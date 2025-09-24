படித்துக் கொண்டே இருங்கள்... உங்களுக்காக நான் இருக்கிறேன்! கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு!
என்னுடைய உடலில் உயிர் இருக்கும் வரையில் உறுதியாக நான் என்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவேன் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மாணவர்கள் மத்தியில் பேசினார்.
Published : September 24, 2025 at 5:23 PM IST
சென்னை: வேலை கிடைத்து விட்டது என்று படிப்பை நிறுத்தாமல், அஞ்சல் வழியில் படிப்பை தொடர வேண்டும் என்று மாணவர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுரை கூறியுள்ளார்.
கொளத்தூர் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் முரசொலி மாறன் பூங்கா மேம்படுத்தும் பணி, ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி மைய சமையல் கூடம் அமைக்கும் பணி உள்ளிட்டவற்றிற்கு அடிக்கல் நாட்டிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள சென்னை மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி மற்றும் மேயர் முனுசாமி விளையாட்டு மைதானம் ஆகியவற்றை திறந்து வைத்தார்.
இதன்பிறகு கொளத்தூர் அனிதா அச்சீவர்ஸ் அகாடமி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கக் கூடிய நிகழ்வில் பேசிய அவர், ”உங்கள் முகத்தில் தோன்றக் கூடிய மகிழ்ச்சியைப் பார்க்கும் போது, இன்னும் நான் என்னுடைய கடமையை வேகமாக நிறைவேற்றிட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது.
அனிதா அச்சீவர்ஸ் மூலமாக பலன் பெற்ற இரண்டு சகோதரிகள் பேசும் போது, ‘நாங்கள் எதிர்ப்பார்க்கக் கூடிய பணிகளை நீங்கள் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இருந்தாலும் இன்னும் செய்ய வேண்டும்’ என்ற கோரிக்கையை வைத்தார்கள். அதனால், நிச்சயமாக சொல்கிறேன். என்னுடைய உடலில் உயிர் இருக்கும் வரையில் உறுதியாக நான் என்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவேன். நான் இருக்கிறேன். எதைப் பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம்.
என்னவோ தெரியவில்லை. கொளத்தூருக்கு வந்து விட்டால் எனக்கு இப்படியெல்லாம் பேசத் தோன்றுகிறது. அதுவும் அனிதா அச்சீவர்ஸ் அகாடமியில் பயின்று கொண்டிருக்கும் மாணவியர்களையும், மாணவர்களையும் பார்க்கின்ற போது இது போல் எண்ணம் வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில், அகாடமியை சேர்ந்த 126 மாணவ - மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினியும், 356 பெண்களுக்கு தையல் இயந்திரங்களையும் வழங்கியிருக்கிறோம்” என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பை வேலை கிடைத்த உடன் விட்டுவிடக் கூடாது என்று அறிவுரை வழங்கினார். முதலமைச்சர் பேசுகையில், இந்த அகாடமியில் நீங்கள் பெற்றிருக்கும் பயிற்சி உங்களுக்கான வாய்ப்புகளை அடையாளம் காட்டக் கூடிய கதவை திறந்து வைக்கும் அவ்வளவு தான் என்றும் கற்றுக் கொள்ளும் ஆர்வம் எப்போதும் குறைந்து விடக் கூடாது. வேலை கிடைத்தாலும் அஞ்சல் வழியில் படிப்பைத் தொடர வேண்டும்.
இன்றைக்கு தொழில்நுட்பம் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இது மனிதர்களின் வேலை சுமையை குறைத்துக் கொண்டு வருகிறது. அதனால், மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்தை பயிற்சி மற்றும் படிப்புகள் மூலம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுவே, உங்களை பெரிய எதிர்காலத்திற்கு அழைத்து செல்லும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், “தமிழ்நாட்டு மாணவர்களின் படிப்புக்கு திராவிட மாடல் அரசு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்து விட வேண்டாம். அதிலும் குறிப்பாக உங்கள் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் இருக்கிறேன் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம். தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டோம் என்பது நம்முடைய ஒற்றுமையைக் காட்டுகிறது. தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளம் கல்வியாகும்” என மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தை வழங்கினார்.