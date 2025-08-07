Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

கருணாநிதியின் 7-ம் ஆண்டு நினைவு நாள்! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக அமைதி பேரணி! - KARUNANIDHI 7TH DEATH ANNIVERSARY

கருணாநிதியின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு, மெரினாவில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

கருணாநிதி நினைவிடத்தில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
கருணாநிதி நினைவிடத்தில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (TN DIPR)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 11:34 AM IST

2 Min Read

சென்னை: முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 7-ம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி, முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் ’திமுக அமைதி பேரணி’ நடைபெற்றது.

முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 7-ம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதனையொட்டி, மெரினாவில் உள்ள கருணாநிதியின் நினைவிடத்தில் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

முன்னதாக, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை ஓமந்தூரார் வளாகத்தில் உள்ள கருணாநிதி சிலையில் இருந்து மெரினாவில் உள்ள அவரது நினைவிடம் வரை 'அமைதிப் பேரணி' நடைபெற்றது. இதன் நிறைவாக, கருணாநிதி நினை­வி­டத்­தில் முதல்வர் உட்பட அமைச்சர்கள் மலர் ­வ­ளை­யம் வைத்து அஞ்­சலி செலுத்தினர்.

திமுக அமைதி பேரணி

திமுக அமைதி பேரணி
திமுக அமைதி பேரணி (@mkstalin)

அண்ணா சாலை, ஓமந்​தூ​ரார் வளாகத்​தில் அமைந்துள்ள கருணாநிதியின் சிலை பகுதியில் இருந்து வாலாஜா சாலை வழியாக மெரினாவில் உள்ள கருணாநிதியின் நினைவிடம் வரை திமுகவினர் பேரணி சென்றனர். அதில் ஆயிரக்கணக்காண திமுக தொண்டர்கள், கருணாநிதியின் புகைப்படத்தை ஏந்தியபடி கலந்து கொண்டனர். அப்போது கருணாநிதியை புகழ்ந்து அவர்கள் கோஷங்கள் எழுப்பினர்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் பி.கே.சேகர்பாபு, எ.வ.வேலு, கே.என்.நேரு, முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் டி.ஆர்.பாலு, கனிமொழி, தயாநிதி மாறன், ஆ.ராசா உள்ளிட்டோரும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், திமுக நிர்வாகிகள் என பலரும் இந்த அமைதி பேரணியில் பங்கேற்றனர்.

அஞ்சலி செலுத்திய முதலமைச்சர்

பேரணியின் நிறைவாக, முதலில் அண்ணா நினைவிடத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் வளையம் வைத்து மலர் மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர், கருணாநிதி நினைவிடத்தில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அவரை தொடர்ந்து, அமைச்சர்களும், திமுக நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

அலங்கரிக்கப்பட்ட கருணாநிதியின் நினைவிடம்

கருணாநிதி நினைவிடத்தில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
கருணாநிதி நினைவிடத்தில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (TN DIPR)

இந்த நிகழ்வை முன்னிட்டு கருணாநிதியின் நினைவிடத்தில் உள்ள கருணாநிதியின் சமாதிக்கும், அவரது உருவச் சிலைக்கும், சிலைக்கு முன் வைப்பட்டுள்ள கருப்பு கண் கண்ணாடி மற்றும் பேனா உருவச் சிலைகளுக்கும் மலர் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த சிலைகளுக்கு மத்தியில் நின்றபடி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

இதையும் படிங்க: "அதிமுகவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் சம்மட்டி அடி.. இனியாவது இபிஎஸ் திருத்திக்கொள்ள வேண்டும்" - ஆர்.எஸ்.பாரதி ஆவேசம்!

இதே போல, கருணாநிதியின் நினைவு தினத்தை தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுகவினர் அனுசரித்து வருகின்றனர். சென்னை உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஒவ்வொரு வட்டம் சார்பில் கருணாநிதிக்கு நினைவு அஞ்சலி செலுத்த சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.

முன்னதாக கருணாநிதியின் நினைவு நாள் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், “தலைவர் கலைஞர், முத்துவேலரும் - அஞ்சுகம் அம்மையாரும் பூமிக்குத் தந்த பிறப்பு! தந்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் தமிழினத்துக்குத் தந்த நெருப்பு! அவரது சாதனைகளால் சிறப்பு பெற்ற தமிழ்நாட்டைக் காத்திடவும், முன்னேற்றிடவும் உறுதியேற்று, கலைஞரின் ஒளியில் “எல்லார்க்கும் எல்லாம்” , “எதிலும் தமிழ்நாடு முதலிடம்” எனும் இலக்கை நோக்கி வெற்றிப்பாதையில் நடைபோடுவோம்” என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 7-ம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி, முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் ’திமுக அமைதி பேரணி’ நடைபெற்றது.

முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 7-ம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதனையொட்டி, மெரினாவில் உள்ள கருணாநிதியின் நினைவிடத்தில் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

முன்னதாக, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை ஓமந்தூரார் வளாகத்தில் உள்ள கருணாநிதி சிலையில் இருந்து மெரினாவில் உள்ள அவரது நினைவிடம் வரை 'அமைதிப் பேரணி' நடைபெற்றது. இதன் நிறைவாக, கருணாநிதி நினை­வி­டத்­தில் முதல்வர் உட்பட அமைச்சர்கள் மலர் ­வ­ளை­யம் வைத்து அஞ்­சலி செலுத்தினர்.

திமுக அமைதி பேரணி

திமுக அமைதி பேரணி
திமுக அமைதி பேரணி (@mkstalin)

அண்ணா சாலை, ஓமந்​தூ​ரார் வளாகத்​தில் அமைந்துள்ள கருணாநிதியின் சிலை பகுதியில் இருந்து வாலாஜா சாலை வழியாக மெரினாவில் உள்ள கருணாநிதியின் நினைவிடம் வரை திமுகவினர் பேரணி சென்றனர். அதில் ஆயிரக்கணக்காண திமுக தொண்டர்கள், கருணாநிதியின் புகைப்படத்தை ஏந்தியபடி கலந்து கொண்டனர். அப்போது கருணாநிதியை புகழ்ந்து அவர்கள் கோஷங்கள் எழுப்பினர்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் பி.கே.சேகர்பாபு, எ.வ.வேலு, கே.என்.நேரு, முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் டி.ஆர்.பாலு, கனிமொழி, தயாநிதி மாறன், ஆ.ராசா உள்ளிட்டோரும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், திமுக நிர்வாகிகள் என பலரும் இந்த அமைதி பேரணியில் பங்கேற்றனர்.

அஞ்சலி செலுத்திய முதலமைச்சர்

பேரணியின் நிறைவாக, முதலில் அண்ணா நினைவிடத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் வளையம் வைத்து மலர் மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர், கருணாநிதி நினைவிடத்தில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அவரை தொடர்ந்து, அமைச்சர்களும், திமுக நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

அலங்கரிக்கப்பட்ட கருணாநிதியின் நினைவிடம்

கருணாநிதி நினைவிடத்தில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
கருணாநிதி நினைவிடத்தில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (TN DIPR)

இந்த நிகழ்வை முன்னிட்டு கருணாநிதியின் நினைவிடத்தில் உள்ள கருணாநிதியின் சமாதிக்கும், அவரது உருவச் சிலைக்கும், சிலைக்கு முன் வைப்பட்டுள்ள கருப்பு கண் கண்ணாடி மற்றும் பேனா உருவச் சிலைகளுக்கும் மலர் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த சிலைகளுக்கு மத்தியில் நின்றபடி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

இதையும் படிங்க: "அதிமுகவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் சம்மட்டி அடி.. இனியாவது இபிஎஸ் திருத்திக்கொள்ள வேண்டும்" - ஆர்.எஸ்.பாரதி ஆவேசம்!

இதே போல, கருணாநிதியின் நினைவு தினத்தை தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுகவினர் அனுசரித்து வருகின்றனர். சென்னை உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஒவ்வொரு வட்டம் சார்பில் கருணாநிதிக்கு நினைவு அஞ்சலி செலுத்த சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.

முன்னதாக கருணாநிதியின் நினைவு நாள் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், “தலைவர் கலைஞர், முத்துவேலரும் - அஞ்சுகம் அம்மையாரும் பூமிக்குத் தந்த பிறப்பு! தந்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் தமிழினத்துக்குத் தந்த நெருப்பு! அவரது சாதனைகளால் சிறப்பு பெற்ற தமிழ்நாட்டைக் காத்திடவும், முன்னேற்றிடவும் உறுதியேற்று, கலைஞரின் ஒளியில் “எல்லார்க்கும் எல்லாம்” , “எதிலும் தமிழ்நாடு முதலிடம்” எனும் இலக்கை நோக்கி வெற்றிப்பாதையில் நடைபோடுவோம்” என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

கருணாநிதிகருணாநிதி நினைவுநாள்DMK AMAITHI PERANIKARUNANIDHI DEATH ANNIVERSARYKARUNANIDHI 7TH DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.