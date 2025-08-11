Essay Contest 2025

வெளிநாட்டினரிடம் காரியம் சாதிக்கும் அறிவு பாஜகவினருக்கு இல்லை: கார்த்தி சிதம்பரம் நறுக் - KARTI CHIDAMBARAM PRESS MEET

தமிழக வாக்காளர் பட்டியலில் மற்ற மாநிலத்தவரை சேர்த்தால், வாக்காளர் பட்டியலின் தன்மையே மாறிவிடும் என கார்த்தி சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.

கார்த்தி சிதம்பரம் பேட்டி
கார்த்தி சிதம்பரம் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 7:32 AM IST

சென்னை: வெளிநாட்டு நபர்களிடம் எப்படி பேசி காரியத்தை சாதிக்க வேண்டும் என்ற அறிவு பாஜகவிற்கு குறைவாக இருப்பதாக கார்த்தி சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.

டெல்லி சென்ற சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம், சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது தமிழகத்தில் வெளி மாநிலத்தவருக்கு வாக்குரிமை அளிக்கும் விவகாரம் குறித்தும், தேர்தல் ஆணையம் குறித்தும் அவர் காட்டமாக பேசினார். அவர் கூறுகையில், “தேர்தல் ஆணையம் நடுநிலையாக செயல்பட வேண்டும். ஆனால் இங்கு தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடு அப்படி இல்லை.

பீகாரைச் சேர்ந்த ஆறரை லட்சம் பேர் தமிழகத்திலும் இருப்பதாக கூறுகிறார்கள். பீகாரில் இருந்து தமிழகத்திற்கு வருபவர்கள், இங்கேயே நிரந்தரமாக இருப்பவர்கள் அல்ல; அவர்களை தமிழக வாக்காளர் பட்டியலில் கண்டிப்பாக சேர்க்க முடியாது. இதுபோன்று, மற்ற மாநிலங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கில் வருபவர்களை தமிழகத்தில் சேர்த்தால், இங்கு வாக்காளர் பட்டியலின் தன்மையே மாறிவிடும். ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்காக மட்டும் இங்கு வந்து தங்கிச் செல்பவர்களை, வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்ப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.

பெங்களூரூவில் உள்ள ஒரு தொகுதி குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெளிவாக எடுத்துரைத்துள்ளார். ஒரே வீட்டில் 80 பேர் இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வீட்டு எண் ஜீரோ என உள்ளது. இதுகுறித்து ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பியதற்கு, அதற்கான ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்கும்படி தேர்தல் ஆணையம் கூறுகிறது.

குளறுபடி குறித்து தேர்தல் ஆணையம்தான் பதில் செல்ல வேண்டும். உங்களிடம் இருக்கும் ஆதாரத்தை கொடுங்கள் எனக் கூறுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. தேர்தல் ஆணையம் இதை தெளிவுப்படுத்தாமல் இருப்பதை எதிர்த்து, நடைபயணமாக சென்று கோரிக்கை வைக்க இருக்கிறோம்” என்றார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, இந்தியா மீதான அமெரிக்காவின் அதிக வரி விதிப்பு குறித்த கேள்விக்கு, “140 கோடி பேர் இருக்கும் இந்தியாவில் பொருளாதாரம் வளரத்தான் செய்யும். அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா தேவை. அதேபோல் இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்கா தேவை. டிரம்ப் வழக்கமான அரசியல்வாதி கிடையாது. அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவுடன் வர்த்தகம் செய்கிறது. அமெரிக்க யூனியன் பிரதேசங்களும் ரஷ்யாவுடன் வர்த்தகம் செய்கிறது. வரி விகிதத்தை பேச்சுவார்த்தையின் மூலம்தான் குறைக்க வேண்டும். இதனால் பதற்றப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

இதனை பொறுப்பான பேச்சுவார்த்தை மூலம்தான் தீர்க்க முடியும். நானும் டிரம்ப்பும் நண்பர்கள் என்று மோடி அடிக்கடி கூறுவார். ஆனால் இப்போது அது எல்லாம் பொய்த்துவிட்டது. பாஜக தலைவர்களுக்கு வெளிநாட்டினரிடம் எப்படி பழகி காரியத்தை சாதிக்க வேண்டும் என்று அறிவு குறைவாக உள்ளது” என்றார்.

''இபிஎஸ் கனவு பலிக்காது.. ஸ்டாலின் மீண்டும் முதல்வர் ஆவார்" - அமைச்சர் கே.என்.நேரு நம்பிக்கை!

