முன்னாள் ராணுவ வீரர் என்றும் பாராமல் லஞ்சம் வாங்கிய நில அளவையர் கைது
ராணிப்பேட்டை அருகே பட்டா பெயர் மாற்றத்திற்கு லஞ்சம் வாங்கிய அரசு ஊழியர் கையும் களவுமாக சிக்கினார்.
Published : September 21, 2025 at 2:28 PM IST
ராணிப்பேட்டை: பட்டா பெயர் மாற்றத்திற்கு ரூ.37 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்ற நில அளவையர் (Surveyor) லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரிடம் கையும், களவுமாக சிக்கினார்.
விசாரணையில், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரர் கார்த்திகேயன் (53). இவர் தனது மாமனார் பெயரில் உள்ள பூர்வீக சொத்துகளை தனது மனைவி மற்றும் அவரது தங்கைகளின் பெயரில், பாகப்பிரிவாக மாற்றி தனிப்பட்டா பெற முடிவு செய்தார். இதற்காக, தேவையான ஆவணங்களைக் கொண்டு புது பட்டா பெறுவதற்காக வாலாஜாப்பேட்டை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தார்.
இதற்கு, வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் நில அளவையர் சித்ரா (35), பட்டா வழங்குவதற்காக முதலில் ரூ. 40,000 லஞ்சம் கேட்டு, இறுதியாக ரூ.37 ஆயிரத்திற்கு ஒப்புக்கொண்டார். ஆனால், லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத கார்த்திகேயன், இதுகுறித்து ராணிப்பேட்டை லஞ்ச ஒழிப்பு துறையிடம் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில், டிஎஸ்பி கணேசன் தலைமையிலான போலீசார் அறிவுரையின்படி, ரசாயனம் தடவிய பணத்தை கார்த்திகேயனிடம் அளித்து, அதனை நில அளவையர் சித்ராவிடம் கொடுக்க கூறினர்.
அதன்படி, கார்த்திகேயன் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சென்று சிதராவிடம் லஞ்சப் பணத்தை கொடுத்துள்ளார். அப்போது, அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார், சித்ரா பணத்தை வாங்கும் தருணம் பார்த்து அவரை கையும் களவுமாக பிடித்தனர். தொடர்ந்து, அவரிடமிருந்து ரூ.37,000 பணத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக ராணிப்பேட்டை லஞ்ச ஒழிப்பு துறை டிஎஸ்பி கணேசன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'அரசு அலுவலகங்களில் பொதுமக்கள் சுலபமாக சேவைகளைப் பெற வேண்டும் என்பது அரசின் நோக்கமாகும். ஆனால், சிலர் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி, லஞ்சம் பெற்று சேவைகளை வழங்கும் நிலை இன்றும் தொடர்கிறது. இதுபோன்ற சம்பவங்களை ஊக்குவிக்காமல், பொதுமக்கள் தைரியமாக புகார் அளிக்க வேண்டும்.
ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரரிடம் நில அளவையர் சித்ரா லஞ்சம் கேட்ட விவகாரத்தில், வலுவான ஆதாரங்களுடன் அவரை கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்துள்ளோம். அவரிடமிருந்து லஞ்சமாக பெற்ற பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதுபோன்று அரசு அதிகாரிகள் சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்பட்டால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தொடர்ந்து தன்னிச்சையற்ற அதிகார பயன்பாடுகளுக்கு எதிராக கண்காணிப்பு மற்றும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்' என்று அதில் தெரிவித்துள்ளார்.