விஜய் 'ரோடு ஷோ'வுக்கு நோ சொன்ன கரூர் போலீஸ் - நிபந்தனைகளுடன் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி!
கரூரில் பிரச்சாரம் செய்யும் தவெக தலைவர் விஜய் ரோடு ஷோ செல்லக்கூடாது என மாவட்ட காவல் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : September 27, 2025 at 12:55 PM IST
கரூர்: கரூரில் இன்று நடைபெறும் தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்தின்போது, அவர் ரோடு ஷோ செல்லக்கூடாது என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் காவல்துறை அனுமதி அளித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், திமுக, அதிமுக, தேமுதிக, பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் தலைவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கி தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மக்களை சந்தித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், ‘உங்கள் விஜய் நான் வரேன்’, 'வாகை சூடும் வரலாறு திரும்புகிறது' என்ற பேரில் தனது முதல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை கடந்த 13 ஆம் தேதி திருச்சியில் தொடங்கினார்.
ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் என டிசம்பர் மாதம் இறுதி வரை தனது பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ளும் விஜய், இதுவரையில் திருச்சி, அரியலூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் தனது பிரச்சாரத்தை முடித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், இன்று (செப்.27) நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் தமது மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் பிரச்சாரத்தை அவர் தொடங்கி உள்ளார். முதலில் நாமக்கலில் கே.எஸ்.திரையரங்கம் அருகில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ள விஜய், நாமக்கல்லில் பரப்புரையை முடித்துக்கொண்டு பிற்பகல் அல்லது மாலை கரூரில் தனது பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ள உள்ளார்.
இந்த பிரச்சாரத்திற்காக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வழக்கறிஞர் பிரிவு நிர்வாகிகள் கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜோஸ் தங்கையாவிடம் மனு அளித்தனர். போலீசார் இறுதியாக நேற்றிரவு, கரூர் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள 11 நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கியுள்ளனர்.
இதில், கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் ரோடு ஷோ நடத்தக்கூடாது. பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும் இடத்தில் எல்இடி திரை மற்றும் மேடை அமைக்கக்கூடாது. அதிகளவு வாகனங்களை கொண்டு விஜயை முன்னும், பின்னும் தொடரக்கூடாது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளை போலீசார் விதித்துள்ளனர்.
விஜய் இன்று கரூர் வர உள்ள நிலையில், நேற்று கரூரில் தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகள் குறித்து தவெக மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினர். கரூர் மாவட்டத்தில் விஜய் வருகையையொட்டி, அவருக்கு வரவேற்பு அளிப்பதற்கு தவெக தொண்டர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.
முன்னதாக, கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, கரூர் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட நிலையில், அதே இடத்தில் தற்போது தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் நடைபெற உள்ளது. இதையடுத்து அப்பகுதியில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
திட்டமிட்டபடி செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி திருவள்ளூர் மற்றும் வடசென்னை பகுதிகளில் தவெக விஜயின் பிரச்சாரம் நடைபெறுவதாக இருந்தது. ஆனால், திடீரென கொங்கு மண்டலத்தில் தமது முதல்கட்ட பிரச்சாரத்தை நடிகர் விஜய் மாற்றி அமைத்து இன்று நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் அவர் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.