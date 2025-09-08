ETV Bharat / state

எடப்பாடி பழனிசாமியின் 200 தொகுதி இலக்கு கனவாக தான் போகும் - கனிமொழி எம்.பி கருத்து!

ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலையில் இந்த நாடு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதனால் தான் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் சேர்ந்து எங்கள் வேட்பாளரை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த கனிமொழி எம்.பி
செய்தியாளர்களை சந்தித்த கனிமொழி எம்.பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 5:34 PM IST

1 Min Read

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி கனவில் மற்றவர்களுக்கு சில தொகுதியை விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த வகையில் பரவாயில்லை. ஆனால் அனைத்து கனவுகளும் மெய்ப்படுவதில்லை. நிச்சயமாக இந்த கனவு வெறும் கனவாக தான் போகும் என்று தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி கூறினார்.

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் நாளை (செப்.9) நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தேர்தல் மத்தியில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவரும், மகாராஷ்டிரா மாநில ஆளுநருமான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியிடுகிறார்.

இந்தியா கூட்டணி சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டி போட்டியிடுகிறார். இரண்டு தரப்பில் இருந்து வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவதால் நாளை 9 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. இந்த வாக்கு பதிவில் நாடாளுமன்ற எம்.பி.க்கள் வாக்களிப்பார்கள்.

தற்போதைய சூழலில் ஆளும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு மக்களவையில் 293 மற்றும் மாநிலங்களவையில் 130 எம்.பி.க்கள் உள்ளனர். எதிர்க்கட்சிகளின் ''இந்தியா கூட்டணிக்கு'' மக்களவையில் 234 மற்றும் மாநிலங்களவையில் 79 எம்.பி.க்கள் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில், குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் வாக்களிக்கும் வகையில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் டெல்லிக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றனர்.

தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி டெல்லி செல்வதற்காக சென்னை விமான நிலையத்துக்கு வருகை தந்தார். அப்போது கனிமொழி எம்.பி செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறும்போது, ''இந்த தேர்தலில் ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளும் இணைந்து ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்தி இருக்கிறோம்.

இதையும் படிங்க: ஹரித்துவார் செல்வதாக கூறிவிட்டு டெல்லி சென்றிருக்கும் செங்கோட்டையன்! அடுத்தகட்ட நகர்வு என்னவாக இருக்கும்?

ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலையில் இந்த நாடு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதனால் தான் அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் சேர்ந்து எங்கள் வேட்பாளரை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்," என்றார்.

"எடப்பாடி பழனிசாமி 200 தொகுதிகளுக்கும் மேலாக வெற்றி பெறுவோம் என்று கூறியது குறித்து கேட்கிறீர்கள். அவர் கனவில் மற்றவர்களுக்கு சில தொகுதியை விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார். அந்த வகையில் பரவாயில்லை. ஆனால் அனைத்து கனவுகளும் மெய்ப்படுவதில்லை. நிச்சயமாக இந்த கனவு வெறும் கனவாக தான் போகும்.'' என்று கனிமொழி எம்.பி. கூறிவிட்டு புறப்பட்டார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

EDAPPADI K PALANISWAMIEPS DREAMஎடப்பாடி பழனிசாமி கனவுகனிமொழி எம்பிKANIMOZHI KARUNANIDHI MP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.