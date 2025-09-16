கம்பம் அருகே டன் கணக்கில் கொட்டப்பட்ட கேரளா குப்பைகள்! எல்லை பகுதியில் மீண்டும் அட்டூழியம்!
கேரளாவில் இருந்து குப்பை கழிவுகளை கொண்டு வந்து தமிழக எல்லை பகுதியில் கொட்டுவதால், சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவது மட்டுமல்லாமல் விவசாயமும் கேள்வி குறியாகியுள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : September 16, 2025 at 11:03 PM IST
தேனி: தமிழக - கேரளா எல்லைப் பகுதியான கம்பம் அருகே விவசாய நிலங்களில் டன் கணக்கில் கேரள மாநில குப்பைகளை கொட்டி சென்ற மர்ம நபர்கள் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தேனி மாவட்டம், கம்பம் பகுதி கேரள மாநில எல்லையையொட்டி அமைந்துள்ளது. இந்த நிலையில், கேரளாவில் இருந்து குப்பை கழிவுகளை ஏற்றி வந்து தமிழக எல்லைப் பகுதியில் கொட்டி வந்தனர். இந்த விவகாரம் பூதாகரமாகி தமிழக சட்டமன்றம் வரைக்கும் சென்றது. தமிழ்நாட்டில் பொது இடங்களில் உயிரி மருத்துவக் கழிவுகளை கொட்டினால், குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற மசோதா சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு தற்போது அந்த சட்ட திருத்தம் அமலில் உள்ளது.
இந்த நிலையில், தமிழக - கேரள எல்லைப் பகுதியில் உள்ள தமிழக சோதனை சாவடிகளில் வனத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும், அவ்வப்போது கேரளாவில் இருந்து தமிழகத்திற்கு குப்பைகளை கொண்டு வருபவர்கள் மீது அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் இரவு நேரங்களில் கேரளாவில் இருந்து கம்பம்மெட்டு மலைப்பாதை வழியாக சரக்கு வாகனங்களில் குப்பைகளை கொண்டு வந்து, தமிழக எல்லைப் பகுதியில் உள்ள விவசாயம் செய்யாத பகுதிகளில் கொட்டி விட்டு செல்கின்றனர்.
அதன்படி, கம்பம் புதுக்குளம் செல்லும் பகுதியில் உள்ள நிலத்தில் டன் கணக்கில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், எலக்ட்ரிக் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கழிவுகளை மர்ம நபர்கள் லாரிகளில் மூட்டை மூட்டையாக ஏற்றி வந்து கொட்டி விட்டு சென்றுள்ளனர்.
மேலும், அப்பகுதியில் கொட்டியுள்ள குப்பைகளை தீ வைத்தும் எரித்துள்ளனர். இதனால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவது மட்டுமல்லாமல் விவசாயமும் கேள்வி குறியாகியுள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், இது குறித்து வனத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கேரளாவில் இருந்து குப்பை கழிவுகளை கொண்டு வந்து தமிழக எல்லை பகுதிகளில் கொட்டிய சம்பவம் ஏற்கெனவே பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், மீண்டும் மர்ம நபர்கள் அங்கிருந்து குப்பைகளை கொண்டு வந்து கொட்டுவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.