பெரம்பலூர்: அரசியலில் கோமாளித்தனமாக கேள்விகளை எழுப்புவது தவெகவின் இயற்கை குணம் என்று தமிழ்நாடு உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் விமர்சித்துள்ளார்
பெரம்பலூரில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழக கூட்ட அரங்கில் தமிழக அரசின் 'மாபெரும் தமிழ் கனவு' நிகழ்ச்சிக்கான பயிலரங்கம் நேற்று (ஆக.28) நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியர் அருண்ராஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த பயிலரங்கில், அமைச்சர் கோவி. செழியன் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், "மாணவர்களுக்காக தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ள திட்டங்கள் மற்றும் அதன் பலன்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதே, 'மாபெரும் தமிழ்க் கனவு' திட்டத்தின் நோக்கம். மற்ற மாநிலங்களை விட உயர்கல்வியில் தமிழ்நாடு பெரிதும் வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. இதில் இன்னும் நாம் பல உயரங்களை தொட வேண்டும்" என்றார்.
நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை அமைச்சர் கோவி. செழியன் சந்தித்தார். அப்போது அவர், "கடந்த காலங்களில் பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர்களின் சேர்க்கை மிகக் குறைவாக இருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு அது பல மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. திமுக ஆட்சியின் கீழ், ஒவ்வொரு அரசுக் கல்லூரியையும் தனித்தனியே ஆய்வு செய்து, அந்தக் கல்லூரிகளில் தேவையான அடிப்படை கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தியதும், தேவைக்கேற்ப புதிய பாடப்பிரிவுகளை தொடங்கியதுமே இதற்கு காரணம்.
இடைநிற்றலை தடுக்க எடுக்கப்பட்ட பெரும் முயற்சியும், உயர்கல்வியில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துள்ளது. அந்த வகையில், பொறியியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் 20% மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. உயர்கல்வி துறைக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய நற்சான்று இது.
உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கும் திட்டத்திற்கான டெண்டர்கள் விடுக்கப்பட்டு, பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பரிச்சார்த்த முறையில் சில இடங்களில் லேப்டாப் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அது அடுத்த சில மாதங்களில் முழுமை பெறும்" என்றார்.
தவெக மதுரை மாநாடு குறித்து பேசிய அமைச்சர் கோவி செழியன், "தவெக மாநாட்டில் தொண்டர் ஒருவர் தூக்கி வீசப்படுகிறார். இதுதொடர்பாக அந்த நபர் புகாரும் அளிக்கிறார். அதே சமயத்தில், மற்றொரு நபர், தன்னை தான் பவுன்சர் தூக்கி வீசியதாக கூறுகிறார். இந்த விவகாரத்தில் அவர்கள் மாறி மாறி பேசி வருகின்றன. ஆனால், இதற்கும் ஆளுங்கட்சி தான் காரணம் என தவெகவினர் குற்றம்சாட்டுவதாக கேள்விப்படுகிறேன். அரசியலில் கோமாளித்தனமாக சில கேள்விகளை எழுப்புவதும், பதில் கூறுவதும் தவெகவின் இயற்கை குணம் என்றே தெரிகிறது. இப்படி மலிவான அரசியலை திமுக ஒருபோதும் செய்வதில்லை. இது கொள்கை வழியான இயக்கம்" என்றார்.