தவெக பரப்புரையில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருவோர் விவரம் - கரூர் ஆட்சியர் அறிக்கை!

தவெக பரப்புரையில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களில் குணமடைந்தவர்கள் குறித்து கரூர் ஆட்சியர் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

கரூர் பரப்புரையில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெறுவோர்
கரூர் பரப்புரையில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெறுவோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 7:43 PM IST

கரூர்: தவெக பரப்புரையின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி காயமடைந்து, மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த 110 பேரில் 51 பேர் குணமடைந்து வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தங்கவேல் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

கடந்த சனிக்கிழமை (செப். 27) தவெக சார்பில் கரூரில் பரப்புரை நடைபெற்ற போது, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். அவர்கள் கரூரில் உள்ள பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று காலை ஒரு பெண் உயிரிழந்தார். சிகிச்சையில் இருக்கும் மற்ற அனைவரும் அபாய கட்டத்தை தாண்டியதாக இன்று காலை அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இன்று மாலைக்கு சிலர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவார்கள் என கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் சிகிச்சை பெறுபவர்களில் எத்தனை பேர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறித்த அறிக்கையை கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மீ.தங்கவேல் வெளியிட்டுள்ளார்.

கரூர் ஆட்சியர் அறிக்கை
கரூர் ஆட்சியர் அறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)
அந்த அறிக்கையில், “கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் செப்டம்பர் 27 அன்று நடைபெற்ற தவெக அரசியல் பரப்புரை கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, 110 பேர் காயமடைந்தனர். இன்றைய நிலவரப்படி 41 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் 18 பெண்கள், 13 ஆண்கள், 5 ஆண் குழந்தைகள், 5 பெண் குழந்தைகள் என மொத்தம் 41 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அவர்களுடைய உடல்கள் உடற்கூராய்வுக்குப் பின் குடும்பத்தினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ. 10 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ. 1 லட்சமும் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். அதன் அடிப்படையில் தூத்துக்குடி எம்.பி கனிமொழி மற்றும் கரூர் எம்.எல்.ஏ செந்தில் பாலாஜி ஆகியோர் உயிரிழந்த 18 நபர்களின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து செப். 28 அன்று ரூ. 10 லட்சத்திற்கான காசோலைகளை வழங்கினர்.

கூட்ட நெரிசலால் காயமடைந்த 110 நபர்களில், 51 பேர் குணமடைந்து அவர்களுடைய வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ளவர்கள் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 51 பேரும், அமராவதி மருத்துவமனையில் 2 பேரும், அக்சயா மருத்துவமனையில் 5 பேரு, அப்பல்லோ மருத்துவனையில் ஒரு நபரும் என மொத்தம் 60 நபர்களுக்கு உயர் சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

காயமடைந்து சிகிச்சைப் பெற்று வருபவர்கள் விரைவில் குணமடைய உயரிய சிகிச்சை வழங்க மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்துள்ளார்.

