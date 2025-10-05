ETV Bharat / state

வழக்குப்பதிவு செய்ய லஞ்சம்? கொடைக்கானல் போலீசார் மீது கேரள மாணவர் பகிரங்க புகார்!

கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்த கேரளா மாணவன் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புகார் மனு அளித்த கேரள மாணவர் அமீர்
புகார் மனு அளித்த கேரள மாணவர் அமீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 5, 2025 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்த கேரளா மாணவன் தாக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக, காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் முறையான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனக் குறி, பாதிக்கப்பட்ட மாணவர், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.

கேரளா மாநிலம் மலப்புரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அல்தாப் உசேன். இவர் மகன் அமீர் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், அமீர் கடந்த 27 ஆம் தேதி தனது இருசக்கர வாகனத்தில் கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்துள்ளார்.

அங்கு சுற்றிப்பார்த்துவிட்டு 29 ஆம் தேதி தனது வாகனத்தில் பூண்டிக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது, எதிரே வந்த லாரி ஒன்று அவரது இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியதில் வாகனம் சேதமடைந்தது. இதில், லாரி ஓட்டுநர் மற்றும் அமீர்க்கு இடையில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையில், லாரி ஓட்டுநர் லாரியை எடுக்க முற்பட்டுள்ளார். ஆனால், அப்போது குறுக்கிட்ட அமீர் எனது வாகனம் சேதமடைந்ததற்கு உரிய பணம் வேண்டுமென கோரி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். இதனையடுத்து, அங்கு வந்த லாரி உரிமையாளர் முருகன் என்பவர் அமீருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: பல ஆண்டுகள் தாகம் தீர்த்த கிணறு.. மக்கள் கண்முன்னே புதைந்த அதிர்ச்சி! அல்லல்படும் மலை கிராம மக்கள்!

இதனால் அச்சமடைந்த அமீர் இதுகுறித்து கொடைக்கானல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். ஆனால், வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டுமென்றால் ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் வழங்க வேண்டும் என துணை ஆய்வாளர் (SI) செல்வம் என்பவர் கேட்டதாக அமீர் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார். பின்னர் ஆய்வாளர் பாஸ்கரன் சிஎஸ்ஆர் பதிவு செய்த நிலையில், தற்போது வர தனது புகாரின் மீது போலீசார் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவும் அமீர் கூறியுள்ளார்.

இதையடுத்து அமீர் தற்போது, புகார் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்காத கொடைக்கானல் காவல் துணை ஆய்வாளர் மீதும், தன்னை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்த முருகன் என்பவர் மீதும் உரிய நடவடிகை எடுக்க வேண்டும் எனக் கோரி, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமீர், "லாரி உரிமையாளர் முருகன் என்னை தாக்கி எனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். இதுகுறித்து புகார் அளிக்கச் சென்றால் லஞ்சம் கேட்கின்றனர். லாரி உரிமையாளர் என்னிடம், 'இது எங்களுடைய பகுதி, உன்னால் இங்கு எதுவும் செய்ய முடியாது' என்று தலைக்கணத்துடன் கூறுகிறார். எனது புகார் குறித்து தற்போது வரை நடவடிக்கை எடுக்காத காவல் துறையினர் மீதும், தன்னை தாக்கிய நபர்கள் மீதும், நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளேன்" என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

கொடைக்கானக்KODAIKANAL SP OFFICEகொடைக்கானல் போலீஸ்KERALA STUDENT COMPLAINTKERALA STUDENT ATTACKED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.