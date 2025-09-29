ETV Bharat / state

கோடநாடு எஸ்டேட் சாலையில் செல்ல கெடுபிடி விதித்த நிர்வாகம் - பொதுமக்கள் அவதி!

பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று வட்டாட்சியர் ஆய்வு செய்திருப்பதாகவும், இனிமேல் இரவு 10 மணி வரை அங்குள்ள மக்களுக்கு அனுமதி அளிப்பதாக கோடநாடு எஸ்டேட் நிர்வாகம் கூறியிருப்பதாகவும் ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.

நீலகிரி மாவட்ட ஆதிவாசிகள் சங்க தலைவர் ஆல்வாஸ் பேட்டி
நீலகிரி மாவட்ட ஆதிவாசிகள் சங்க தலைவர் ஆல்வாஸ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 12:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

நீலகிரி: கோடநாடு எஸ்டேட் வழி சாலையை கடந்த 15 நாட்களுக்கும் மேலாக மாலை 6 மணிக்கு மூடிவிடுவதால் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருவதாக மக்கள் கூறியுள்ளனர்.

தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா பங்குதாரராக இருந்த கோடநாடு எஸ்டேட் சாலை வழியாகத் தான் மதுலூர், அண்ணா நகர், காமராஜர் நகர் போன்ற கிராமங்களுக்கு செல்ல முடியும். இதில் மதுலூர் கிராமத்தில் பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கின்றனர். மற்ற இரு கிராமங்களில் பட்டியலின மக்கள் வசிக்கின்றனர். இந்நிலையில் இந்த கிராமங்களுக்கு செல்லும் சாலையை கடந்த 15 நாட்களுக்கும் மேலாக மாலை 6 மணிக்கு மூடிவிடுவதோடு அங்கு வாகனங்கள் செல்ல எஸ்டேட் நிர்வாகம் அனுமதி தர மறுக்கிறது.

இதனால் வெளியிடங்களுக்கு பணிக்கு சென்று திரும்புவோர், ஸ்பெஷல் கிளாஸ் முடிந்து திரும்பும் பள்ளி குழந்தைகள், விளைபொருட்களை வாகனங்களில் எடுத்துச் செல்வோர், அவசர சிகிச்சைக்காக ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு செல்லப்படும் நோயாளிகள் என அனைத்துக்கும் அனுமதி பெற வேண்டியிருக்கிறது. அந்த பகுதியில் தினக் கூலி வேலைக்குச் செல்வோர் அதிகம் இருப்பதால் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு ஆளாகி வருவதாக கூறுகின்றனர்.

இது குறித்து நீலகிரி மாவட்ட ஆதிவாசிகள் சங்க தலைவர் ஆல்வாஸ் கூறுகையில், “பல ஆண்டுகளாக இங்கு வாழ்ந்துவரும் நாங்கள் இந்த எஸ்டேட் சாலையைத் தான் பயன்படுத்தி வருகிறோம். 1995 ஆம் ஆண்டு முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா, சசிகலா ஆகியாேர் பங்குதாரராக மாறிய பின் கோட நாடு எஸ்டேட்டிடம் அனுமதி சீட்டு பெற்று தான் உள்ளே செல்ல வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டது. எனவே பள்ளி மற்றும் வேலைக்கு செல்வோரின் இயல்பு வாழ்க்கையே பாதிக்கப்பட்டது. இதனால் இதனை எதிர்த்து வழக்கு தொடர்ந்தோம்.

இதையும் படிங்க: டெட் தேர்வு விவகாரம்: தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு குறித்து எம்.பி பி.வில்சன் பேட்டி

இப்போதும் மதுலூர் பழங்குடி மக்களின் விளைநிலங்கள் இந்த பகுதியில் தான் இருக்கின்றன. கடந்த 2 வாரங்களாக எஸ்டேட் சாலையில் கிராம மக்கள் சென்று வர கெடுபிடி விதிப்பதுடன், அன்றாடம் அனுமதி சீட்டு பெற்றுத் தான் வாகனங்களை இயக்க வேண்டும் என்று எஸ்டேட் நிர்வாகம் கூறியிருக்கிறது. இல்லாவிட்டால் மாலை 6 மணிக்கு மேல் வாகனங்களை கோடநாடு எஸ்டேட் கேட்டிற்கு வெளியே நிறுத்திவிட வேண்டும் என்று நிர்வாகம் கூறுகிறது.

இதனால் கிராம மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகி இருக்கிறது. எனவே கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்துள்ள தீர்ப்பை அமல்படுத்த வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதனையடுத்து நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு இது குறித்து கூறும் போது, “பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று வட்டாட்சியர் அந்த பகுதிக்குச் சென்று ஆய்வு செய்திருக்கிறார். எனவே இரவு 10 மணி வரை அங்குள்ள மக்களுக்கு அனுமதி அளிப்பதாக கோடநாடு எஸ்டேட் நிர்வாகம் கூறியிருக்கிறது. வரும் வாரத்தில் உதவி ஆட்சியர் தலைமையில் குழு அமைத்து ஆய்வு செய்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

KODANAD ESTATEKODANAD RESTRICTIONSகோடநாடு எஸ்டேட்கோடநாடு கட்டுப்பாடுகள்KODANAD ESTATE ROAD ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.