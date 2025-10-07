கிருஷ்ணா நதிநீர் கால்வாய் உடைப்பு! செம்பரம்பாக்கம் ஏரி நீர் மாசடையும் அபாயம்!
சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை மாசுப்படுத்தும் சமூக விரோத செயலை தடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்
Published : October 7, 2025 at 4:59 PM IST
காஞ்சிபுரம்: ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே உள்ள தண்டலம் ஊராட்சியில் உள்ள கிருஷ்ணா நதி நீர் கால்வாயில் சிலர் கழிவு நீரை வெளியேற்றுவதற்காக கரையை உடைத்ததால், சென்னை மக்களின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமான செம்பரம்பாக்கம் ஏரி நீர் மாசடையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து திறக்கப்படும் கிருஷ்ணா நதி நீர், பூண்டி நீர்த்தேக்க கால்வாய் வழியாக சுமார் 30 கிலோ மீட்டர் பயணித்து நேரடியாக செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் கலக்கிறது. இந்நிலையில், தண்டலம் ஊராட்சியில் அமைந்துள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்டவற்றில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் கால்வாயில் கலந்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரி நீரை மாசுபடுத்தி வருகின்றன.
இது குறித்து பொதுமக்கள் தொடர்ந்து புகார் அளித்து வந்த நிலையில், பொதுப்பணித் துறை அதிகாரிகள் சென்னை, பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையை ஒட்டியுள்ள கால்வாயின் கரையை மண் கொண்டு பலப்படுத்தி, கழிவுநீர் கலப்பதைத் தடுத்தனர். இந்நிலையில் அவ்வப்போது பெய்து வரும் மழையால், கழிவுநீருடன் மழை நீரும் கலந்து, கால்வாய் முன்பு வெளியேற முடியாமல் குட்டை போல தேங்கி நிற்கிறது. இதனை கண்ட அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த சில சமூக விரோதிகள், தேங்கியுள்ள கழிவுநீரை வெளியேற்றுவதற்காக மண்வெட்டியால் கால்வாயின் கரையை சேதப்படுத்தி உடைத்துள்ளனர்.
இதன் மூலம் கழிவுநீர் மீண்டும் நேரடியாக கிருஷ்ணா நதி நீர் கால்வாயில் கலந்து, செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை மாசடையச் செய்யும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. பொதுப்பணித் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள, குடிநீர் விநியோகத்திற்கு மிகவும் முக்கியமான இந்தக் கால்வாயை சேதப்படுத்தும் நபர்கள் மீது அதிகாரிகளும், காவல் துறையினரும் உடனடியாக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இது குறித்து கிருஷ்ணா நதி நீர் கால்வாய் நீர்வளத் துறை அதிகாரி சதீஷைத் தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, "சம்பவ இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் மாசு ஏற்படுத்தும் இந்தக் குற்றச் செயலைத் தடுக்க அதிகாரிகள் விரைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.