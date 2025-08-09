சென்னை: சென்னை கிழக்கு மாவட்டம் எழும்பூர் தெற்கு பகுதி மகளிர் அணி மற்றும் மகளிர் தொண்டரணி சார்பில் வேப்பேரி பெரியார் திடலில் கருணாநிதி 7 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு ''கழக மகளிரை உயர்த்துவோம், காலத்தலைவரை போற்றுவோம்'' என்னும் தலைப்பில் நிர்வாகிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இதில் திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி கருணாநிதி கலந்து கொண்டு மகளிர் அணி மற்றும் மகளிர் தொண்டரணி நிர்வாகிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். நிகழ்ச்சியில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, துணை அமைப்பு செயலாளர் தாயகம் கவி, சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா உள்ளிட்ட கழக நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் சேகர் பாபு பேசியதாவது:
நம்முடைய நோக்கம், நம்முடைய செயல், நம்முடைய செயல்பாடு எல்லாம் வருகிற 2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள தேர்தலை நோக்கித்தான் இருக்க வேண்டும். வரும் தேர்தல் என்பது ஜனநாயகத்திற்கும், அதிகார துஷ்பிரயோகத்திற்குக்கும் எதிரான தேர்தல்.
அரசியல் இயக்கங்களோடு மட்டும் இல்லாமல், ஐடி, அமலாக்கத்துறை உள்ளிட்ட ஏஜென்சிகள் துணையோடு தேர்தல் களத்தில் களம் காண எதிரிகள் தயாராக உள்ளனர். நம்முடைய இலக்கு என்பது வரும் தேர்தலில் களத்திலே நிற்போம், களமாடுவோம், மீண்டும் தலைவர் தலைமையில் ஆட்சி அமைப்போம். இவ்வாறு அமைச்சர் சேகர் பாபு பேசினார்.
நிகழ்ச்சியில் கனிமொழி கருணாநிதி பேசியதாவது:
உலகில் உள்ள எல்லா பெண்ணியவாதிகளுக்கு இணையாக பெண்ணின் உரிமைகளை பேசியவர் யார் என்றால் அது பெரியார் தான். பெண்கள் முன்னேற வேண்டும் என்ற பெரியாரின் கனவுகள் எல்லாம் நிறைவேற்றியவர் கலைஞர். பெண்களுக்கு கல்வி அவசியம் என்று விரும்பிய தந்தை பெரியாரின் கனவை பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் நினைவாக்கியவர் கலைஞர்.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மகாராஷ்டிராவில் கை ரிக்சாவை தடை செய்ய வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் சொன்னது. ஆனால் 1973 ஆண்டு மனிதனை வைத்து மனிதன் இழுப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என கை ரிக்சாக்களை கலைஞர் தடை செய்தார். தான் இருக்கும் காலத்தை தாண்டி சிந்திக்கத் தெரிந்த தலைவர் கலைஞர். எனவே தான் அவரை பற்றி தினம் தினம் நாம் பேசி வருகிறோம்.
நம்முடைய இயக்கம் எந்த வேறுபாடும் பார்க்காமல் அனைவருக்குமான இயக்கம். சமூகத்தில் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு கை கொடுக்க வேண்டும் என்பதே இயக்கத்தின் அடிப்படை கொள்கை. எத்தனையோ போராட்டங்களை கலைஞர் சந்தித்திருக்கிறார். அவை அனைத்திலும் வெற்றி பெற்று ''தமிழினத்திற்காக நான் நிற்பேன்'' என சொன்னவர் தான் கலைஞர். அப்படி அவரின் போராட்டம் அவரின் இறுதி ஊர்வலம் வரை நீடித்தது.
தன்னுடைய தலைவன் பேரறிஞர் அண்ணா அருகிலேயே தனக்கும் ஒரு இடம் வேண்டும் என வாழ்க்கையில் ஆசைப்பட்டவர் கலைஞர். ஆனால் அதைக்கூட மறுத்தவர் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி. அந்த இடத்தை கலைஞருக்காக போராடி பெற்றுத் தந்தது நமது தலைவர் ஸ்டாலின் தான்.
கலைஞரின் இடத்தை தர மறுத்த ஒருவர் இந்த பகுதியை சுற்றி சுற்றி வந்து வாக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நினைவிலே வைத்துக் கொண்டு அந்த உத்வேகத்தோடு, அந்த கலைஞர் என்ற போராளியின் போர் குணத்தோடு வரும் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவோம். இவ்வாறு திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி கருணாநிதி பேசினார்.
