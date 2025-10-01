தவெக துணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமாரின் உதவியாளரிடம் போலீசார் விசாரணை!
கரூரில் நடந்த விஜய் பிரசாரத்தின் போது, வாகனத்தில் இருந்து பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை ஒப்படைக்கக் கோரி ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் நிர்மல் குமாருக்கு போலீசார் சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர்.
Published : October 1, 2025 at 8:54 PM IST
சென்னை: தவெக துணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார் தலைமறைவாகியுள்ள நிலையில், அவரது உதவியாளரிடம் கரூர் போலீசார் விசாரணை நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி சனிக்கிழமை கரூரில் மக்கள் சந்திப்பு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார். அப்போது, மக்கள் அதிகளவில் கூடியதால் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியுள்ளது. இச்சம்பவத்தை விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த துயர சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த கரூர் மாவட்ட போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், துணை பொதுச்செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் உள்ளிட்டோர் மீது கரூர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
தொடர்ந்து, கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், நகரச் செயலாளர் பவுன்ராஜ் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர். அதுமட்டுமின்றி, கரூர் விவகாரம் குறித்து தவறான தகவல்களை பரப்பிய சமூக வலைத்தள கணக்காளர் மூன்று பேரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கரூர் வீடியோக்களை ஒப்படைக்க சம்மன்
இதற்கிடையே, இந்த வழக்கு தொடர்பாக தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், துணை பொதுச்செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் ஆகியோரை தீவிரமாக தேடி வரும் போலீசார், கரூரில் சம்பவத்தன்று எடுக்கப்பட்ட வீடியோ காட்சிகள், ட்ரோன் மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றும் நோக்கிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அதற்காக, இன்று (அக்.1) காலை சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள ஆதவ் அர்ஜுனா இல்லத்திற்கு சென்ற கரூர் போலீசார், வீடியோ காட்சிகளை கேட்டு சம்மன் வழங்கியுள்ளனர். அதேபோல், தாம்பரம் அருகே உள்ள சிடிஆர் நிர்மல் குமார் இல்லத்திலும் நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.
நிர்மல் குமாரின் உதவியாளரிடம் விசாரணை
இந்த நிலையில், தவெக துணைப் பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமாரின் உதவியாளர் சதீஷ்குமார் என்பவரிடம் சென்னையில் வைத்து கரூர் மாவட்ட போலீசார் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். அப்போது, நிர்மல் குமார் எப்போது கடைசியாக பேசினார் உள்ளிட்ட பல கேள்விகளை எழுப்பிய போலீசார், அவரது செல்போனையும் ஆய்வு செய்துள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க: விஜய் பரப்புரை செய்த வீடியோவை வழங்க வேண்டும்: ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு கரூர் போலீஸ் கடிதம்!
கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரமாக நடந்த இந்த விசாரணையில், நிர்மல் குமார் எங்கே இருக்கிறார்? என்ற கேள்வியும் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. ஆனால், சர்வீஸ் செய்வதற்காக சில நாட்களுக்கு முன்பு காரை என்னிடம் கொடுத்துவிட்டார் என சதீஷ்குமார் தெரிவித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தவெக நிர்வாகி சிடிஆர் நிர்மல் குமாரை 5-க்கும் மேற்பட்ட தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக வலைவீசித் தேடி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் அவரது உதவியாளர் சதீஷ்குமாரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.