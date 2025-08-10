Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

''இபிஎஸ் கனவு பலிக்காது.. ஸ்டாலின் மீண்டும் முதல்வர் ஆவார்" - அமைச்சர் கே.என்.நேரு நம்பிக்கை! - KN NEHRU

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திமுக கூட்டணி கட்சிகளை அரவணைத்து வழிநடத்தி வருகிறார். திமுகவை விமர்சித்தால் தான் தன்னை அடையாளம் காட்டிக்கொள்ள முடியும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் நினைத்து தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார்.

அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி
அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 4:23 PM IST

1 Min Read

திருச்சி: திமுக கூட்டணியில் கருத்து வேறுபாடு இல்லை. அதிமுகவில் தான் தற்போது கருத்து வேறுபாடு உள்ளது. அதனால் தான் ஓபிஎஸ், இபிஎஸ்சை விட்டு வெளியேறினார். இபிஎஸ் கனவு பலிக்காது. மீண்டும் தமிழக முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் பதவியேற்பார் என்று தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறினார்.

தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு திருச்சியில் இன்று முதல்முறையாக 11 தாழ்தள பேருந்து சேவையை தொடங்கி வைத்தார். இந்த பேருந்துகளில் தாழ்தள வசதி, மாற்றுத்திறனாளிகள் ஏறி இறங்க சறுக்கு நிலை, தானியங்கி கதவு, ஓட்டுநர் அறிவிப்பு, சிசிடிவி கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட நவீன வசதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதனைத்தொடர்ந்து அமைச்சர் கே.என்.நேரு செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, ''திருச்சி பஞ்சபூர் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் வணிக வளாக பணிகள் மேலும் 2 மாதங்களில் நிறைவு பெற்று திறக்கப்படும். தந்தை பெரியார் காய்கறி அங்காடி கட்டுமானப் பணிகளை விரைவுப்படுத்த அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

திமுக கூட்டணியில் கருத்து வேறுபாடு இல்லை. அதிமுகவில் தான் தற்போது கருத்து வேறுபாடு உள்ளது. அதனால் தான் ஓ.பி.எஸ், இபிஎஸ்சை விட்டு வெளியேறினார். இபிஎஸ் கனவு பலிக்காது. மீண்டும் தமிழக முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் பதவியேற்பார்.

இதையும் படிங்க: எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் மீண்டும் கைகோர்ப்பு? டிடிவி தினகரன் பதில்!

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திமுக கூட்டணி கட்சிகளை அரவணைத்து வழிநடத்தி வருகிறார். திமுகவை விமர்சித்தால் தான் தன்னை அடையாளம் காட்டிக்கொள்ள முடியும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் நினைத்து தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார்.

மு.க.ஸ்டாலின் திட்டங்களை மக்கள் மிகுந்த வரவேற்புடன் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். நாளை முதலமைச்சர் ரேஷன் பொருட்களை இல்லம்தோறும் வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறார். திமுக அரசு மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றி வருகிறது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் தமிழகத்திற்கு வருவது குறித்து கேட்கிறீர்கள். பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏற்கெனவே 8 முறை தமிழ்நாட்டுக்கு வருகை தந்துள்ளார். அவர் வந்தாலும்கூட, கடந்த முறை 40 க்கும் 40 தொகுதிகளையும் திமுக கூட்டணி வென்றது." என்று தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்தார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

திருச்சி: திமுக கூட்டணியில் கருத்து வேறுபாடு இல்லை. அதிமுகவில் தான் தற்போது கருத்து வேறுபாடு உள்ளது. அதனால் தான் ஓபிஎஸ், இபிஎஸ்சை விட்டு வெளியேறினார். இபிஎஸ் கனவு பலிக்காது. மீண்டும் தமிழக முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் பதவியேற்பார் என்று தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறினார்.

தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு திருச்சியில் இன்று முதல்முறையாக 11 தாழ்தள பேருந்து சேவையை தொடங்கி வைத்தார். இந்த பேருந்துகளில் தாழ்தள வசதி, மாற்றுத்திறனாளிகள் ஏறி இறங்க சறுக்கு நிலை, தானியங்கி கதவு, ஓட்டுநர் அறிவிப்பு, சிசிடிவி கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட நவீன வசதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதனைத்தொடர்ந்து அமைச்சர் கே.என்.நேரு செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, ''திருச்சி பஞ்சபூர் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் வணிக வளாக பணிகள் மேலும் 2 மாதங்களில் நிறைவு பெற்று திறக்கப்படும். தந்தை பெரியார் காய்கறி அங்காடி கட்டுமானப் பணிகளை விரைவுப்படுத்த அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

திமுக கூட்டணியில் கருத்து வேறுபாடு இல்லை. அதிமுகவில் தான் தற்போது கருத்து வேறுபாடு உள்ளது. அதனால் தான் ஓ.பி.எஸ், இபிஎஸ்சை விட்டு வெளியேறினார். இபிஎஸ் கனவு பலிக்காது. மீண்டும் தமிழக முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் பதவியேற்பார்.

இதையும் படிங்க: எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் மீண்டும் கைகோர்ப்பு? டிடிவி தினகரன் பதில்!

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திமுக கூட்டணி கட்சிகளை அரவணைத்து வழிநடத்தி வருகிறார். திமுகவை விமர்சித்தால் தான் தன்னை அடையாளம் காட்டிக்கொள்ள முடியும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் நினைத்து தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார்.

மு.க.ஸ்டாலின் திட்டங்களை மக்கள் மிகுந்த வரவேற்புடன் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். நாளை முதலமைச்சர் ரேஷன் பொருட்களை இல்லம்தோறும் வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறார். திமுக அரசு மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை ஒவ்வொன்றாக நிறைவேற்றி வருகிறது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் தமிழகத்திற்கு வருவது குறித்து கேட்கிறீர்கள். பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏற்கெனவே 8 முறை தமிழ்நாட்டுக்கு வருகை தந்துள்ளார். அவர் வந்தாலும்கூட, கடந்த முறை 40 க்கும் 40 தொகுதிகளையும் திமுக கூட்டணி வென்றது." என்று தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்தார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHIEF MINISTER STALINEPS DREAMஇபிஎஸ் கனவு பலிக்காதுஸ்டாலின் மீண்டும் முதல்வர் ஆவார்KN NEHRU

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.