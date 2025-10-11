ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டின் 4-வது பல்லுயிர் பாரம்பரிய தளம்; ஈரோடு நாகமலை குன்றின் சிறப்புகள் என்ன?

நாகமலையை நான்காவது பல்லுயிர் பாரம்பரிய தளமாக அறிவித்திருப்பது, தமிழ்நாட்டின் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு பயணத்தில் மற்றொரு மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.

நாகமலையில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்
நாகமலையில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025 at 4:41 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 4:50 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசால் ஈரோடு மாவட்டத்திலுள்ள நாகமலை குன்று பல்லுயிர் பாரம்பரிய தளமாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அதன் சிறப்புகள் என்ன என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

எழில்கொஞ்சும் காட்டு உயிரினங்கள், பறவைகள், பிராணிகள் என ஈரோடு நாகமலை பகுதி இயற்கை எழில் சூழ்ந்த இடமாக இருக்கிறது. இதன் வளத்தைக் காக்க சுமார் 80 ஏக்கர் பரப்பளவுள்ள இடங்களை, உயிரியல் பன்முகத்தன்மை சட்டம், 2002-இன் பிரிவு 37(1) இன் கீழ், மாநிலத்தின் நான்காவது பல்லுயிர் பாரம்பரிய தளமாக (BHS) அரசு அறிவித்துள்ளது.

நவம்பர் 2022-இல் அரிட்டாபட்டி, மார்ச் 2025-இல் காசம்பட்டி, ஆகஸ்ட் 2025-இல் எலத்தூர் ஏரி ஆகியவை இதற்கு முன்பாக தமிழ்நாட்டில் பல்லுயிர் பாரம்பரிய தளங்களாக அறிவிக்கப்பட்ட இடங்களாகும். இப்படி பல முன்னோடி முயற்சிகள் மூலம் பல்லுயிர் பெருக்கத்தை பாதுகாப்பதற்கான முயற்சிகளை தமிழ்நாடு தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வருகிறது.

மொத்தம் 20 ராம்சர் குறியீடு பெற்ற தளங்களுடன், தமிழ்நாடு இந்தியாவில் முதலிடத்தில் உள்ளது. அழிந்து வரும் உயிரினங்களை பாதுகாப்பதற்காக நிதிகளை நிறுவி, சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகளைப் பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. நாகமலை மலையை நான்காவது பல்லுயிர் பாரம்பரிய தளமாக அறிவித்திருப்பது, தமிழ்நாட்டின் பல்லுயிர் பாதுகாப்புப் பயணத்தில் மற்றொரு மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

நாகமலை குன்றின் சிறப்புகள்

நாகமலை மலைப்பகுதி புலம்பெயர்ந்த பறவைகள், நீர்வாழ் உயிரினங்கள் போன்றவற்றிற்கு ஒரு முக்கிய வாழ்விடமாகும். 2024-ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட பறவை கணக்கெடுப்பில், நாகமலை குன்று வளமான பல்லுயிர் பெருக்கத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதில் பின்வரும் உயிரிழனங்கள் அடங்கும்:

  • 118 பறவை இனங்கள் (30 புலம்பெயர்ந்த, 88 வசிக்கும் உயிரினங்கள்)
  • 7 வகை பாலூட்டிகள்
  • 11 வகை ஊர்வன
  • 5 வகை சிலந்திகள்
  • 71 வகை பூச்சிகள்
  • பெரிய புள்ளிகள் கொண்ட கழுகு
  • பல்லிட் ஹாரியர் போனெல்லியின் கழுகு

இது மட்டுமில்லாமல், நாகமலை காடுகளில் சுமார் 138 தாவர இனங்கள் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 125 டைகோட்டிலிடன் வகை சார்ந்த தாவரங்களும், 13 மோனோகோட்டிலிடன்கள் சார்ந்த தாவரங்களும் அடங்கும்.

நாகமலையின் தொன்மை

நாகமலை ஒரு சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த இடம் மட்டுமல்ல. இது தொல்பொருள் மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவத்தையும் கொண்டுள்ளது. இரும்பு யுகத்தின் கெய்ர்ன் வட்டங்களிலிருந்து சான்றுகள், பாறை முகாம்கள் மற்றும் பண்டைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கலைப்பொருட்கள் அதன் வரலாற்று ஆழத்தை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

தொல்பொருள் துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட 400 ஆண்டுகள் பழமையான ஆஞ்சநேயர் கல்வெட்டு, நாகமலையின் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை எடுத்துரைக்கிறது. எனவே, சூழலால் மட்டுமில்லாமல், வரலாற்று தடங்களாலும் நாகமலை முக்கியமான இடமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: 14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

பல்லுயிர் பாரம்பரிய தளமாக நாகமலையை அங்கீகரிக்க ஜனவரி 22, 2025 அன்று எலத்தூர் நகர பஞ்சாயத்து தீர்மானம் நிறைவேற்றியது. இதற்கு ஜனவரி 28, 2025 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் ஒப்புதல் அளித்தார். இந்தப் பாதுகாப்பு, எதிர்கால சந்ததியினருக்காக, சுற்றுச்சூழல் அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட கலாச்சார பாரம்பரியத்தையும் பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

பல்லுயிர் பாரம்பரிய தளம் என்றால் என்ன?

பல்லுயிர் பாரம்பரிய தளங்கள் என்பது தனித்துவமான, சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகள் ஆகும். அவை அரிதான, அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகும் அழிந்து வரும் உயிரினங்களைப் பாதுகாக்கின்றன. மேலும் அவை இயற்கையுடனான கலாச்சார உறவுகளை வலுப்படுத்துகின்றன.

ஒரு பகுதியை பல்லுயிர் பாரம்பரிய தளமாக அங்கீகரிப்பது உள்ளூர் மக்களுக்கு பெருமை சேர்க்கிறது. மேலும், இது அந்த இடத்துக்கான பாதுகாப்புக் கொள்கைகளை வலுப்படுத்துகிறது. இது சுற்றுச்சூழல் சமநிலையை உறுதிசெய்து, மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது.

Last Updated : October 11, 2025 at 4:50 PM IST

