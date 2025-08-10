Essay Contest 2025

தமிழ்நாட்டின் 'மாணவர் மனசு ' திட்டம் போல 'சுரக்சா மித்ரம்' திட்டத்தை கொண்டு வந்த கேரள அரசு! - MANAVAR MANASU

தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிகளில் சிறப்பு திட்டமாக 'மாணவர் மனசு' பெட்டி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

மாணவர் மனசு பெட்டியில் இருந்த கடிதத்தை படிக்கும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் (கோப்புப்படம்)
மாணவர் மனசு பெட்டியில் இருந்த கடிதத்தை படிக்கும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 4:26 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வரும் 'மாணவர் மனசு' பெட்டி திட்டத்தை தற்போது கேரளா அரசும் சுரக்சா மித்ரம் என்ற பெயரில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காகவும், ஆசிரியர்களின் குறைகளை மாணவர்கள் தெரிவிக்கும் வகையிலும் மாணவர் மனசு என்ற புகார் பெட்டி பள்ளிகளில் வைப்பதற்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டது. தற்போது அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும் மாணவர் மனசு பெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மாணவர்களின் குறைகளை பெற்று தீர்வு காணப்பட்டு வருகிறது.

அரசு பள்ளிகளில் சிறப்பு திட்டமாக மாணவர் மனசு பெட்டி திட்டத்தை பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி அறிவித்து அத்திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனை தொடர்ந்து “ஆசிரியர் மனசு” திட்டமும் செயல்படுத்தப்பட்டு, ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை தெரிவிப்பதற்காக மின்னஞ்சலும் அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன்படி மாணவர்கள் தங்களின் விருப்பம், ஆலோசனை, கோரிக்கை ஆகியவற்றை கடிதமாக எழுதி மாணவர் மனசு பெட்டியில் செலுத்தலாம். அவ்வாறு செலுத்தும் கடிதம் ஆய்வுக்கு செல்லும். அதனை பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி படித்து உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க ஆசிரியர்களுக்கும், அலுவலர்களுக்கும் உத்தரவிட்டு துரித நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். மேலும், தலைமை ஆசிரியர்கள் மாணவர் மனசு பெட்டி கடிதங்கள் மீதும் உரிய தீர்வு கண்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தும் 'மாணவர் மனசு' பெட்டி திட்டத்தை தற்போது கேரளா அரசும் 'சுரக்சா மித்ரம்' என்ற பெயரில் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்

