுலா கிராமத்தில் உள்ள பழங்குடியின பெண்கள் அனைவரும் இதைத் தான் கூறுகின்றனர். யானை சிற்பம் தயாரிப்பு என்பது இந்த பகுதியில் தற்போது மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது. ஒரு காலத்தில் தேயிலைத் தோட்டங்களுக்கும், காடுகளில் விறகு எடுப்பதற்கும் உயிர் பயத்துடனே சென்று வந்த பழங்குடியினர் வாழ்வில் புதிய வசந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது லாண்டனா எனும் களைச்செடிகள். ஆம், யானைகளுக்கு பெரும் தீங்கு விளைவிக்கும் அந்த செடிகளை கொண்டே யானை உள்ளிட்ட விலங்குகளின் சிற்பங்களை செய்து உலக அளவில் சந்தைப்படுத்தி வருவாய் ஈட்டி அசத்தி வருகின்றனர் பழங்குடியினர்.

லாண்டனா களைச்செடிகளால் செய்யப்பட்ட யானை சிலைகள்
லாண்டனா களைச்செடிகளால் செய்யப்பட்ட யானை சிற்பம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நீலகிரி மாவட்டத்தில் யானைகளுக்கு உணவு பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்தி அவை இடம்பெயர்வதற்கு மிக முக்கிய காரணம் லாண்டனா என்னும் களைச்செடிகள். வனப் பகுதியை ஆக்கிரமித்து வளர்ந்து நிற்கும் இந்த களைச் செடிகளை அகற்ற வனத் துறையினர் தொடர்ந்து முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இந்த களைச் செடிகளின் குச்சிகளை கொண்டு முதலில் வீடுகளுக்கான நாற்காலி, மேஜை போன்றவற்றை செய்யும் முயற்சியில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ஈடுபட்டது தி ரியல் எலிஃபண்ட் கலெக்டிவ் (The Real Elephant Collective) என்ற தன்னார்வ அமைப்பு. இதன் அடுத்தகட்டமாக யானை உள்ளிட்ட விலங்குகளின் சிற்பங்களை உருவாக்கி சர்வதேச கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

எங்கே உள்ளது கோடமுலா கிராமம்?

இது குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காக ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு குழு, நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூருக்கு சென்றது. கூடலூரில் இருந்து மைசூரு செல்லும் சாலையில் சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் பயணித்து, பின்னர் அடர்ந்த வனப்பகுதி சாலை வழியாக சில கிலோ மீட்டர் சென்றால் நம்மை வரவேற்றது கோடமுலா கிராமம்.

லாண்டனா களைச்செடிகளால் செய்யப்பட்ட யானை சிலைகள்
லாண்டனா களைச்செடிகளால் செய்யப்பட்ட யானை சிலைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த கிராமத்தின் மையப் பகுதியில் இருந்த தகர கொட்டகையில், பழங்குடியின பெண்கள் மிகவும் பரபரப்பாக வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். அங்கிருந்த ஒரு தரப்பினர் தங்கள் கைகளில் குச்சியும், கத்தியும் வைத்து அவர்களது தாய்மொழியில் பேசியவாறு லாண்டனா களைச் செடியின் குச்சிகளை சீவி, இரும்பு கம்பியுடன் சேர்த்து முறுக்கி கட்டிக் கொண்டிருந்தனர். மற்றொரு தரப்பினர், குச்சிகளை வளைத்து ஆணியால் அடித்து சிற்பங்களுக்கு உயிர் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தனர். சிறியதும், பெரியதுமாக பல அளவுகளில் அதிக அளவில் யானை சிற்பங்களை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தனர். அவர்களது கைவண்ணத்தில் உருவான யானைகள் தத்ரூபமாக நிஜ யானைகள் போல் நம்மை பார்த்து மிரட்டின.

வாழ்க்கையை மாற்றிய லாண்டனா களைச்செடிகள்

சிறிது நேரம் அவர்கள் வேலையைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த நாம், பிஸியாக இருந்த பெண்களிடம் சென்று மெதுவாக பேச்சுக் கொடுத்தோம். முதலில் தயங்கிய அவர்கள் பின்னர் பேசுவதற்கு முன் வந்தனர். அப்போது அவர்கள், “கடந்த சில வருடங்களாக அருகே இருக்கும் தேயிலை தோட்டத்தில் தான் நாங்கள் கூலி வேலை செய்து வந்தோம். அங்கு, அட்டைக்கடி, விலங்குகள் தாக்குதல் என பல சிரமங்களை தினம் தினம் சந்தித்து வந்தோம். இருந்தாலும் குடும்ப சூழலை மனதில் வைத்து வேலை பார்த்து வந்தோம். ஆனால், தற்போது எங்கள் வாழ்க்கை மாறிவிட்டது“ என்று முகத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.

லாண்டனா களைச்செடிகளால் செய்யப்பட்ட காட்டு விலங்குகள்
லாண்டனா களைச்செடிகளால் செய்யப்பட்ட சிற்பங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து பேசிய அவர்கள், “இதற்கு முழு காரணமே தனியார் தொண்டு அமைப்பு தான். அவர்கள் தான், காட்டை அழிக்கும் களைச் செடிகளின் குச்சிகளை கொண்டு கலைநயம் மிக்க யானை மற்றும் இதர விலங்குகளின் சிற்பங்களாக உருவாக்க எங்களுக்கு பயிற்சி அளித்தனர். இதன் மூலம் தற்போது இந்த கிராமத்தில் மட்டும் 30-க்கும் அதிகமான பெண்கள், யானை சிற்பங்கள் செய்யும் வேலையை நிம்மதியாக செய்து வருகிறோம். இந்த வேலையால் எங்களுக்கு போதிய வருமானம் கிடைக்கிறது. முக்கியமாக இந்த வேலையை வீட்டில் இருந்தபடியே செய்வதால் குழந்தைகளை எங்களால் பார்த்துக் கொள்ள முடிகிறது. வன விலங்குகள் எப்போது வரும் என்ற அச்சத்திலேயே, குழந்தைகளை வீட்டில் விட்டு விட்டு வேலைக்கு செல்வோம். தற்போது இதற்கெல்லாம் மிகப் பெரிய தீர்வு கிடைத்துள்ளது” என்று கூறினர்.

உலகிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள்!

தொடர்ந்து, நாம் பழங்குடியின பெண்களை ஒருங்கிணைக்கும், தி ரியல் எலிஃபண்ட் கலெக்டிவ் (The Real Elephant Collective) அமைப்பை சேர்ந்த பழங்குடியின பெண் ரஞ்சனியை சந்தித்தோம். அப்போது அவர், “இந்த அமைப்பை நான் தொடங்கி 10 வருடம் ஆகிறது. முதலில் 10 பேரை வைத்து 5 யானை சிற்பங்கள் செய்து இங்கிலாந்திற்கு அனுப்பினோம். இந்த முயற்சி வெற்றி அடைந்தது. பின்னர், இந்த 10 பேரும் தனித்தனியாக பிரிந்து அனைவருக்கும் பயிற்சி அளித்து, தற்போது எங்கள் குழுவில் 300 பேர் வேலை செய்து வருகிறார்கள்“ என்றார்.

களைச்செடிகளை வைத்து கலைநயமிக்க சிற்பங்கள் செய்யும் யோசனை எப்போது வந்தது என்று கேட்ட போது, “முதுமலை வனத்தை ஆக்கிரமித்து வளர்ந்து நிற்கும் இந்த களைச் செடிகளை அகற்றி, அதன் குச்சிகளில் இருந்து வீடுகளுக்குத் தேவையான நாற்காலி, மேஜை ஆகியவற்றை முதலில் தயாரித்தோம். இதற்காக உள்ளூர் பழங்குடியின மக்களை பயன்படுத்த முடிவு செய்து அவர்களை களத்தில் இறங்கினோம். ஒரு கட்டத்தில் அவர்களது கலைத் திறனை கண்டு நாங்களே வியந்து போனோம்.

லாண்டனா களைச்செடிகளால் செய்யப்பட்ட யானை சிலை மற்றும் காட்டெருமை
லாண்டனா களைச்செடிகளால் செய்யப்பட்ட யானை மற்றும் காட்டெருமை சிற்பங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

3டி தொழில்நுட்பத்தில் உருவாகும் சிற்பங்கள்

களைச் செடிகளால் யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலக அளவில் கொண்டு செல்ல நினைத்தோம். காடுகளில் இருக்கும் யானைகளை புகைப்படம் எடுத்து, அவற்றை போலவே தத்ரூபமாக சிற்பங்களை உருவாக்கினோம். லண்டன் அரண்மனை முதல் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் வரை உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும், எங்களது யானை சிற்பங்கள் தற்போது அலங்கரிக்கின்றன. களைச்செடிகளை அகற்றுவதோடு, பழங்குடியினரின் வாழ்வாதாரத்துக்கும் வழிவகை ஏற்பட்டிருக்கிறது" என்று பெருமையாக கூறினார் ரஞ்சனி.

மேலும் அவர் கூறுகையில், "தற்போது இந்த பணியில் பெட்டக்குரும்பா, பனியா, காட்டுநாயக்கா, சோலிகா உட்பட 5 பழங்குடியினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆரம்பத்தில் கையால் யானை உருவங்களை வரைந்து தான் இந்த வேலைகளை செய்தோம். ஆனால், தற்போது கம்யூட்டர் மூலம் 3 டி தொழில்நுட்பத்தில் யானையின் உருவத்தை தத்ரூபமாக வரைந்து, அதன் உண்மையான உயரம் அளவிற்கு சிற்பங்கள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. இதில், 3 அடி உயரம் முதல் 10.5 அடி உயரம் வரை உள்ள யானை சிற்பங்கள் செய்யப்படுகின்றன. மேலும், யானைகள் மட்டுமல்லாமல் காட்டு மாடு, ஆடு போன்ற சிற்பங்களும் லாண்டனா குச்சிகள் மூலம் சிற்பங்களாக உருவாக்கப்படுகின்றன” என்றார்.

லட்சக்கணக்கில் விலை போகும் சிற்பங்கள்

லாண்டனா குச்சிகளால் உருவாக்கப்படும் சிற்பங்கள் முழுக்க முழுக்க வெளிநாடுகளுக்கே ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. ஒரு அடி உயரமுள்ள சிற்பம் 1 லட்சம் ரூபாய் வரை விலை போகிறது. பெரிய சிற்பங்கள் 10 லட்சம் ரூபாய் வரை விலை போகின்றன. நீலகிரி மாவட்ட பழங்குடியினரின் கைவண்ணத்தில் உயிர் பெறும் சிற்பங்களுக்கு வெளிநாட்டினர் பெரிய அளவில் வரவேற்பு அளிக்கிறனர். சின்ன சிற்பங்கள் செய்வதற்கு 10 நாட்கள் வரையிலும், பெரிய சிற்பங்களை உருவாக்குவதற்கு 1 மாதம் வரையிலும் ஆகும் என்றும் கோடமுலா பழங்குடியினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஆண்டிற்கு ரூ.2.50 கோடி வருவாய்

தொடர்ந்து, தனியார் அமைப்பின் நிறுவனர் தார்ச் தெக்கேத்ராவை சந்தித்து இது குறித்து கேட்டோம். அப்போது அவர், ”நாங்கள் யானை மற்றும் மனித மோதல் குறித்த ஆராய்ச்சி செய்தோம். இதில், யானைகள் வனத்திலிருந்து வெளியேற முக்கிய காரணம் அதற்கான உணவு பற்றாக்குறை என தெரிய வந்தது. இதற்கு முக்கிய காரணம் லாண்டனா களைச்செடிகள். காடு முழுவதும் 30 முதல் 40 சதவீதம் இந்த களைச்செடிகள் இருந்தன.

இதனை அப்புறப்படுத்த என்ணி, ஆண்டுக்கு சுமார் 500 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் உள்ள லாண்டனா களைச்செடிகளை அகற்றி, இதன் மூலம் பழங்குடியின மக்களுக்கு வருவாய் கிடைக்கும் வகையில் சிற்பங்கள் செய்து விற்பனை செய்து வருகிறோம். இங்கிருந்து, கேரளா, கர்நாடகா பகுதிகளில் உள்ள பழங்குடியினர் கிராமங்களுக்கும் பதப்படுத்தப்பட்ட லாண்டனா செடிகள் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கும் சிற்பங்கள் செய்யப்படுகின்றன.

இதுவரை 350 ஹெக்டர் பரப்பளவு லாண்டனா செடிகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. நாங்கள் களைச்செடிகளை கொண்டு யானை சிற்பங்கள் செய்து விற்பனை செய்வதன் மூலம் ஆண்டிற்கு 2.50 கோடி ரூபாய் வரை பழங்குடியின மக்களுக்கு வருவாய் கிடைக்கிறது” என்றார்.

