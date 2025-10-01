ETV Bharat / state

விஜய் பரப்புரை செய்த வீடியோவை வழங்க வேண்டும்: ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு கரூர் போலீஸ் கடிதம்!

கரூர் தவெக பரப்புரையில் சதி இருப்பதாக அக்கட்சியினர் குற்றம்சாட்டி வரும் நிலையில், அந்த பரப்புரையின் வீடியோவை போலீசார் கேட்டுள்ளனர்.

சென்னை அலுவலகத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா
சென்னை அலுவலகத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2025 at 7:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கரூரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகளை வழங்க வேண்டும் என்று தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு கரூர் போலீசார் கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

கரூரில் நடந்த தவெக பிரச்சாரத்தின் போது, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழக்ததையும் தாண்டி நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த கோர சம்பவம் அரசியல் சதியால் நடந்ததாக தவெக தரப்பில் குற்றம்சாட்டப்படுகிறது. அதே வேளையில், போலீசார் வகுத்த விதிகளை முறையாக கடைபிடிக்காமல் இருந்ததே இதற்கு காரணம் என்று அரசு தரப்பில் கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விஜய் நேற்று வீடியோ வெளியிட்டார். அதில், முதலமைச்சர் தன்னை பழிவாங்க வேண்டும் என நினைத்தால், தன்னை மட்டும் பழிவாங்க வேண்டும் என்றும், தனது தொண்டர்கள் மீது கை வைக்க வேண்டாம் எனவும் தெரிவித்தார்.

இது ஒருபுறம் இருக்க, கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தவெக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளை போலீசார் கைது செய்து வருகின்றனர். மறுபுறம், தவெக சார்பில் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகளும் தொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனிடையே, கரூர் துயர சம்பவத்தின் எதிரொலியாக, ஆதவ் அர்ஜுனா நேற்று காலை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில் சர்ச்சைக்குரிய வகையிலான கருத்துகள் இருந்ததால், பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அந்த பதிவை ஆதவ் அர்ஜூனா நீக்கினார்.

ஆதவ் அர்ஜுனா அலுவலகத்தில் போலீஸ்
ஆதவ் அர்ஜுனா அலுவலகத்தில் போலீஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனினும், இந்த பதிவை போட்டதற்காக ஆதவ் அர்ஜுனா மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். இந்நிலையில், சென்னை போயஸ் கார்டனில் அமைந்துள்ள தவெக தேர்தல் பிரசார மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா அலுவலகத்திற்கு கரூர் போலீசார் இன்று வந்தனர். ஆனால், அங்கு ஆதவ் அர்ஜுனா இல்லாததால், அங்கிருந்தவர்களிடம் போலீசார் ஒரு கடிதம் கொடுத்தனர். அந்தக் கடிதத்தில், கடந்த சனிக்கிழமையன்று கரூரில் நடைபெற்ற தவெக பிரச்சாரத்தில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகளை வழங்க வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டிருந்தது.

இதையும் படிங்க: 'கேன் குடிநீர்' பாதுகாப்பானதா? பகீர் கிளப்பும் மருத்துவர்கள்!

வரும் 3 ஆம் தேதிக்குள் ஆதாரங்களை வழங்க வேண்டும் எனவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. போலீசார் சென்ற சிறிது நேரத்தில், அலுவலகம் வந்த ஆதவ் அர்ஜுனா, தனது வழக்கறிஞர்களுடன் இதுதொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார் எனக் கூறப்படுகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAY CAMPAIGN VIDEO FOOTAGEKARUR POLICE LETTERகரூர் போலீசார் கடிதம்விஜய் பரப்புரை வீடியோ காட்சிகள்AADHAV ARJUNA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.