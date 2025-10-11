மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு சுற்றித்திரிந்த தாயை மகனிடம் ஒப்படைத்த போலீசார்!
மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு சுற்றித்திரிந்த தாயை காட்பாடி போலீசார் பத்திரமாக மீட்டு அவரது மகனிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.
Published : October 11, 2025 at 3:30 PM IST
வேலூர்: ஆந்திராவில் இருந்து வழி தவறி காட்பாடி வந்த மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பென்ணை, காட்பாடி போலீசார் பத்திரமாக மீட்டு அவரது மகனுடன் சேர்த்து வைத்துள்ள சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடா கே.எல்.ரோடு சிட்டி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராம்பாபு - வேளாங்கண்ணி தம்பதி. இவர்களுக்கு ஜூனத், பிரேமித் என இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இதில், வேளாங்கண்ணி விஜயவாடாவில் தேசிய மாணவர் படை மூத்த உதவியாளராக (Senior Assistant) பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். இவருக்கு கடந்த சில நாட்களாக மனநல பாதிப்பு இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இவர் கடந்த 7 ஆம் தேதி ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடாவில் இருந்து ரயில் மூலம் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி ரயில் நிலையம் வந்துள்ளார். தொடர்ந்து, நேற்றைய தினம் ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள தாராபடவேடு பகுதியில் வழி தெரியாமல் சுற்றித் திரிந்தார். இவரைப் பார்த்த அப்பகுதியைச் சேர்ந்த வித்யா (41) என்பவர், இவரை காட்பாடி ரயில் நிலையத்தில் உள்ள ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார்.
தொடர்ந்து அவர்களின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், காட்பாடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு அந்த பெண்மணியை அழைத்துச் சென்றார். அங்கு, மகளிர் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர்கள் சுமதி, சுஜாதா, காவலர்கள் நதியா, சக்தி பிரியா ஆகியோர், வேளாங்கண்ணியிடம் சுமார் 6 மணிநேரத்திற்கும் மேலாக போராடி அவரது மகன் ஜுனத் தொலைப்பேசி எண்ணைப் பெற்றனர்.
இதனையடுத்து, அவரது மகனிடன் வீடியோ அழைப்பு மூலம் பேசி, அவரது தாய் என்பதை உறுதி செய்தனர். இதனையடுத்து, அவரை வந்து அழைத்துச் செல்லுமாறு போலீசார் தெரிவித்தார். ஆனால், மாலை 6 மணியானதால் அவரை பாதுகாப்பாக முறுக்கேறி பகுதியில் உள்ள சுவேதார் இல்லத்தில் ஒப்படைத்தனர். இந்த நிலையில், இன்று (அக்.11) காலை காட்பாடி வந்த வேளாங்கண்ணியின் மகன், அவரை பாதுகாத்த போலீசாருக்கு நன்றி தெரிவித்து அவரது தாயை ஆந்திராவிற்கு அழைத்துச் சென்றார்.
மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு சாலையில் சுற்றித்திரிந்த பெண்ணை காவல் நிலையம் அழைத்து வந்த வித்யாவை, அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் வெகுவாக பாராட்டினர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.