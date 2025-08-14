ETV Bharat / state

'தமிழ்நாடு ஆர்டர்களை கை விடும் அமெரிக்க நிறுவனங்கள்...' - முதலமைச்சரிடம் கொமதேக கோரிக்கை! - TAMIL NADU EXPORTERS ISSUE

அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பால் தமிழ்நாடு ஏற்றுமதியாளர்கள் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளதாக முதலமைச்சரிடம் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி பொதுச் செயலாளர் ஈஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.

கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி பொதுச்செயலாளர் ஈஸ்வரன் (கோப்புப்படம்)
கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி பொதுச்செயலாளர் ஈஸ்வரன் (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 5:20 PM IST

சென்னை: அமெரிக்கர்கள் ஒரு முறை நம்முடைய சந்தையிலிருந்து வெளியேறி வேறொரு நாட்டிற்கு சென்றால் மீண்டும் இந்திய சந்தைக்கு திரும்ப மாட்டார்கள் என கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி பொதுச்செயலாளர் ஈஸ்வரன் கூறினார்.

இந்தியப் பொருட்களுக்கான இறக்குமதி வரியை அமெரிக்கா உயர்த்தியுள்ளதால் தமிழ்நாடு ஏற்றுமதியாளர்கள் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளதாகவும், மத்திய அரசை வலியுறுத்தி உரிய தீர்வு காண வேண்டுமென்றும் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சரை சந்தித்து கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சித் பொதுச் செயலாளர் ஈஸ்வரன் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ''அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பால் தமிழ்நாடு ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு அதிக பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஜவுளி, கிரானைட், ஆபரணங்கள், தோல், கெமிக்கல் மற்றும் கடல் சார் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் முதலமைச்சரை சந்தித்தோம். மாநில அரசு உடனடியாக ஏதேனும் செய்ய முடியுமா? என முதலமைச்சரிடம் கேட்டறிந்தோம். அப்போது துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

தமிழ்நாடு ஏற்றுமதி நிறுவனங்களில் லட்சக்கணக்கானோர் வேலை பார்க்கின்றனர். கூடுதல் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அமெரிக்க நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஜவுளி இறக்குமதி செய்வது உட்பட தங்கள் ஆர்டர்களை ரத்து செய்ய தொடங்கியுள்ளர்.

ஏற்றுமதி மூலம் பெரும்பாலான அதிக நிதியை மத்திய அரசே பெறுகிறது. எனவே அவர்கள் தான் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களை கவனிக்க வேண்டும். ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக முதலமைச்சர் எங்களிடம் கூறினார்.'' என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' இந்தியளவில் 27 சதவீத ஜவுளி ஏற்றுமதி தமிழ்நாட்டை சார்ந்ததுள்ளது. வரி விதிப்பு நடைமுறையால் முட்டை ஏற்றுமதி உட்பட தமிழ்நாட்டில் இருந்து அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதியாகும் அனைத்தும் பாதிக்கப்படும். வரி உயர்வால் ஒரு முட்டையை அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்ய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு கூடுதலாக ரூ.2.50 செலவாகும்.

அமெரிக்க சந்தைக்கு மாற்றாக உடனடியாக பிற நாட்டு சந்தையை அணுக முடியாது. ஏனெனில், அமெரிக்க சந்தை மிகப் பெரியது. அதை இன்னொரு நாட்டு சந்தையால் ஈடுகட்ட முடியாது. மேலும் அமெரிக்கர்கள் ஒருமுறை நம்முடைய சந்தையிலிருந்து வெளியேறி வேறொரு நாட்டிற்கு சென்றால் மீண்டும் இந்திய சந்தைக்கு திரும்பமாட்டார்கள். அமெரிக்காவின் கூடுதல் வரி விதிப்பால் 30-40 பில்லியன் டாலர் அளவில் இந்தியாவிற்கு ஏற்றுமதி பதிப்பு ஏற்படக்கூடும்'' என அவர் தெரிவித்தார்.

