"பாஜக அனைத்து மதத்தினருக்குமான கட்சி என்பதை நிரூபிப்போம்" - புதிய நிர்வாகி சபதம்! - KOVAI JOHNSON

எம்ஜிஆர் குறித்து பேசுவதற்கு திருமாவளவனுக்கு தகுதி கிடையாது என பாஜக சிறுபான்மைப் பிரிவு மாநிலத் தலைவர் கோவை ஜான்சன் தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு மாநில தலைவர் கோவை ஜான்சன்
பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு மாநில தலைவர் கோவை ஜான்சன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 7:37 PM IST

சென்னை: பாஜக மதவாத கட்சி என முத்திரை குத்தி மக்களை பிளவுபடுத்த நினைக்கும் திராவிட கட்சிகளுக்கு, பாஜக அனைத்து மதத்தினருக்குமான கட்சி என்பதை நிரூபிப்போம் என புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு மாநிலத் தலைவர் கோவை ஜான்சன் தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக சிறுபான்மை அணியின் மாநிலத் தலைவர் அறிமுக கூட்டம், அக்கட்சியின் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்ட தலைவர் அஸ்வின் தலைமையில் பூந்தமல்லியில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 9) நடைபெற்றது. இதில், புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட சிறுபான்மை அணி மாநிலத் தலைவர் கோவை ஜான்சனை கட்சி நிர்வாகிகள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வரவேற்றனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், “ தமிழகத்தில் மதவாத கட்சி என்று பாஜகவை முத்திரை குத்தி, மக்களை பிளவுபடுத்த நினைக்கும் திராவிட கட்சிகளுக்கு, பாஜக அனைத்து மதத்தினருக்குமான கட்சி என்பதை நிரூபிப்போம். திராவிட கட்சிகளின் கூட்டணியை முறியடிக்கவும், அவர்களின் முகமூடியை கிழிப்பதற்கும் சிறுபான்மையினர் அணி கடுமையாக முயற்சிக்கும்.

கோவை ஜான்சன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜகவுக்கு சிறுபான்மையின மக்களின் அதிகபடியாக வாக்குகளை பெற்றுத் தருவதற்கு பூத் கமிட்டிகளை வலுப்பெறச் செய்து, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெறுவதற்கு களப்பணியை மேற்கொள்வோம்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: ''திராவிட இயக்கத்தில் பார்ப்பனியத்துக்கு வழி வகுத்தது எம்ஜிஆர்" - திருமாவளவன் திடீர் விமர்சனம்!

தொடர்ந்து, 'திராவிட இயக்கத்தில் பார்ப்பனியத்துக்கு வழிவகுத்தது எம்ஜிஆர்,' என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பேசியது குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “பார்ப்பனர்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்க வேண்டும். அவற்றை எம்ஜிஆர் திணித்தார் என்று சொல்வது தவறு. எம்ஜிஆர் குறித்து பேசுவதற்கு திருமாவளவனுக்கு தகுதி கிடையாது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் 2025 ஆம் ஆண்டு வரை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு மக்கள் நலத் திட்டங்களை எடுத்துக்கூறி வெற்றி பெறுவதற்கு பயணிப்போம். பாஜகவில் அனைத்து சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களும் பதவிகளில் இருந்து, தேசபக்தியுடன் பணியாற்றிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். பாஜக மதவாத கட்சி, இது இந்து மக்களுக்கான கட்சி என்று கூறுகின்றனர். இந்த கட்சி குறிப்பிட்ட மதத்திற்கான கட்சி இல்லை” என்று கோவை ஜான்சன் கூறினார்.

