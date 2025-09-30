கரூர் சம்பவம் குறித்து வதந்தி பரப்பியதாக யூடியூபர் ஃபெலிக்ஸ் ஜெரால்டு உள்பட 4 பேர் கைது!
யூடியூபர் ஃபெலிக்ஸை சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைத்து இன்று அதிகாலை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
Published : September 30, 2025 at 11:53 AM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் கலந்துகொண்ட கரூர் நிகழ்வில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக வதந்திகளை பரப்பிய பிரபல யூடியூபர் ஃபெலிக்ஸ் ஜெரால்டு உள்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பரப்புரை கூட்டம் கரூரில் செப்டம்பர் 27 அன்று நடைபெற்றது. இதில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் கலந்துகொண்டு தொண்டர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பெண்கள், குழந்தைகள் உள்பட இதுவரை 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.
தமிழ்நாட்டில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இந்த விபத்தை குறித்து விசாரிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையிலான தனிநபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் குறித்து கரூர் மாவட்ட காவல்துறையும் விசாரணை நடத்தி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் நிர்வாகி என 2 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.
இதற்கிடையில், கரூர் துயரச் சம்பவம் தொடர்பாக எந்த வதந்திகளையும் சமூக வலைத்தளத்தில் பரப்பக்கூடாது என்றும், காவல்துறை உரிய விசாரணை செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது எனவும் தமிழக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவித்தல் என்ற பிரிவின் கீழ் சென்னை காவல் துறையினர் 25 சமூக வலைத்தள நிர்வாகிகள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
முக்கியமாக அரசியல் விமர்சகரும், பிரபல யூடியூபருமான ஃபெலிக்ஸ் ஜெரால்டு இன்று காலை கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தவறான வதந்திகளை பரப்பிய மூன்று சமூக வலைதள கணக்காளர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இதில் பாஜக நிர்வாகியாக இருக்கக்கூடிய சென்னை பெரும்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த சகாயம், சென்னை ஆவடியை சேர்ந்த தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சியைச் சேர்ந்த சரத்குமார், மாங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகி சிவனேசன் ஆகியோர் அடங்குவர்.
யூடியூபர் ஃபெலிக்ஸை சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைத்து இன்று அதிகாலை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இவர் கடந்தாண்டு பெண் காவலர்கள் குறித்து தவறாக பேசிய நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கியதற்காக கைது செய்யப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், தவறான வதந்திகளை சமூக வலைதளங்களில் பரப்பிய மற்ற நபர்களையும் போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருவதாக தமிழக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.