வளிமண்டலத்தை சுத்தப்படுத்த நவீன தொழில்நுட்பம்; காரைக்குடி 'சிக்ரி' விஞ்ஞானிகள் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு
இங்கு பசுமை ஹைட்ரஜன் குறித்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பிடெக் படிப்பில் கெமிக்கல் மற்றும் எலெக்ட்ரோ கெமிக்கல் என்ஜினியரிங் பட்டப்படிப்பு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த படிப்பு இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டின் சிக்ரியில் மட்டும் தான் உள்ளது.
வளிமண்டலத்தை சுத்தப்படுத்தும் நவீன தொழில்நுட்பத்தை காரைக்குடி ''சிக்ரி'' விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்து அசத்தியுள்ளனர்.
காலநிலை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்த, வளிமண்டலத்தில் கலந்திருக்கும் கார்பனை உறிஞ்சி வெளியே எடுக்க வேண்டி உள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை காலநிலை மாற்றத்திற்கான சர்வதேசக் குழு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தெரிவித்திருந்தது.
கார்பன் டை ஆக்சைடை நீக்கும் நடவடிக்கை
இதன் தொடர்ச்சியாக, வளி மண்டலத்தில் உமிழப்படும் கார்பன் அளவை குறைக்கும் வகையில், கார்பன் டை ஆக்சைடை நீக்கும் நடவடிக்கையில் உலகம் முழுவதும் உள்ள விஞ்ஞானிகள் தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், உலகத்துக்கே முன்னுதாரணமாகவும், முதல் சாதனையாகவும் வளிமண்டலத்தை சுத்தப்படுத்த நவீன தொழில்நுட்பத்தை காரைக்குடி 'சிக்ரி' விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்து, தமிழ்நாட்டுக்கும், இந்தியாவுக்கும் பெருமையை தேடி தந்துள்ளனர்.
பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தி சாதனை
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் இயங்கி வரும் மத்திய மின் வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கடந்த 1948 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 25 ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. தற்போது 77 ஆண்டுகளை கடந்த நிலையில் நூற்றுக்கணக்கான விஞ்ஞானிகளை, தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை உருவாக்கி இருப்பதோடு, நாட்டுக்காக பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தி சாதனை படைத்து உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆய்வு நிறுவனமாக திகழ்கிறது. தற்போது சிக்ரியின் இயக்குனராக ரமேஷ் ஷா பொறுப்பில் இருந்து வருகிறார்.
டெல்லியில் உள்ள மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வுக் குழுமத்தின் (CSIR - Council of Scientific and Industrial Research) கீழ் காரைக்குடி 'சிக்ரி' செயல்பட்டு வருகிறது. சிஎஸ்ஐஆர் நிறுவன நாள் விழா (Foundation Day) ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 26ஆம் நாள் நாடு முழுவதும் வெகுவிமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். இதன் தலைமை மற்றும் கிளை நிறுவனங்களில் அன்று ஒருநாள் பொதுமக்கள், மாணவ மாணவியர்கள், ஆசிரியர்கள், தொழில் வல்லுநர்கள் என, பல்வேறு தரப்பினர் பார்வையாளர்களாக அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.
இந்த குறிப்பிட்ட நாளில் காரைக்குடி சிஎஸ்ஐஆர்-சிக்ரியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை அனைவரும் கண்டுகளிக்க இயலும். இந்த ஆண்டு செப்.26 மற்றும் 27 ஆம் தேதிகளில் சுமார் 20000க்கும் மேற்பட்டோர் வந்து பார்வையிட்டு சென்றுள்ளனர். அவர்கள் அனைவருக்கும் சிக்ரியின் பல்வேறு துறைசார்ந்த மாணவர்கள், வல்லுநர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் விளக்கம் அளித்தனர்.
இந்தியாவின் பாதுகாப்பு துறைக்கு 'சிக்ரி'யின் பங்களிப்பு
இந்நிலையில், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு சிக்ரியின் மூத்த முதன்மை விஞ்ஞானியும், இயக்குநரின் தொழில்நுட்பப் பிரிவு தலைவருமான முனைவர்.நா.லட்சுமி நரசிம்மன் அளித்த சிறப்பு நேர்காணலின் போது கூறியதாவது:
நாடு முழுவதும் உள்ள சிஐஎஸ்ஆரின் 37 ஆய்வகங்களுள் 'சிக்ரி'யும் ஒன்று. இங்கு ஆற்றல் (Energy), அரிமானத் தடுப்பு (Corrosion Prevention), மின் உலோகவியல் (Electro-metallurgy), மின்வேதியியல் உணரிகள் (Electrochemical Sensors), கரிம மற்றும் கனிம வேதியியல் மூலக்கூறுகள் (Organic & Inorganic Chemicals) ஆகியவற்றில் மிக முக்கியமான ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
மேலும் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு துறைக்கும் 'சிக்ரி'யின் பங்களிப்பு அளப்பரியது. தற்போது உலகம் முழுவதும் நடைபெற்று வரும் அரிமானம் சார்ந்த விசயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து அதற்கான பல்வேறு பூச்சுகளை 'சிக்ரி' தயாரித்துள்ளது. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபத்திலும், சென்னையிலும் 'சிக்ரி'யின் மையங்கள் இயங்கி வருகின்றன.
இந்தியாவிலேயே சிக்ரியில் மட்டுமே உள்ளது
'சிக்ரி' தற்போது பேட்டரி ((Battery) மற்றும் கிரீன் ஹைட்ரஜன் (Green Hydrogen) சார்ந்த ஆய்வுகளில் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. பழைய பேட்டரிகளை புதுப்பிப்பது குறிப்பாக அவற்றிலுள்ள முக்கியமான கனிமங்கள், மூலக்கூறுகளை பிரித்தெடுப்பதை எலக்ட்ரோ மெட்டலார்ஜி என்ற தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக தீவிர ஆய்வினை மேற்கொண்டு வருகிறது.
மரபு சாரா எரிசக்தி துறையின் கீழ் பசுமை ஹைட்ரஜன் குறித்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதுமட்டுமல்லாமல் பிடெக் படிப்பில் கெமிக்கல் மற்றும் எலெக்ட்ரோ கெமிக்கல் என்ஜினியரிங் பட்டப்படிப்பு இங்கு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இப்படிப்பு இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டின் சிக்ரியில் மட்டும் தான் உள்ளது. கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மாணவர்கள் இந்த படிப்பில் சேர்ந்து பயன் அடைந்துள்ளனர். இந்த குறிப்பிட்ட மாணவர்கள் அனைவரும் பல்வேறு கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் இந்தியா மட்டுமன்றி உலகெங்கும் சிறந்து விளங்கி வருகின்றனர்.
வளிமண்டலத்தை தூய்மையாக மாற்ற முடியும்
மாணவர்களை ஊக்குவிக்கவும், திறன் சார் மேம்பாட்டிலும், பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை 'சிக்ரி' ஏற்பாடு செய்து வருகிறது. ஒரு வாரம் அல்லது இரண்டு நாட்கள் என அவர்களின் தேவைக்கு ஏற்றாற்போல் திறன்சார் பயிற்சிகள் மாணவ மாணவியருக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
கார்பன் டை ஆக்ஸைடு எனப்படும் கரியமில வாயு உலகம் முழுவதும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பில் பங்காற்றும் மூலக்கூறு. இந்த நச்சு வாயுவை நமது வளிமண்டலத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்துவது குறித்த சிஓ2 (CO2) ஆய்வில் முக்கியமான தொழில்நுட்பத்தை 'சிக்ரி' உருவாக்கியுள்ளது. இதன் மூலம் வளிமண்டலத்தை தூய்மையாக மாற்ற முடியும்.
நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான தொழில்நுட்பம்
மேலும் அடுத்த தலைமுறைக்கான லித்தியம் அயனி பேட்டரி, சோடியம் அயனி பேட்டரி, சாலிட் ஸ்டேட் பேட்டரி என்று பல்வேறு வகையான பேட்டரி ஆய்வுகள், ஃபியூல் செல், உணரிகள் மற்றும் எலக்ட்ரோ ஆர்கானிக் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை, மரபு சாரா எரிசக்தித் துறைகளுக்காக பல்வேறு ஆய்வுகளைச் செய்து வருகிறது. இவ்வாறு முனைவர்.நா.லட்சுமி நரசிம்மன் கூறினார்.
இந்தியப் பிரதமர் நாட்டின் தற்சார்பு குறித்து பேசி வரும் நிலையில், அதனை மிகச்சிறப்பான முறையில் முன்னெடுத்து நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான தொழில்நுட்பம், அறிவியல், சுற்றுச்சூழலியல் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகளை காரைக்குடி சிக்ரி நிறுவனம் தொடர்ந்து செய்து வருகிறது.
'சிக்ரி'யின் தலைமை நிறுவனமான சிஎஸ்ஐஆர்ன் தலைவர் இந்திய பிரதமர் ஆவார். மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் துணைத்தலைவராகவும், தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவரும் 'சிக்ரி'யின் முன்னாள் இயக்குனருமான முனைவர். ந. கலைச்செல்வி இதன் டைரக்டர் ஜெனரலாகவும் பொறுப்பில் உள்ளனர். மேலும் சிஎஸ்ஐஆரின் கீழ் இயங்கி வரும் ஏசிஎஸ்ஐஆர் (அகாடெமி ஆஃப் சயின்டிபிக் அண்டு இன்னோவேட்டிவ் ரிசர்ச்) முனைவர் பட்ட ஆய்வுகளுக்கான திறவுகோலாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மின்வேதியியல் துறைகளுக்குப் பயன்படும் நவீன கனிம மற்றும் மூலப்பொருட்கள், நோய் சம்மந்தப்பட்ட கிருமிகளை ஆராயப் பயன்படும் உயிரி உணரி (பயோ சென்சார்கள்), மின் முலாம் பூசுதல் மற்றும் நானோ மின் வேதியியல் துறைகளில் உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆய்வுகளை செய்து வருகிறது. இந்த ஆராய்ச்சியின் பயனாக இதுவரையில் இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தொழில் நுட்பங்களை உருவாக்கி உள்ளது. பல்வேறு தொழிற்சாலைகள் இத்தகைய தொழில்நுட்பங்கள் அடிப்படையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இந்தியா முழுவதும் வெற்றிகரமாக இயங்கி வருகின்றன.
சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மூலம் பட்டம்
மேலும், ஆண்டுதோறும் 200க்கும் மேற்பட்ட அறிவியல் ஆய்வு கட்டுரைகள் பல்வேறு உலகத் தரம் வாய்ந்த அறிவியல் இதழ்களில் பிரசுரிக்கப்படுகின்றன. இந்த ஆய்வகத்தில் வேதி மற்றும் மின்வேதிப் பொறியியல் (Chemical and Electrochemical Engineering) துறையில் 4 ஆண்டு பொறியியல் பட்டப்படிப்பு (BTech) நடத்தப்பட்டு சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் வாயிலாக பட்டம் வழங்கப்படுகின்றன.
நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இளம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்களுடைய முனைவர் பட்டத்திற்கான ஆராய்ச்சிகளை பல்வேறு துறைகளில் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அறிவியல் தொழிலக ஆய்வுக் குழுமத்துடன் இணைந்தக் கல்விக் குழுமத்தின் (ACSIR) மூலம் இளம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் முனைவர் பட்டம் பெறுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.