"மனு கொடுக்காத இடமில்ல" சேரும் சகதியுமான சாலையால் பரிதவிக்கும் அரியலூர் விவசாயிகள்!

சாலை வசதி இல்லாததால், 300 ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டுள்ள மக்காச்சோளம், முருங்கை, கத்தரி உள்ளிட்டவை வீணாகிவிட்டதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

சேரும் சகதியுமான பாதையில் இருசக்கர வாகனத்தை சிரமப்பட்டு ஓட்டும் விவசாயி
சேரும் சகதியுமான பாதையில் இருசக்கர வாகனத்தை சிரமப்பட்டு ஓட்டும் விவசாயி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 7, 2025 at 7:56 PM IST

அரியலூர்: விவசாய நிலத்திற்கு செல்ல பயன்படுத்தும் சாலையை சீரமைத்து தரமாறு விவசாயிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே அமைந்துள்ளது காரைக்குறிச்சி கிராமம். இப்பகுதி மக்கள் விவசாயத்தையே தங்களது பிரதான தொழிலாக செய்து வருகின்றனர்.

அதாவது, காரைக்குறிச்சி வீரனார் கோயில் முதல் மைக்கேல்பட்டி கிராமம் வரை விவசாய நிலங்களுக்கு செல்லும் வகையில், சுமார் 2 கி.மீ தூரத்திற்கு மண் சாலை அமைந்துள்ளது. இந்த சாலையையொட்டி இருபக்கமும் 500 ஏக்கருக்கும் மேல் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. அவற்றில் 300 ஏக்கருக்கு மேல் மக்காச்சோளம், நிலக்கடலை, முருங்கை, கத்தரி உள்ளிட்ட தோட்டப் பயிர்களும்; தேக்கு, சவுக்கு, தைலம் உள்ளிட்ட மர பயிர்களும் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிலையில், குறிப்பிட்ட விவசாய நிலங்களுக்கு செல்லும் சாலையின் இருபுறமும் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து வருவதாகவும், இதனால் சாலை குறுகிவிட்டதாகவும் அப்பகுதி விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். அதேபோல, மழைக்காலங்களில் ஆங்காங்கே தண்ணீர் தேங்கி சேரும் சகதியுமாகக் காணப்படுவதால், நடக்கக்கூட முடியவில்லை எனவும் அவர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

பாதிக்கப்பட்ட விவசாயி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து அப்பகுதியை சேர்ந்த விவசாயி செல்வமணி கூறும்போது, "சாலையை சரி செய்ய கோரி பலமுறை மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏன் போராட்டம் நடத்துவதாக தெரிவித்து கூட மனு அளித்துள்ளோம். ஆனால், அரசாங்கம் செவி சாய்க்கவில்லை. இதற்காக கடந்த 2023-ல் இருந்து அலைந்து அலைந்து மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளேன்.

முறையான சாலை வசதி இல்லாததால் இருசக்கர வாகனத்தில் கூட செல்ல முடியவில்லை. விவசாய நிலத்தில் தேங்கும் தண்ணீர் போக வழியில்லை. இதனால், 300 ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டுள்ள மக்காச்சோளம், முருங்கை, கத்தரி உள்ளிட்ட விவசாயப் பயிர்கள் வீணாகிவிட்டன.

சேரும் சகதியுமான சாலையில் நடந்து செல்லும் மக்கள்
சேரும் சகதியுமான சாலையில் நடந்து செல்லும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விவசாயி இல்லையென்றால் ஒன்றும் இல்லை என நிதி ஒதுக்கும் அரசு, எங்களுக்கு ஒரு சாலையை அமைத்துத் தர முன்வரவில்லை. தாலி, தங்கத்தை விற்றும், கடன் வாங்கியும் விவசாயம் செய்யும்போது பயிர்கள் நாசமாவதால் வாங்கிய கடனை அடைக்க முடியாமல் தவித்து வருகிறோம்,” என வேதனை தெரிவித்தார்.

அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறும்போது, "சாலை பழுதடைந்து இருப்பதால் வாகனங்களால் உள்ளே வர முடியவில்லை. விவசாய நிலங்களில் அறுவடை செய்யப்பட்ட பயிர்களை ஏற்றுமதி செய்ய முடியாத சூழல் நிலவி வருகிறது.

எங்களுக்கு இந்த சாலையை பயன்படுத்துவதைத் தவிர வேறு வழி கிடையாது. சாலை வசதி வேண்டும் என கடந்த 3 ஆண்டுகளாக மாவட்ட ஆட்சியர், அமைச்சர், சட்டமன்ற உறுப்பினர், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் என பல தரப்பிலும் மனு அளித்தும் பலனில்லை.

விவசாயத்தை தவிர எங்களுக்கு வேறு எந்த தொழிலும் தெரியாது. இதேநிலை நீடித்தால் வருங்கால தலைமுறைகள் விவசாயத்தை கைவிடும் அவலநிலை ஏற்படும்" என்று கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தனர்.

ஆகையால், காரைக்குறிச்சி வீரனார் கோயில் முதல் மைக்கேல் பட்டி வரை இருபுறமும் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, சாலை அமைத்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். ஒருவேளை அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையாக பொதுமக்களை திரட்டி சாலை நடுவே நாற்றுநடும் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் அப்பகுதி விவசாயிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

