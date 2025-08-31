தூத்துக்குடி: இரும்பை கண்டுபிடித்தவன் தமிழன் என்ற உண்மை சிவகளை அகழாய்வு ஆதாரங்களுடன் உலகிற்கு நிரூபிக்கிறது என தொல்பொருள் ஆய்வாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா கூறியுள்ளார்.
தூத்துக்குடியில் உள்ள தருவை மைதானத்தில் ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி வரை ‘6வது ஆண்டு புத்தகத் திருவிழா’ நடைபெற்றது. தருவை மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த புத்தக திருவிழாவில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், தமிழ் மற்றும் சமூக ஆராய்ச்சியாளர்கள், கவிஞர்கள் கலந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டின் வரலாறுகளை பேசி வந்தனர். அந்தவகையில் நேற்று தொல்பொருள் ஆய்வாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.
அடிப்படை நாகரிகம் தமிழர்களுடையது
மேடையில் தமிழர்களின் நாகரிகம் பற்றி பேசிய அவர், “உலகில் பல கலாச்சாரம் உள்ளது. அவை அனைத்துக்கும் பழமையான மற்றும் அடிப்படை நாகரிகமாக திகழ்வது தமிழர்களின் நாகரிகம். சுமார் 15 லட்சம் ஆண்டுகளாக இந்த பகுதியில் மனிதர்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். அதியம்பட்டி அகழ்வாராய்ச்சி, குடியம் அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டறியப்பட்ட கற்கோடாரிகள் அதற்கு சான்று. இந்த பகுதியில் ஹோமோ எரக்டஸ் (HOMO ERECTUS) என்ற மனித இனம் வாழ்ந்துள்ளனர்” என்றார்.
பொருட்கள் மூலம் வரலாறு
தொடர்ந்து அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டறியப்பட்ட பொருட்கள் குறித்து பேசிய அவர், “நமக்கு அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு பொருளும் வரலாறு. நமது அடையாளங்கள் ஆதாரங்களுடன் கண்டெடுக்கப்படுகின்றது. முன்னோர்கள் விட்டு சென்ற பொருட்கள் மட்டும் தான் இப்போது நமது அடையாளம். அவைதான் வெளிவரும் உண்மை. இதை நாம் பதிவு செய்து வைத்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம்” என்றார்.
கீழடியால் தொல்லியல் வளர்ந்துள்ளது
தொடர்ந்து இரும்பை கண்டுபிடித்தது யார் என்பது குறித்து பேசிய அவர், “இரும்பை கண்டுபிடித்தவன் தமிழன் என்ற உண்மையை ஆதாரங்களுடன் உலகிற்கு நிரூபிக்கிறது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள சிவகளை அகழாய்வு. ஆய்வுபடி பார்த்தால் 5,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே நாம் இரும்பை பயன்படுத்தி வருகிறோம். கீழடிக்கு முன் தமிழ்நாட்டில் தொல்லியல் என்றால் யாருக்கும் தெரியாது. கீழடிக்கு பின்பு தமிழகத்தில் தொல்லியலை பற்றிய ஆர்வம் வளர்ந்துள்ளது. காரணம் அவை அனைத்து சாட்சிகளுடன் ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படுகிறது” என்றார்.