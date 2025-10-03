தவெக புஸ்ஸி ஆனந்துக்கு முன்ஜாமீன் கிடைக்குமா? உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல வழக்குகள் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வருகின்றன.
Published : October 3, 2025 at 9:27 AM IST
மதுரை: கரூர் சம்பவம் தொடர்பான பொதுநல வழக்குகள் மற்றும் தவெக முக்கிய நிர்வாகிகள் புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல்குமார் ஆகியோரின் முன்ஜாமீன் மனுக்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வருகின்றன.
கரூரில் கடந்த 27ஆம் தேதி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், இணை செயலாளர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார், தவெக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் ஆகியோர் மீது 5 பிரிவுகளில் கரூர் நகர போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒருநபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கரூர் சம்பவத்தின் எதிரொலியாக, விஜய்யின் பரப்புரை கூட்டம் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அக்கட்சி தலைமை அறிவித்துள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகனை தனிப்படை போலீசார் சில தினங்களுக்கு முன் கைது செய்தனர். தற்போது அவர் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் உள்ள நிலையில், புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல்குமார் ஆகியோர் முன்ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தனித்தனியாக மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
புஸ்ஸி ஆனந்த் மனுவில், 'தன் மீது பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், பரப்புரையின்போது போலீசார் போதுமான பாதுகாப்பு வழங்கவில்லை. தானும், கட்சியினரும் மட்டுமேதான் கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தியதாகவும், கூட்டத்தில் குண்டர்கள் உள்ளே புகுந்து கற்கள் மற்றும் செருப்புகளை வீசினர்' எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதற்கிடையே, பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் சதி இருக்கிறது என்றும், இந்த சம்பவம் குறித்து சிபிஐ விசாரணை கோரியும் மதுரையை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர்கள் கே.கே.ரமேஷ், கதிரேசன், தங்கம் உள்ளிட்டோர் 7 பொதுநல வழக்குகளை தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
இந்த பொதுநல வழக்குகள், உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் தண்டபாணி, ஜோதிராமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (அக்.3) விசாரணைக்கு வருகிறது.
அதனை தொடர்ந்து, புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல்குமார் ஆகியோரின் முன்ஜாமீன் மனுக்களை நீதிபதி ஜோதிராமன் விசாரிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.