விஜய ரகுநாத சேதுபதி காலத்து செப்பேடு: வரலாற்றை கதையாக எடுத்துரைக்கும் சாட்சி! - SIVAGANGAI NEW SEPPEDU

சுமார் 300 ஆண்டுகளுக்கு முன் விஜய ரகுநாத சேதுபதியின் காலத்தில் திருமயம் கோட்டைக்கு அடி மதில் போட்ட தகவல் குறிப்பிடப்பட்ட செப்பேடு சிவகங்கையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

விஜய ரகுநாத சேதுபதியின் காலத்து செப்பேட்டை ஆய்வாளர்களிடம் அளித்தபோது
விஜய ரகுநாத சேதுபதியின் காலத்து செப்பேட்டை ஆய்வாளர்களிடம் அளித்தபோது (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 16, 2025 at 6:45 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 7:06 PM IST

சிவகங்கை: விஜய ரகுநாத சேதுபதியின் காலத்து செப்பேடு மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதில் இருந்து பல்வேறு வரலாற்று தகவல்களை ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

கீரணிப்பட்டி ஸ்ரீ சூலாட்டுக்காளி கோயில் வீட்டுப் பங்காளிகள் வசம் ஒரு செப்பேடு உள்ளதாக காரைக்குடி, அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரியின் உதவிப் பேராசிரியர் முனைவர் வேலாயுதராஜாவுக்கு தகவல் வந்துள்ளது. இதையடுத்து அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரியின் உதவிப் பேராசிரியர் முனைவர் வேலாயுதராஜா மற்றும் புதுக்கோட்டை தொல்லியல் கழகத் தலைவர் கரு.ராஜேந்திரன் ஆகியோர் அங்கு சென்று செப்பேட்டை ஆய்வு செய்தனர்.

அந்த ஆய்வில், செப்பேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாலிவாகன ஆண்டும், தமிழ் ஆண்டும் பொருந்தி வரவில்லை. ஆனால், தமிழ் ஆண்டின் அடிப்படையில் இச்செப்பேடு குறிப்பிடும் ஸ்ரீமுக ஆண்டு கிழவன் சேதுபதியின் காலமாக (கி.பி.1693) இருந்தாலும் விஜய ரகுநாத சேதுபதி (கி.பி.1713-1725) காலத்தைச் சேர்ந்ததாகவே இருக்க வேண்டும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

செப்பேடு
செப்பேடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

விஜய ரகுநாத சேதுபதி

இச்செப்பேட்டில் விஜய ரகுநாத சேதுபதி மன்னர் அவரது ஆட்சிக்காலத்தில் புதிய கோட்டைகள் அமைத்த தகவல் இடம் பெற்றுள்ளது. அதேபோல், விஜய ரகுநாத சேதுபதியின் காலத்தில் திருமயம் கோட்டைக்கு அடி மதில் போட்ட செய்தி குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதன்படி இந்த செப்பேடு விஜய ரகுநாத சேதுபதியின் காலத்து செப்பேடு என உறுதியாகியுள்ளது.

செப்பேட்டில் எழுதியிருந்தவை

மேலும் அந்த செப்பேட்டில், “கல்வாசல் நாட்டு குலசேகரபுரம், இளையாத்தங்குடிக்கு கிழக்கே உள்ள பகுதியிலிருந்து வந்த கருமார் படையின் செட்டன் முத்தன், செட்டன் கருப்பன், செட்டன் பிச்சன் ஆகிய மூன்று வகைப் பிரிவினரும் குதிரை, ஆடு, மாடு வலசையோடு ஆமனிக்குளம் (ஆவினிப்பட்டி) வந்து தங்கியிருந்தனர்.

அவர்களைக் கண்ட ஏழு நகரத்தாரிடம், தஞ்சாவூர் பாளையப்பட்டு அரண்மனை சண்டையால் அங்கிருந்து புறப்பட்டு பிழைக்கப் போறோம் என்று கூறியபோது ஏழு நகரத்தாரும் சேர்ந்து அதைத் தடுத்தனர். உங்களுக்கு வேண்டியதை நாங்கள் தருகிறோம், நீங்கள் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டனர். அதற்கு அவர்கள் எங்களுக்கு காணிக்கையாக (நிலக்காணி), தனி ஊரும், மண்ணும், மனையும் கொடுத்தால் இருப்போம் என்று கூறினார்கள்.

அப்படியே தருவதாக கூறிய ஏழு நகரமும், நன்மைக்கு ஒரு பணம், தீமைக்கு ஒரு பணம், மண்ணு, மனை காணிக்கையாக பட்டையம் கொடுப்பதாக பேசி, திருமயம் கோட்டைக்கு அடிமதில் போடுகிறபோது விஜயரகுநாத சேதுபதியவர்களை சந்தித்து ஏழு நகரமும், மூன்று வகைப்பட்ட மன்னர் கருமார்படையும் போய் சொன்னார்கள்" என இச்செப்பேடு கூறுகிறது.

இதிலிருந்து விஜய ரகுநாத சேதுபதி காலத்தில் திருமயம் கோட்டை கட்டப்பட்டதை அறிய முடிகிறது. அதன்படி சேதுபதி மன்னரின் உத்தரவுப்படி ஏழு நகரத்தாரும் கூடி ஆவுடையார்கோயிலில் இருந்து கல்லு வெட்டி, இந்த பட்டயத்தின் மூலம் கருமார் படையான செட்டன் முத்தன், செட்டன் கருப்பன், செட்டன் பிச்சன் ஆகியோருக்கு காணிக்கையாக கொடுத்ததையும் கூறுகிறது.

அதாவது குலசேகரபுரம், இளையாத்தங்குடி கீழத்தெரு புது ஊருக்கு எல்லையாவது கிழக்கெல்லை, புள்ளமங்கலத்து எல்லைக்கல்லுக்கு மேற்கு வடபுறக் கல்லு, செட்டி ஊரணிக்கு தெற்கு எல்லை, விராமதிக் கண்மாயில் எல்லைக் கல்லுக்கு வடக்கு மேற்கெல்லை, கோயில், குளம், நஞ்சை, புஞ்சை, அம்பலம், உம்பலம் ஆகியவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், கல்வாயில் அல்லது கல்வாசல் நாடு என்பது இளையாத்தங்குடி, நெய்வாசல், பில்லமங்கலம், ஈழக்குடிப்பட்டி, ஆவினிப்பட்டி, இரணியூர், விராமதி, முத்தூர், செவ்வூர் முதலான ஊர்களைக் கொண்ட பகுதியாகும். இளையாத்தங்குடியின் முந்தைய பெயராக குலசேகரபுரம் இருந்துள்ளது என்பதை கல்வெட்டுக்களும், நகரத்தார் ஆவணங்களும் கூறுகின்றன. இங்கு ஏழு நகரம் என்பது இளையாத்தங்குடி நகரத்தார், மாத்தூர் நகரத்தார், இலுப்பக்குடி நகரத்தார், சூரைக்குடி நகரத்தார், வேலங்குடி நகரத்தார், வைரவன்பட்டி நகரத்தார், நேமங்கோயில் நகரத்தார் பிரிவுகளைக் குறிக்கிறதையும் கண்டறிய முடிகிறது.

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

