வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத துயரம்: எம்.பி ஜோதிமணி கண்ணீர்!
கரூர் துயர சம்பவத்திற்கான காரணம் குறித்து யோசிக்கும் மனநிலையில் தான் இல்லை என எம்.பி.ஜோதிமணி கூறியுள்ளார்.
Published : September 28, 2025 at 8:31 AM IST
கரூர்: வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத துயரம் கரூரில் நடைபெற்றுள்ளதாக எம்.பி ஜோதிமணி வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி, 'உங்க விஜய் நா வரேன்' எனும் பெயரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். கடந்த 13 ஆம் தேதி தனது முதல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை திருச்சியில் தொடங்கிய அவர், இதுவரை திருச்சி, அரியலூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டுள்ளார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்றைய தினம் நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் விஜய் தனது பரப்புரையை மேற்கொண்டார். நேற்று காலை நாமக்கல்லில் பரப்புரை மேற்கொண்ட அவர், இரவு 7 மணியளவில் கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் மக்களிடம் உரையாற்றினார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, 10 குழந்தைகள் உட்பட 39 பேர் உயிழிழந்துள்ளனர். 50க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர்.
இச்சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய நிலையில், இந்த துயர செய்தி அறிந்து கரூர் வந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார். மேலும், உயிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ. 10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். இந்த துயர சம்பவத்திற்கு தவெக தலைவர் விஜய் உட்பட ஏராளமான அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். இச்சம்பபம் குறித்து கரூர் நகர போலீசார் 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதனிடையே, அமைச்சர்கள் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, மா.சுப்பிரமணியன் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, கரூர் எம்.பி. ஜோதிமணி ஆகியோர் அரசு மருத்துவனைக்கு வருகை புரிந்து அங்குள்ள நிலவரம் குறித்து மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தனர்.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய கரூர் எம்.பி.ஜோதிமணி, “கரூரில் நிகழ்ந்திருப்பது வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத துயரமான சம்பவம். 9 மாத நிறைமாத கர்ப்பிணியின் கணவர், திருமணம் நிச்சயம் செய்யப்பட்ட இருவர், குழந்தைகள் என தொக்குப்பட்டி, பசுபதிபாளையம், ஏமூர், காந்தி கிராமம் என பல்வேறு ஊர்களை சேர்ந்தவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு என்ன ஆறுதல் கூறுவது என்று தெரியவில்லை.
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்கள் தற்போது உடல்நலம் தேறி வருகின்றனர். அனைவருக்கும் நல்ல முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. கரூர் ஒரு அமைதியான ஊர். இதுபோன்ற அமைதியான ஊரை பார்த்திருக்கவே முடியாது. நான் இந்த ஊரில் பிறந்து வளர்ந்திருக்கிறேன். கரூரில் இதுவரை இப்படி ஒரு துயரத்தை பார்த்ததே இல்லை.
இந்த துயரம் சம்பவத்திற்கான காரணம் குறித்து யோசிக்கும் மனநிலையில் தற்போது நான் இல்லை. கரூர் மிகச்சிறிய ஊர். கரூர் மக்களுக்கு நடந்தது இனிமேல் தமிழகத்தில் யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பல மாவட்டத்தை சேர்ந்த மருத்துவர்கள் வருகை புரிந்துள்ளனர். சம்பவம் தொடர்பாக போலீசாரும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்” என்றார்.