தவெக கூட்ட நெரிசலில் குவிந்த காலணிகள்... 5 நாட்களுக்கு பிறகு அகற்றம்!
வேலுச்சாமிபுரம் சாலைகளின் இருபுறமும் தேங்கிக் கிடந்த தவெக கொடி, காலணிகள் அகற்றப்பட்ட வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.
Published : October 3, 2025 at 8:39 PM IST
கரூர்: தவெக கூட்ட நெரிசலின் போது பொதுமக்கள் விட்டுச் சென்ற காலணிகளை, 5 நாட்களுக்குப் பிறகு கரூர் மாநகராட்சி சார்பில் அகற்றும் பணி இன்று நடைபெற்றது.
தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த சனிக்கிழமை (செப்.27) கரூர் - ஈரோடு சாலையில் உள்ள வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அதில், விஜய் பேசிக் கொண்டிருந்த போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில், சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து கரூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும், தவெக மாவட்டச் செயலாளர் மதியழகன் உள்ளிட்ட இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். கரூர் துயர சம்பவத்தில் பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்த நிலையில், காவல் துறை, அரசியல் கட்சிகள் என அனைத்து தரப்பினரும் மாறி மாறி குற்றம் சுமத்தி வருகின்றனர்.
தற்போது, தமிழக அரசு சார்பில் அமைக்கப்பட்ட ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் ஆணையத்தின் முதல் கட்ட விசாரணை இரு நாட்கள் (செப்.28, 29) நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. மேலும், முன்ஜாமீன் கோரி தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் இணைப் பொதுச் செயலாளர் நிர்மல் குமார் ஆகியோர் தாக்கல் செய்த மனுக்களை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடந்த ஒரு வழக்கில், தவெகவுக்கு நீதிபதி கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார். மேலும் கூட்டநெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்பு விசாரணைக் குழுவையும் அமைத்து உத்தரவிட்ட நீதிபதி செந்தில்குமார், தவெக தலைவர் விஜய்க்கு தலைமைத்துவப் பண்பு இல்லை என்று கடுமையாக விமர்சித்தார்.
இந்நிலையில், வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலின் போது, உயிர் பிழைத்தால் போதும் என சிலர் துண்டை காணோம் துணிய காணோம் என்று காலணிகளை விட்டு விட்டு சென்றனர். இந்த சம்பவம் நடந்து 5 நாட்கள் ஆன நிலையில், சாலைகளில் தவெக கட்சிக் கொடிகள், தவெகவின் கட்சி துண்டுகள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான காலணிகள் அகற்றப்படாமல் அப்படியே குவிந்து கிடந்தன.
மேலும், கரூர் நகர போலீசார் சம்பவ இடத்தை சீல் வைத்து 24 மணி நேரமும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், இன்று மாலை 4 மணியளவில் கரூர் மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர்கள், கையுறை அணிந்து, தேங்கிக் கிடந்த காலணிகள், கட்சிக் கொடிகள் மற்றும் கட்சி துண்டுகள் ஆகியவற்றை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வெளியானது.