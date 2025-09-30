டாப் ஸ்டார் விஜய்யை பார்க்க 10,000 மட்டும்தான் வருவார்களா? தவெக தரப்பிடம் நீதிபதி கேள்வி
விஜய்யை பார்க்க தொண்டர்கள் மட்டுமல்லாமல் பொதுமக்களும் வருவார்கள் என தெரியாதா? என நீதிபதி கேள்வியெழுப்பினார்.
Published : September 30, 2025 at 1:46 PM IST
கரூர்: கரூரில் நடந்த விஜய்யின் பரப்புரை கூட்டத்துக்கு வெறும் 10 ஆயிரம் பேர் தான் வருவார்கள் என்று எதன் அடிப்படையில் கூறினீர்கள்? என தவெக தரப்பிடம் நீதிபதி காட்டமாக கேள்வியெழுப்பினார்.
கரூரில் கடந்த 27 ஆம் தேதி நடைபெற்ற விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி இதுவரை 41 உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் சிலர், மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்து வருகிறார்கள். இந்த சம்பவம் தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், இது தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒருநபர் விசாரணை ஆணையத்தை தமிழக அரசு அமைத்துள்ளது. அவர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சம்பவ இடத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தவெக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், நிர்வாகி பவுன்ராஜ் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட மதியழகன், நிர்வாகி புவுன்ராஜ் ஆகிய இருவருக்கும் கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து அவர்கள் இருவரும் கரூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அவர்களை 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
முன்னதாக இருவரிடமும் நீதிபதி வழக்கு தொடர்பாக விசாரித்தார். காவல் நிலையத்தில் போலீசார் அடித்தார்களா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர்கள், போலீசார் தங்களை துன்புறுத்தவில்லை என்றனர். தொடர்ந்து பேசிய தவெக தரப்பு வழக்கறிஞர்கள், 'தவெக கேட்ட ரவுண்டானா பகுதியை போலீசார் தரவில்லை' என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தனர். அதற்கு பதிலளித்த போலீஸ் தரப்பு வழக்கறிஞர், 'பாலம் இருந்ததால் அந்த பகுதி வழங்கப்படவில்லை' என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி, டாப் ஸ்டார் விஜய்யை பார்க்க 10,000 பேர் மட்டுமே வருவார்கள் என்று எதன் அடிப்படையில் அனுமதி கேட்டீர்கள்? ஏன் திறந்த வெளி மைதானத்தை கேட்கவில்லை? விஜய்யை பார்க்க குழந்தைகள் உள்ளிட்ட பொதுமக்களும் வருவார்கள் என்று தெரியாதா? என்று காட்டமாக கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து போலீசார் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "தவெக நிர்வாகிகள் போலீசார் சொல்வதை கேட்வில்லை. விஜய் வாகனத்தை 50 மீட்டர் முன்பே நிறுத்தி பரப்புரை செய்ய வலியுறுத்தினோம். ஆனால், மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் உள்ளிட்டோர் போலீசார் சொல்வதை பொருட்படுத்தவில்லை. இதுவே உயிரிழப்பு ஏற்பட முக்கிய காரணம்.
பரப்புரை நடைபெறும் இடத்திற்கு விஜய் வேண்டுமென்றே காலதாமதமாக வந்துள்ளார். 20 நிமிடத்தில் வர வேண்டிய வாகனத்தை 2 மணி நேரமாக கடக்க வேண்டும் என்றே தாமதம் செய்துள்ளார். மேலும், கூட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போதே பலர் மயங்கிய நிலையில், ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தை தவெக தொண்டர்கள் வழிமறித்து தாக்கினர்" என்றனர்.