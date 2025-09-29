கரூர் சம்பவத்தை விசாரித்து வந்த டிஎஸ்பி திடீர் மாற்றம்! காரணம் இதுதானா?
தவெக கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த நியமிக்கப்பட்ட கரூர் நகர காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் செல்வராஜ் திடீரென மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
Published : September 29, 2025 at 11:26 AM IST
சென்னை: தவெக பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் குறித்து விசாரித்து வந்த கரூர் நகர காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் செல்வராஜ் மாற்றப்பட்டு, அவருக்கு பதிலாக தற்போது கரூர் காவல் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் பிரேம் ஆனந்தன் விசாரணையை தொடர உள்ளார்.
கரூரில் தவெக சார்பில் நேற்று முன்தினம் (செப்.27) நடைபெற்ற விஜயின் பரப்புரையில் திடீரென கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டதில் இதுவரை 41 பேர் பலியாகி உள்ளனர்.
ஒட்டு மொத்த தமிழகத்தையே உலுக்கிய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல் துறை விசாரணை தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க நியமிக்கப்பட்ட கரூர் நகர காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் செல்வராஜ் திடீரென மாற்றப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு பதிலாக கரூர் காவல் கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் பிரேம் ஆனந்தன் தற்போது விசாரணை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தவெக விஜய்யின் கரூர் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்க பரிந்துரை செய்த காவல் அதிகாரியாக கரூர் நகர காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் செல்வராஜ் இருப்பதால் அவரை விட உயர் அதிகாரியான காவல் துறை கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் பிரேம் ஆனந்தன் வழக்கு விசாரணையை தொடர உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் செப்.13 ஆம் தேதி தொடங்கி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில் நேற்று முன்தினம் (செப்.27) அவர் நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அதில் விஜய் கரூரில் பரப்புரை மேற்கொண்டபோது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. அதில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 50க்கும் மேற்பட்டோர் அங்குள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்த தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அன்று நள்ளிரவே கரூருக்கு விரைந்து உயிரிழந்தவர்களின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார். தொடர்ந்து காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு சார்பில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் நிவாரணமாக வழங்கவும் அவர் உத்தரவிட்டிருந்தார். தொடர்ந்து இச்சம்பவம் குறித்து முன்னாள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய்யும், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 20 லட்சமும், காயமடைந்து சிகிச்சை பெறுவோருக்கு தலா ரூ.2 லட்சமும் நிவாரணம் அளிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக நேற்று மதியம் நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் கரூருக்கு வருகை தந்து, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களிடமும், உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்களிடமும் சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து சம்பவம் நடைபெற்ற வேலுச்சாமிபுரத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.