விஜய் ஆர்எஸ்எஸ்-ஐ பார்த்து அரசியல் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்: எல்.முருகன் - L MURUGAN ABOUT VIJAY

அதிமுகவை ஆர்.எஸ்.எஸ் வழிநடத்தினால் என்ன தவறு என மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் பேட்டி
மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2025 at 1:49 PM IST

சென்னை: ஆர்.எஸ்.எஸ் கொள்கைகள் மூலம் விஜய் அரசியல் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் கூறியுள்ளார்.

நாடு முழுவதும் இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்தவகையில், மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாடினார். இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்து தெரிவிக்காதது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் ஓரவஞ்சனையுடன் நடந்துகொள்ள கூடாது. முதலமைச்சர் பக்ரீத், கிறிஸ்மஸுக்கு மட்டும் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார். ஆனால், இந்துகளை மட்டும் ஒதுக்கி வைக்கிறார். முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இந்து பண்டிகைகளுக்கும் வாழ்த்துகள் கூற வேண்டும். இது எனது விருப்பம்” என்றார்.

தொடர்ந்து அவரிடம் முதலமமைச்சர் ஸ்டாலின் கேரளாவில் நடக்கும் ஐயப்பன் பக்தர்கள் பூஜையில் கலந்துகொள்வது குறித்து கேட்டதற்கு, “முதலமைச்சர் நாடகம் போடுகிறார். இந்து மக்களின் பண்டிகைக்கு வாழ்த்து கூறாமல், இந்து மதம் மீது நம்பிக்கை இல்லாத அவர் கேரளாவில் நடக்கும் ஐயப்ப பக்தர்கள் பூஜையில் கலந்து கொள்ள கூடாது. அவரது வருகைக்கு ஐயப்ப பக்தர்களே எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்” என்றார்.

மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாஜகவை போல் அதிமுகவையும் ஆர்.எஸ்.எஸ் வழி நடத்துவதாக விஜய் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, “ஆர்.எஸ்.எஸ் என்பது சமூக சேவைக்கான இயக்கம். நூற்றாண்டு கண்ட இயக்கம். இந்த இயக்கம் குறித்து ஜவஹர்லால் நேரு, அம்பேத்கர் உள்ளிட்டோரும் பேசியுள்ளனர். அவர்கள் ஆர்.எஸ்.எஸ் சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளில் விருந்தினர்களாகவும் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

அரசியல் கட்சிகளை நல்வழிபடுத்தும் அனைத்து கொள்கைகளையும் ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கம் கொண்டுள்ளது. அப்படிப்பட்ட இயக்கம் அதிமுகவை வழிநடத்தினால் என்ன தவறு? முதலில் விஜய்தான் ஆர்.எஸ்.எஸ்-இல் சேர்ந்து அரசியல் தெளிவு பெற வேண்டும். ஆர்.எஸ்.எஸ் கொள்கைகள் மூலம் விஜய் அரசியல் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.

மேலும், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பாட்னாவிற்கு சென்று ராகுல் காந்தியின் நடைபயணத்தில் பங்கேற்க உள்ளது குறித்து கேட்டதற்கு, “அவர்கள் கூட்டணியில் உள்ளார்கள், அதனால் போவார்கள். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பாட்னாவில் இந்தியில் பேசுவார். அவரை பொறுத்தவரை மக்கள் இந்தி கற்றுக்கொள்ள கூடாது. முதலமைச்சருக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போது ஒரு நிலைபாடும், பிகார் செல்லும்போது வேறு ஒரு நிலைபாடும் இருக்கும்” என்றார்.

