ETV Bharat / state

சிறுமியை எரித்து கொன்ற வழக்கில் தஷ்வந்த் விடுதலை - கோட்டை விட்டதா தமிழ்நாடு காவல் துறை?

தஷ்வந்தின் விந்து பரிசோதனை செய்யப்பட்டாலும் அது சிறுமியின் உள்ளாடையில் இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் நிரூபிக்கப்படவில்லை. 4 மாதத்திற்கு பின் ரத்த மாதிரிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றம்
உச்ச நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 10, 2025 at 9:09 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

- By க. சசிக்குமார்

“சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்கவில்லை. இந்த குற்றத்தை உறுதி செய்யவும் காவல் துறை உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை. எனவே தஷ்வந்த்தை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும்”

இது தான் 7 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தஷ்வந்துக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்த உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவில் இடம் பெற்ற வார்த்தைகள் இவை.

உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய இந்த தீர்ப்பு எதிரொலியாக சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு இருந்த தஷ்வந்த் இரவோடு இரவாக விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

பரபரப்பை ஏற்படுத்திய தீர்ப்பு

நாட்டையே உலுக்கிய இந்த கொடூர சம்பவத்தை அரங்கேற்றிய குற்றவாளிக்கு ஸ்காட்லாந்து யார்டு போலீசுக்கு நிகரான தமிழ்நாடு காவல் துறை கண்டிப்பாக தகுந்த தண்டனை பெற்று தரும் என்று போராடியவர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் பெற்றோர் உள்ளிட்ட பலரும் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பினால் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

இந்த தீர்ப்பில் குற்றவாளியின் மரண தண்டனை ஏன் ரத்து செய்யப்பட்டது? உச்ச நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ள காரணங்கள் ஏற்புடையதாக உள்ளதா? அல்லது 'ஸ்காட்லாந்து யார்டு போலீசுக்கு நிகரானவர்கள்' என, மார்தட்டிக் கொள்ளும் தமிழக காவல் துறை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழக்கில் கோட்டைவிட்டதா?

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாயமான சிறுமி முட்புதருக்குள் சடலமாக மீட்பு

கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 5 ஆம் தேதி தங்களது 7 வயது மகளை காணவில்லை என்று முகலிவாக்கத்தை சேர்ந்த பாபு- ஶ்ரீதேவி தம்பதி மாங்காடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரில் அருகில் கற்பக விநாயகர் கோயிலின் சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையில் விசாரணை செய்யவும் கோரிக்கை வைத்தனர்.

புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணையை தொடங்கிய காவல் துறை, சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அதே குடியிருப்பில் இருந்த தஷ்வந்தை பிப்ரவரி 8 ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு கைது செய்தது. விசாரணையில் தஷ்வந்த் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் அனகாபுத்தூர் அருகே முட்புதர்களுக்கு இடையே எரிந்த நிலையில் கிடந்த சிறுமியின் உடல் கைப்பற்றப்பட்டது.

தஷ்வந்த் பையில் இருந்த சிறுமியின் உள்ளாடை

இதையடுத்து சிறுமியை காணவில்லை என்ற வழக்கு, கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டது. தஷ்வந்திடம் இருந்த அப்பாச்சி பைக் மற்றும் கைப்பேசி கைப்பற்றப்பட்டன. சிறுமியின் உள்ளாடை தஷ்வந்தின் பையில் இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. சம்பவத்தின் போது தஷ்வந்த் அணிந்திருந்த ஜீன்ஸ் மற்றம் டி-சர்ட் அவரது வீட்டில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டது. சிறுமியின் காதணி மற்றும் கொலுசு ஆகியவையும் கைப்பற்றப்பட்டது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனையும்.. மேல்முறையீடும்

இந்த வழக்கை விசாரித்த செங்கல்பட்டு மகளிர் நீதிமன்றம், குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல், குற்றச்சாட்டு பதிவு மற்றும் குறுக்கு விசாரணையை 3 மாதங்களில் முடித்து தஷ்வந்துக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்தது. தீர்ப்பை எதிர்த்து தஷ்வந்தும், தண்டனையை உறுதி செய்யக் கோரி அரசு தரப்பும் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், தஷ்வந்தின் தூக்கு தண்டனையை 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் உறுதி செய்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து 2024 ஆம் ஆண்டு தஷ்வந்த் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் அவரை உச்ச நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது.

நேரடி சாட்சிகள் இல்லாத நிலையில் தஷ்வந்த் கைது

சிறுமியுடன் தஷ்வந்த் விளையாடியதாக கூறும் முருகன், சிறுமியை காணவில்லை என்றதும் சிறுமியின் பெற்றோரிடமோ, காவல்துறையிடமோ அந்த தகவலை உடனடியாக தெரிவிக்கவில்லை. சிறுமியை தஷ்வந்தும் சேர்ந்து தேடியுள்ளார். பின்னர், சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் தஷ்வந்த் கைது செய்யப்பட்டார். வேறு நேரடி சாட்சிகள் இல்லாத நிலையில் ஒரே சாட்சியின் அடிப்படையில் தஷ்வந்த் கைது செய்யப்பட்டார்.

சம்பவம் நடந்த அன்று மாலை 6 மணிக்கு சிறுமி தோழிகளுடன் விளையாடியதாக, சிறுமியின் தாய் சாட்சியம் அளித்துள்ளார். அதன் பின்னர் 1 மணி நேரத்தில் சிறுமியை கடத்திய தஷ்வந்த் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, பையில் அடைத்து பெட்ரோல் நிலையத்தில் பெட்ரோல் வாங்கி, அனகாபுத்தூர் சென்று சிறுமியின் உடலை எரித்ததாக காவல்துறை கூறுவதை எப்படி ஏற்க முடியும்?

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வழக்கறிஞர் நியமிக்கப்படாமல் விசாரணை நிறைவு

சிறுமியின் கன்னங்களை கிள்ளியதாகவும், கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்ததாகவும் தஷ்வந்த் மீது சிறுமி தனது பெற்றோரிடம் புகார் அளித்தது உண்மையாக இருந்தால், சிறுமி காணாமல் போனதும் இயற்கையாகவே தஷ்வந்த் மீது பெற்றோருக்கு சத்நேகம் வந்திருக்கும். ஆனால், அவ்வாறு சம்பவம் நடைபெறவில்லை.

தஷ்வந்த் கூறியதாக சில ஆதாரங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவையும் காவல் துறை விசாரணை செய்து கண்டுபிடிக்கவில்லை. தஷ்வந்த் சிறுமியின் உடல் இருக்கும் இடம் குறித்து குறிப்பிடாத நிலையில் வாக்குமூலத்திற்கு முன்பே உடல் கைப்பற்றப்பட்டது. வழக்கை விரைவாக விசாரித்து தண்டனை வழங்கும் வகையில், தஷ்வந்துக்கு வழக்கறிஞரே நியமிக்கப்படாமல் 3 மாதத்தில் விசாரணை முடித்து மகளிர் நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை விதித்துள்ளது என்று தஷ்வந்த் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

காவல்துறையின் அலட்சிய பதில்?

அதே சமயம் காவல் துறை தரப்பில், சிறுமி காணவில்லை என்றதும், இருவரையும் சேர்த்து கடைசியாக பார்த்த முருகன் சாட்சியத்தை முழுவதுமாக நிராகரிக்க முடியாது. உடல் எப்படி எடுத்துச் செல்லப்பட்டது? சிறுமியின் காதணி மற்றும் கொலுசு எப்படி வந்தது? என்ற கேள்விக்கு தஷ்வந்த் பதில் அளிக்கவில்லை. சூழ்நிலைகளை மையமாக கொண்ட வழக்கில் ஆவணங்கள் ஒரு நபருக்கு எதிராக இருந்தால் அதனடிப்படையில் தஷ்வந்தை குற்றவாளியாக அங்கீகரிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தஷ்வந்துக்கு பெண்கள் மீது அதிக மோகம் உள்ளது. செல்போனில் ஆபாச படங்கள் பார்ப்பது பிடிக்கும். அதனால், உல்லாசமாக இருக்க ஆசை ஏற்பட்டு, சிறுமியை கிள்ளுவது, முத்தம் கொடுப்பது என இருந்துள்ளார். சந்தர்ப்பத்திற்காக காத்திருந்த நிலையில் தனியாக இருந்த சிறுமியை கடத்தி தஷ்வந்த் அவரது வீட்டில் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, அனகாபுத்தூர் அருகே எரித்துள்ளார் என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.

உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த மாறுபட்ட தீர்ப்பு

அனைத்தையும் விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், சிறுமி வழக்கில் குற்றப்பத்திரிக்கை 2017 ஆகஸ்ட் 17ல் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அக் 24 குற்றச்சாட்டு பதிவும், நவம்பர் 20 குறுக்கு விசாரணையும் முடிந்த நிலையில் டிசம்பர் 13 தஷ்வந்துக்கு வழக்கறிஞர் நியமிக்கப்பட்டது. டிசம்பர் 18 முதல் ஜனவரி 30 வரை அரசு தரப்பு விசாரணை முடிந்து 2018 பிப்ரவரி 19ம் தேதி தஷ்வந்தை குற்றவாளி என்று அறிவித்து அன்றே தூக்கு தண்டனை விதிப்பதாக தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது.

குற்றப்பத்திரிக்கை தொடங்கி சாட்சிகள் விசாரணை வரை தஷ்வந்துக்கு சட்ட உதவிகள் செய்யப்படவில்லை. அரசு தரப்பு ஆவணங்கள் முறையாக வழங்கப்படவில்லை. தஷ்வந்துக்கு வழக்கறிஞர் நியமிக்கப்பட்ட 4 நாட்களில் அரசு விசாரணை தொடங்கியது. சாட்சிகள் விசாரணை செய்ய வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. முக்கிய வழக்கில் ஒருதலைபட்சமாக இல்லாமல், குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு சட்ட வாய்ப்பு கிடைப்பதை அரசு உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

சட்ட உதவிகள் குற்றம்சாட்டப்பட்டவருக்கும் கிடைப்பதை நீதிமன்றம் உறுதி செய்ய வேண்டும். வாய்மூடி மெளனாமாக இருக்கக்கூடாது. சூழ்நிலையை மையமாக கொண்ட வழக்கில் அனைத்து ஆதாரங்களையும் துளியும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அரசு நிரூபிக்க வேண்டும். தஷ்வந்த் அவரது நாயுடன் மாலை 6 மணி முதல் 6.15 வரை விளையாடியதற்கு சாட்சிகள் உள்ளது. சிறுமியை இரவு 7.15 மணி முதல் 7.30 வரை தேடிய பெற்றோர் இரவு 10 மணிக்கு காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.

திட்டமிட்டு கற்பனையாக சாட்சி உருவாக்கம்

சிறுமி காணவில்லை என புகார் அளித்த போது தஷ்வந்த்துடன் சிறுமியை பார்த்ததாக யாரும் சாட்சி கூறவில்லை. முருகன் பார்த்ததாக கூறுவது முழுவதும் கட்டுக்கதை. வழக்கை வலுப்படுத்த விசாரணை அதிகாரியால் சாட்சிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது தெரிகிறது. கோயிலில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை வழக்கில் ஆதாரமாக சேர்ப்பதில் காவல்துறை அக்கறை காட்டவில்லை. ஆதாரமாக சிசிடிவி காட்சி சேர்க்கப்படவில்லை. திட்டமிட்டு தஷ்வந்த் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என கற்பனையாக சாட்சி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. புகார் அளித்த 2 நாளுக்கு பின் சிசிடிவி காட்சியை ஆய்வு செய்து சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் தஷ்வந்த் கைது செய்யப்பட்டார்.

சிசிடிவி காட்சிகளை காவல்துறை மறைத்துள்ளது

சாலையில் ஏராளமானோர் பையுடன் சென்ற நிலையில் தெளிவாக இல்லாத காட்சி அடிப்படையில் தஷ்வந்த்தை குற்றவாளியாக சேர்த்துள்ளனர். சிசிடிவி காட்சியை டிஜிட்டல் முறையில் ஆதாரமாக பதிவு செய்யாதது காவல் துறை மீது மேலும் சந்தேகம் ஏற்படுத்துகிறது. உண்மையை மறைக்கும் வகையில், தஷ்வந்த்தை பலிகடாவாக ஆக்கி திட்டமிட்டு சிசிடிவி காட்சிகளை காவல்துறை மறைத்துள்ளது. சிறுமியின் பெற்றோரிடம் தஷ்வந்த் கொலை செய்ததாக காவல்துறை விசாரணைக்கு முன்பே தெரிவித்துள்ளது.

எந்த அதிகாரியும் சிசிடிவி காட்சிகளை பார்த்ததாக வெளிப்படையாக தெரிவிக்கவில்லை. தஷ்வந்த் பையுடன் சென்றதாக சாட்சிகள் யாரும் கூறவில்லை. ஆனால், காவல் துறை கதையை உருவாக்கி அதற்கு தஷ்வந்து ஒப்புதல் அளித்ததாக கூறுகிறது. தஷ்வந்த் அலுவலகத்தில் இருந்ததை மறைத்து காவல் துறை கதையை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. ஏற்கனவே, கதையை உருவாக்கிவிட்டு அதில் தஷ்வந்தை அழகாக பொறுத்தியுள்ளனர். தஷ்வந்த் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் உடல் மீட்கப்பட்டது என்பது காவல்துறை தெரிவித்த மிகப்பெரிய பொய் என்பது தெரிகிறது.

காவல்துறை கூறுவது முழு கட்டுக்கதை

தஷ்வந்த் பிப் 8 ஆம் தேதி தஷ்வந்த் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், 7 ஆம் தேதியே முகலிவாக்கம் ஏ.எஸ்.ஜி பார்க்கில் வைத்து காவல்துறை சட்டவிரோதமாக வாக்குமூலம் வாங்கியுள்ளது. மைலாப்பூரில் உள்ள அலுவலகத்தில் பிப் 05, 06 மற்றும் 07ம் தேதி தஷ்வந்த் வேலைக்கு சென்றாரா? இல்லையா? என காவல்துறை விசாரிக்கவில்லை. ஆனால், 7 ம் தேதி தஷ்வந்த தலைமறைவு என்றதால் சந்தேகம் எழுந்து கைது செய்ததாக காவல்துறை கூறுவது முழு கட்டுக்கதை.

தடயவியல் ஆதாரங்களை பாதுகாப்பாக வைக்கவில்லை. தஷ்வந்த் மற்றும் சிறுமியின் பெற்றோரிடம் டி.என்.ஏ பரிசோதனை செய்ததற்கான ஆதாரங்கள் இல்லை. ஆதாரங்களை சேர்த்து வைக்க காவல்துறை தவறிவிட்டது. காலாவதியான தடயவியல் மாதிரிகளை ஆதாரமாக சேர்க்க முடியாது. டி.என்.ஏ மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டும் அதை ஆவணமாக சேர்க்க முடியவில்லை. காணாமல் போன சிறுமி குறித்து மற்ற குழந்தைகளிடம் ஏன்? விசாரணை நடத்தப்படவில்லை. முதலில் நியமிக்கப்பட்ட விசாரணை அதிகாரியிடம், தஷ்வந்த் மீது சந்தேகம் இருப்பதை சாட்சிகள் தெரிவிக்க வாய்ப்பு இருந்தும், இரண்டாவது விசாரணை அதிகாரியிடம் சாட்சியம் அளித்துள்ளது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

வழக்கு ஓட்டைகளை கவனிக்க தவறிய நீதிமன்றம்:

தஷ்வந்தின் விந்து பரிசோதனை செய்யப்பட்டாலும் அது சிறுமியின் உள்ளாடையில் இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் நிரூபிக்கப்படவில்லை. 4 மாதத்திற்கு பின் ரத்த மாதிரிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் சிறுமியின் உள்ளாடையில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட டிஎன்ஏ சோதனையையும் நம்ப முடியவில்லை. இந்த வழக்கில் உள்ள ஓட்டைகளை மகளிர் நீதிமன்றமும் மற்றும் உயர்நீதிமன்றம் கவனிக்க தவறிவிட்டது. அதனால், தஷ்வந்துக்கு விதிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்வதே சரியாக இருக்கும். கடந்த 8 ஆண்டுகளாக சிறையில் உள்ள தஷ்வந்தை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: மருந்து நிறுவனங்களில் 6 ஆண்டுகளாக மத்திய அரசு அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யவில்லை! அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் குற்றச்சாட்டு!

சிறுமி காணாமல் போன வழக்கை சீக்கிரம் முடிக்க நினைத்த காவல் துறை, அதற்கான ஆதாரங்களை சேகரிக்க தவறிவிட்டது. மகளிர் நீதிமன்றமும் காவல்துறை ஆவணங்களை ஏற்று தண்டனை வழங்கியது. பொதுவாக, கீழமை நீதிமன்றம் விதிக்கும் தண்டனை சரியா? தவறா? என்று மட்டுமே உயர்நீதிமன்றம் விசாரிக்கும். புதிதாக குறுக்கு விசாரணைகளை மேற்கொள்ளாது. அதனால் கீழமை நீதிமன்றம் எந்த ஆவணங்களின் அடிப்படையில் தீர்ப்பு வழங்கியது என்பதை ஏற்று தண்டனையை உறுதி செய்தது. இல்லாத சிசிடிவி காட்சிகள், ஜோடிக்கப்பட்ட சாட்சிகளின் அடிப்படையில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் மற்ற வழக்குகளில் காவல் துறையின் விசாரணை நேர்மையாக இருக்குமா? என்ற சந்தேகம் காவல்துறை மீது இயற்கையாகவே எழுகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

தஷ்வந்த் விடுதலைDASHWANT ACQUITEDசிறுமியை எரித்துக்கொன்ற வழக்குதமிழ்நாடு காவல்துறைGIRL BURNING TO DEATH CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.