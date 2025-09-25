வேலைக்கு சேரும் பெண்களுக்கு இலவச கல்வி! 43,000 பெண்களின் வாழ்க்கையில் விளக்கேற்றிய கேபிஆர் நிறுவனம்
கேபிஆர் மூலம் பயிலும் மாணவிகள் முதுகலை படிப்பை படிக்க விரும்பினால், அதற்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொடுப்பதாக அந்நிறுவனம் கூறுகிறது.
Published : September 25, 2025 at 7:34 PM IST
சென்னை: கேபிஆர் அறக்கட்டளை மூலம் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்து கொண்டே கல்வி பயின்ற பெண்களில் 600-க்கும் மேற்பட்டோர் பட்டம் பெற்றதுடன், 17 பேர் பதக்கங்களையும் பெற்றுள்ளனர்.
நம் நாட்டில் ஏழ்மை நிலையில் இருக்கும் பல குடும்பங்கள், பள்ளிப்படிப்பை முடித்த தங்களது பெண் பிள்ளைகளை கல்லூரிகளுக்கு அனுப்பாமல், துணிக்கடைகளுக்கோ அல்லது தொழிலற்சாலைகளுக்கோ வேலைக்கு அனுப்புவதை பார்க்க முடிகிறது. இதனால் எத்தனையோ பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் சிதைந்து போகிறது. கல்வி கனவை மனதில் புதைத்துக்கொண்டு, தொழிற்சாலைகளில் வேலைக்காக காலடி எடுத்து வைக்கிற பெண் பிள்ளைகளுக்கு, வேலையுடன் கல்வியையும் சேர்த்து கொடுத்து ஆதரித்து வருகிறது ஒரு நிறுவனம்.
ஆம், கோயம்புத்தூரில் இயங்கி வரும் கேபிஆர் மில் நிறுவனம், பெண் கல்விக்கென தனிப்பிரிவு ஒன்றை தொடங்கி நடத்தி வருகிறது. 12ஆம் வகுப்பு முடித்துவிட்டு தொழிற்சாலைக்கு வேலைக்கு வருகிற மாணவர்களுக்கு தங்க இடம், உணவு மற்றும் பாதுகாப்பான கல்வி ஆகியவற்றை ஒரு சேர அளித்து, அவர்களின் வறுமையோடு சேர்த்து கல்விப் பசியையும் தீர்த்து வைக்கிறது இந்நிறுவனம்.
கேபிஆர் நிறுவனத்தை தொடங்கிய கே.பி ராமசாமி, ஈரோடு மாவட்டத்தில் பெருந்துறை அருகேயுள்ள கள்ளியம்புதூர் என்ற கிராமத்தில், ஏழை விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவர். இவர் தனது விடாமுயற்சியால் முன்னேறி இப்போது பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகளை நடத்தி வருகிறார். இந்நிறுவனம் பெண் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், கேபிஆர் என்ற பெயரில் அறக்கட்டளை ஒன்றைத் தொடங்கி, தமிழ்நாடு திறந்தவெளி பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது.
12ஆம் வகுப்பு முடித்த பெண் பிள்ளைகளை வேலைக்கு சேர்த்த பின்னர், வேலை நேரம் தவிர்த்து தினமும் 2 மணிநேரம் கல்வி கற்பிக்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் 43 ஆயிரம் பெண்கள் பட்டங்களையும், பட்டயங்களையும் பெற்றுள்ளனர். இங்கு கல்வி பயின்ற பல பெண்கள் மத்திய, மாநில அரசின் பணிகளிலும் உள்ளனர்.
இந்த ஆண்டு கேபிஆர் அறக்கட்டளையால் நடத்தப்படும் கல்வி நிலையத்தில் பயின்ற 600க்கும் மேற்பட்டோர் பட்டம் பெற்றுள்ளனர். சென்னை சைதாப்பேட்டை திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் 16வது பட்டமளிப்பு விழாவில் கேபிஆர் கல்வி நிறுவனத்தில் 17 மாணவிகள் பதக்கம் பெற்றனர். இந்த மாணவிகளை கேபிஆர் நிறுவனம், கோயம்புத்தூரிலிருந்து சென்னைக்கு விமானம் மூலம் அழைத்து வந்திருந்தது. தமிழ்நாடு ஆளுநரும் பல்கலைக்கழக வேந்தருமான ஆர்.என். ரவி, விழாவில் பட்டங்களை வழங்கி சிறப்பித்தார்.
|இதையும் படிங்க: மதுபோதையில் நண்பனை கொலை செய்த வழக்கில் இளைஞருக்கு ஆயுள் தண்டனை!
மாணவிகள் பட்டம் பெறுவது குறித்து, கேபிஆர் நிறுவனத்தின் துணைத்தலைவர் சோமசுந்தரம், முதல்வர் சரவண பாண்டியன் ஆகியோர் கூறுகையில், “கேபிஆர் நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் பெண்களுக்கு திறந்த நிலைப் பல்கலைக் கழகத்துடன் இணைந்து பட்டம் மற்றும் பட்டயப் படிப்புகளையும் சேர்த்து கற்றுத் தருகிறோம்.
8 மணி நேரம் வேலைப் பார்த்தப் பின்னர் மாலையில் இந்த பெண்களுக்கு 2 மணிநேரம் நேரடியாக வகுப்பு எடுக்கிறோம். நேரடியாக படிப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் மாணவிகளுக்கு தேவையான ஆய்வக வசதிகளையும் செய்துக் கொடுத்துள்ளோம். இதுவரையில் 43 ஆயிரம் பெண்களை படிக்க வைத்து பட்டம் பெற்றுத் தந்துள்ளோம். கடந்தாண்டு 11 பெண்கள் பதக்கம் பெற்றனர். இந்தப் பட்டமளிப்பு விழாவில் 17 பேர் பதக்கங்களை பெற்றுள்ளனர்.
மேலும், இவர்கள் முதுகலை படிப்பை படிக்க விரும்பினால் அதற்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்துகொடுக்கிறோம். இங்கு படித்த பெண்கள் மத்திய, மாநில அரசுப் பணிகளில் உள்ளனர்” என்றனர்.
இங்கு பயின்ற மாணவிகள் கூறும்போது, “கேபிஆர் நிறுவனம் அளிக்கிற சேவை திருப்திகரமாக இருக்கிறது. வறுமையின் காரணமாக 12ஆம் வகுப்பிற்கு பிறகு வேலைக்கு வந்தோம். ஆனால், எங்களுக்கு வேலையுடன் சேர்த்து பட்டப்படிப்பையும் 3 ஆண்டுகளாக கற்றுக் கொடுத்து பட்டங்களை பெற வைத்துள்ளனர். இதன் மூலம் எங்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்படும் என நம்புகிறோம். மேலும் நாங்கள் உயர் கல்வியையும் படிக்க முடியும். மற்ற கல்லூரிகளைப் போலவே இங்கும் படிப்பதற்கேற்ற அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார்கள்” என்றனர்.