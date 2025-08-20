ETV Bharat / state

இப்படியா மரணம் வரணும்: திருமண மேடையில் பெண்ணுக்கு நேர்ந்த துயரம்! - WOMEN DIED WHILE DANCING

பிரபல பாடகர் கச்சேரியில் திருமண வரவேற்பு பாடலுக்கு நடனமாடிய பெண் ஒருவர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மேடையிலேயே மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சம்பவத்தின் வீடியோ காட்சி
சம்பவத்தின் வீடியோ காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
காஞ்சிபுரம்: திருமண விழாவில் பிரபல பாடகரின் கச்சேரியில் நடனமாடிக் கொண்டிருந்த பெண் திடீரென மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஞானம் - ஜீவா தம்பதி. ஞானம் சொந்தமாக மெடிக்கல் கடை வைத்து நடத்தி வருகிறார். இந்த தம்பதியரின் இரு மகன்களும் கல்லூரியில் பயின்று வருகின்றனர். இந்நிலையில், ஞானம் - ஜீவா தம்பதியர், மாமல்லபுரம் பகுதியில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்றிருந்தனர்.

அங்கு மணமகள் மற்றும் மணமகனை வரவேற்பதற்காக, திரைப்பட பாடல் போடப்பட்டு புதுமண தம்பதியரின் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் நடனமாடினர். மேலும், பிரபல பாடகர் வேல்முருகனின் கச்சேரியும் நடைபெற்றது. அப்போது, கச்சேரி மேடையில் அனைவரையும் நடனமாடும்படி பாடகர் வேல்முருகன் அழைத்ததன் பேரில் பலர் சென்று நடனமாடியதாக கூறப்படுகிறது.

உயிரிழந்த ஜீவா
உயிரிழந்த ஜீவா (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது திரைப்பட பாடல் ஒன்றை பாடகர் பாட, ஜீவா தனது உறவினர்களுடன் சேர்ந்து மேடையில் நடனமாடியுள்ளார். அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக திடீரென அவர் மயங்கி விழுந்தார். இதைத் தொடர்ந்து, திருமண விழாவில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதைப் பார்த்த சக உறவினர்கள், ஜீவா முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்து, எழுப்ப நினைத்துள்ளனர். ஆனால், அவர் எழுந்திருக்காத நிலையில் முதலுதவி செய்துள்ளனர். ஆனால், அதிலும் அவர் கண் திறக்காததால் உடனடியாக அவரை காரில் ஏற்றிக் கொண்டு அருகில் இருந்த தனியார் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றுள்ளனர்.

சம்பவத்தின் வீடியோ காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
அங்கு அவர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு வரும் வழியிலேயே உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். இதையடுத்து, சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த மாமல்லபுரம் போலீசார், ஜீவா உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ காட்சி இணையத்தில் வெளியாகி பார்ப்பவர்களைச் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அந்த வீடியோவில் பாடகர் அருகே நின்று உறவினர்களுடன் ஜீவா நடனமாடும் காட்சியும், பின்னர் மேடையில் மயங்கி சட்டென தரையில் விழும் காட்சியும் பதிவாகி உள்ளது. திருமண விழாவில் உற்சாகத்துடன் நடனமாடிய பெண், திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: கோயம்பேடு டூ பட்டாபிராம்... மெட்ரோ ரயில் நீட்டிப்புக்கு ரூ.2,442 கோடி ஒதுக்கீடு!

