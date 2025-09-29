ETV Bharat / state

கரூர் சம்பவத்தில் தவெக மாவட்ட செயலாளர் கைது! புஸ்ஸி ஆனந்தை நெருங்கும் தனிப்படை?

கரூர் விவகாரத்தில் இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்படாமல் இருந்த நிலையில், தவெக கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகனை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

தவெக தலைவர் விஜயுடன் தவெக கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் (கோப்புப்படம்)
தவெக தலைவர் விஜயுடன் தவெக கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் (கோப்புப்படம்)
September 29, 2025

கரூர்: கரூரில் தவெக பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்தில் தவெக கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் கைது செய்யப்பட்டார்.

கரூரில் கடந்த 27ஆம் தேதி நடைபெற்ற தவெக பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் குழந்தைகள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இது தொடர்பாக கரூர் நகர காவல் நிலையத்தில் அன்றைய தினமே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி, தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், இணை செயலாளர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார், தவெக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் ஆகியோர் மீது குற்ற எண் 855/25 U/s 105, 110, 125(b), 223 BNS Act & 3 of TNPPDL Act இன் படி 5 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதனை தொடர்ந்து இச்சம்பவத்தில் யாரும் கைது செய்யப்படாமல் இருந்து வந்தனர். இதற்கிடையே, தவெக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் தலைமறைவானதாக தகவல் பரவியது. இந்த நிலையில், மதியழகனை இன்று இரவு 9 மணி அளவில் தனிப்படை போலீசார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் குஜிலியம்பாறை அருகே கைது செய்தனர். சம்பவம் நடந்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக தலைமறைவாக இருந்த அவரை இன்று தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: 41 பேர் உயிரிழப்பு... கைது செய்யப்படுவாரா விஜய்? சாத்தியங்களை சொல்லும் சட்ட வல்லுநர்கள்!

கைது நடவடிக்கையை அடுத்து அவரை இன்று இரவே நீதிபதியின் வீட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்க போலீசார் ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர். மேலும், நாளை காலை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த் கைது செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

மேலும், நாமக்கல்லில் தவெக நடத்திய பிரச்சாரத்திலும் முறையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படவில்லை என அம்மாவட்ட காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது. அதன்படி, 489/2025 ,189(2), 126 (2), 292, 285-BNS உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவின் கீழ் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த் (தவெக பொதுச் செயலாளர்), நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் சதீஷ் குமார் உள்ளிட்ட 10 பேர் மீது காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் காவல்துறை சட்ட நடவடிக்கைகளை துரித படுத்தி வருவதால் அடுத்தடுத்த அதிரடி கைது சம்பவங்கள் நிகழலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது.

