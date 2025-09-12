கோயம்பேட்டில் இருந்து மாயமான தமிழ்நாடு அரசுப் பேருந்து நெல்லூருக்கு போனது எப்படி?
கோயம்பேட்டில் இருந்து தமிழக அரசுப் பேருந்தை கடத்தி சென்ற நபர் ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் அருகே கையும் களவுமாக பிடிப்பட்ட நிலையில் போலீசார் அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : September 12, 2025 at 6:18 PM IST
சென்னை: கோயம்பேடு பஸ் பார்கிங்கில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட அரசு பேருந்தை ஒடிசாவை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் இரவோடு இரவாக கடத்தி சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்துக்கு அருகே அரசுப் பேருந்துகளை நிறுத்தும் பார்க்கிங் பகுதி அமைந்துள்ளது. பேருந்து சேவை நேரம் நிறைவடைந்த பிறகு பேருந்துகள் அந்த பார்க்கிங் பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்படுவது வழக்கம்.
அந்த வகையில் நேற்று சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து திருப்பதி வரை செல்லக்கூடிய தமிழக அரசின் பேருந்து ஒன்று பார்க்கிங் பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த பேருந்தின் சேவையை தொடங்குவதற்காக நேற்றிரவு அதன் நடத்துநர் மற்றும் ஓட்டுநர் பேருந்தை நிறுத்திய இடத்தில் வந்து பார்த்தபோது பேருந்து காணாமல் போயிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். பின்னர் இதுதொடர்பாக பார்க்கிங் மேலாளர் ராம்சிங்கிடம் தகவல் தெரிவித்தனர்.
உடனே பார்க்கிங் பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது மர்ம நபர் ஒருவர் பேருந்தை திருடி சென்றது தெரியவந்தது. இதையடுத்து பார்க்கிங் மேலாளர் ராம்சிங் அந்த சிசிடிவி ஆதரங்களுடன் கோயம்பேடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், சிசிடிவி காட்சியில் இடம்பெற்றிருந்தவரின் அங்க அடையாளங்களை சென்னை முழுவதும் வலை வீசி தேடி வந்தனர். இந்நிலையில் ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் போலீசாரிடம் இருந்து கோயம்பேடு போலீசாருக்கு செல்ஃபோன் அழைப்பு ஒன்று வந்துள்ளது. அதில், கடத்தப்பட்ட அரசுப் பேருந்தை பிடித்துவிட்டதாகவும், திருடிய நபரையும் கைது செய்து வைத்துள்ளதாகவும் கூறியுள்ளனர்.
உடனே ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூருக்கு விரைந்து சென்ற கோயம்பேடு போலீசார், பேருந்தை திருடி சென்ற நபரை கைது செய்ததுடன், கடத்தப்பட்ட பேருந்தை மீட்டுக் கொண்டு வந்தனர்.
இதையடுத்து பேருந்தை கடத்திச் சென்ற நபரிடம் விசாரணை நடத்தியதில், அவர் ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஞான ரஞ்சன் சாஹூ (24) என்பது தெரிய வந்தது. மேலும், அவர் காது கேளாத மற்றும் வாய் பேச முடியாத மாற்றுத்திறனாளி என்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
மேலும், ஞான ரஞ்சன் சாஹூ எதற்காக அரசு பேருந்தை கடத்தினார்? அவர் பேருந்தை கடத்தியதன் பின்னணியில் யாரேனும் உள்ளனரா? ஏதேனும் சட்டவிரோத செயலுக்காக அவர் பேருந்தை கடத்தினாரா? என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.