நீலகிரி: பந்திப்பூர் செல்லும் சாலையில் காட்டு யானை தாக்கிய நபருக்கு கர்நாடக வனத் துறை 25 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
கூடலூர் வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள கர்நாடக மாநிலம் பந்திப்பூர் வனப்பகுதியின் சாலையோரத்தில் நேற்று காலை காட்டு யானை ஒன்று, அங்கு கொட்டப்பட்டிருந்த காய்கறிகளை சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தது. இதனை அவ்வழியாக பயணித்தவர்கள், தங்களது வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு வேடிக்கை பார்த்துள்ளனர்.
அப்போது ஒருவர் தனது வாகனத்தில் இருந்து இறங்கி வனப்பகுதியை நோக்கி நடந்து சென்றுள்ளார். பின்னர் அந்த நபர் காட்டு யானையுடன் செல்ஃபி எடுக்க முயன்ற நிலையில், அவரை துரத்தி சென்ற யானை தனது காலால் அந்த நபரை எட்டி உதைத்தது. இதில் படுகாயம் அடைந்த அந்த நபர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ காட்சி இணையத்தில் வெளியானது.
செல்ஃபி எடுக்க சென்ற சுற்றுலா பயணியை காட்டு யானை தாக்கிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து பேசிய அப்பகுதி மக்கள், "முதுமலை, பந்திப்பூர் வனப்பகுதி சாலைகளில் சுற்றுலா பயணிகள் தாங்கள் வரும் வாகனங்களில் இருந்து இறங்கி, வனப்பகுதிகளில் அத்துமீறி நுழைவது வாடிக்கையாக உள்ளது. இதனால், வனவிலங்குகள் சுற்றுலா பயணிகள் மீது கடும்கோபத்தில் தாக்குதல் நடத்துகின்றன. இதுபோன்ற சம்பவங்களை தடுக்க, வனத்துறையினர் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் யானை தாக்கி காயமடைந்த நபருக்கு ரூ.25,000 அபராதம் விதித்து கர்நாடக வனத்துறை விதித்துள்ளது. மேலும் வனப்பகுதியில் உள்ள சாலைகளில் சுற்றுலா பயணிகள் வனவிலங்குகளை கண்டால் வாகனத்தில் இருந்து இறங்கி செல்ஃபி எடுக்க முற்படக்கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த அறிவுறுத்தலை மீறி, இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் எனவும் வனத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
மேலும், சாலையில் வனவிலங்குகள் கடந்து செல்லும்போது வாகன ஓட்டிகள் தங்களது வாகனங்களை நிறுத்தி, வனவிலங்குகளை தொந்தரவு செய்யாமல் அவை கடந்து சென்றபின் வாகனங்களை இயக்க வேண்டும் எனவும் கர்நாடக மாநில வனத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
