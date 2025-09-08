ETV Bharat / state

2020 ஆம் ஆண்டு கொலை வழக்கு... பெண் உட்பட 5 குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டனை விதித்த கும்பகோணம் நீதிமன்றம்!

கும்பகோணத்தில் கடந்த 2020 ஆண்டு நடந்த கொலை வழக்கில் கைதான பெண் உட்பட 5 பேரை குற்றவாளி என அறிவித்து மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்கியது.

(ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 10:56 PM IST

தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அருகே கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இரு பிரிவினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலை தடுக்க முயன்றவரை கொலை செய்த வழக்கில், 4 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனையும், முக்கிய பெண் குற்றவாளிக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனையும் விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

தஞ்சை மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே தாலுக்கா காவல் சரகம், வலையப்பேட்டை நடுசாலை கிராமத்தில், கடந்த 2020 ஆண்டு மே மாதம் 17ம் தேதி, நடைபெற்ற கேரம் விளையாட்டுப் போட்டியில் இரு பிரிவினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போதைக்கு அது சமரசம் அடைந்த நிலையில், 2 தினங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் மே 19ம் தேதி, மீண்டும் இரு பிரிவினருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது.

அப்போது இரு பிரிவினரையும் விலக்கி விட்டு, மோதலை தடுக்க பன்னீர் செல்வம் (55) என்பவர் முயன்றுள்ளார். அந்நேரம் ஒரு பிரிவினரை சேர்ந்தவர்கள் பன்னீர் செல்வதை அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர்.

இதில் பலத்த காயமடைந்த பன்னீர் செல்வம் படுகாயமுற்று சிகிச்சைக்காக கும்பகோணம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பின்னர் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் பன்னீர் செல்வம் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார்.

இதனை தொடர்ந்து கும்பகோணம் தாலுக்கா போலீசார் இதனை கொலை வழக்காக பதிவு செய்து, படுகொலைக்கு காரணமான அருண்குமார் (36), சௌந்தர்ராஜன் (64), சுரேஷ் (37), பாலாஜி (30) மற்றும் ருக்மணி (60) ஆகிய ஐந்து பேரை கைது செய்தனர்.

இது குறித்த வழக்கு கும்பகோணம் கூடுதல் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இவ்வழக்கில் இருதரப்பினரின் வாதங்கள் முழுமையாக நிறைவு பெற்றதை தொடர்ந்து இவ்வழக்கிற்கான தீர்ப்பினை நீதிபதி ராதிகா இன்று வழங்கினார்.

அதில், குற்றவாளிகளான அருண்குமார், சௌந்தர்ராஜன், சுரேஷ் ஆகிய மூவருக்கும் ஆயுள் தண்டனையுடன் தலா ரூபாய் 7 ஆயிரம் அபராதமும், சரித்தர பதிவேடு குற்றவாளியான பாலாஜிக்கு ஆயுள் தண்டனையுடன், ரூபாய் 8 ஆயிரம் அபராதமும், மற்றொரு குற்றவாளியும் பன்னீர் செல்வம் படுகொலைக்கு தூண்டுகோலாக செயல்பட்ட ருக்மணிக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனையுடன் ரூபாய் 10 ஆயிரத்தி 500 அபராதம் விதித்தும் தீர்ப்பளித்தார். நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின்னர் குற்றவாளிகள் 5 பேரும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்போடு சிறைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.

KUMBAKONAM SESSIONS COURTTHANJAVUR MURDERகும்பகோணம்ஆயுள் தண்டனைKUMBAKONAM 2020 MURDER CASE

