காஞ்சிபுரம் டிஎஸ்பி சிறையில் அடைப்பு... நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு பின் நடந்தது என்ன?
கிளை சிறையில் அடைக்க நீதிபதியின் காரில் கொண்டு செல்லப்பட்ட டிஎஸ்பி காவல்துறையினரின் உதவியோடு தப்பி சென்றதாகவும், விஷயம் பெரிதானதால் 30 நிமிடங்கள் கழித்து சிறைக்கு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
Published : September 8, 2025 at 9:33 PM IST
காஞ்சிபுரம்: பேக்கரியில் நடந்த அடிதடி சம்பவம் தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகார் மீது ஒரு மாத காலமாகியும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் டிஎஸ்பி-யை கைது செய்து சிறையில் அடைக்க நீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்தது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பூசிவாக்கம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் முருகன் என்கிற 'சிமெண்ட் முருகன்'. இவர் நீதிமன்ற காவலராக (GUN MAN) பணிபுரிந்து வரும் லோகேஷ் என்பவரின் மாமனார் ஆவார். இந்த நிலையில், இவருக்கும் அப்பகுதியில் உள்ள ஒரு பேக்கரி கடையை சார்ந்தவருக்கும் இடையே கடந்த மாதம் அடிதடி ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் குறித்து முருகன், காஞ்சிபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். ஆனால், நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், முருகன் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டது. அதில், '' புகார் அளிக்கப்பட்டு ஒரு மாத காலம் ஆகியும் காவல் துறை தரப்பிலிருந்து எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லை. குறிப்பாக, இந்த புகாரின் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் (SC/ST Act) கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு காஞ்சிபுரம் முதன்மை மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி செம்மல் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது. புகாரின் தீவிரத்தன்மை குறித்தும், ஒரு மாத காலமாகியும் காவல் துறை தரப்பில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாதது குறித்தும் நீதிமன்றம் ஆழ்ந்த கவலை தெரிவித்தது. மேலும், விசாரணையின் போது, புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கு உள்ளது என்றார். ஆனால், நீதிமன்றத்தில் மாவட்ட எஸ்பி ஆஜராகாத நிலையில், டிஎஸ்பி சங்கர் கணேஷ் ஆஜராகியிருந்தார்.
இந்த நிலையில், புகார் மீது வேண்டுமென்றே நடவடிக்கை எடுக்காமல் அலட்சியம் காட்டியதாகக் கூறி, நீதிபதி செம்மல், டிஎஸ்பி சங்கர் கணேஷை உடனடியாகக் கைது செய்து, வரும் செப்டம்பர் 22 வரை நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டார்.
டிஎஸ்பி மாயமானதும், பின்னர் சிறையில் தோன்றியதும்
நீதிபதியின் இந்த அதிரடி உத்தரவு, நீதிமன்ற வளாகத்தில் இருந்த காவல் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது.
மேலும், டிஎஸ்பிஐ சிறையில் அடைக்க முயற்சி செய்த போது காவலர்கள் அதிகளவு குவிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அப்போது நீதிபதி செம்மல் வாகனத்தில் டிஎஸ்பி சங்கர் கணேஷ் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். பின்னர் கிளை சிறை முன்பு நீதிபதியின் காரை காவல்துறையினர் முற்றுகையிட்டனர். அப்போது டிஎஸ்பி சங்கர் கணேஷ் நீதிபதியின் காரில் இருந்து இறங்கி காவல்துறை வாகனத்தில் ஏறி தப்பித்து மாயமானார். இதனை தொடர்ந்து, காவல்துறையினரின் உதவியோடு டிஎஸ்பி தப்பி சென்றதாக தகவல்கள் வேகமாக பரவின. தொடர்ந்து 30 நிமிடங்களுக்கு மேலாக மாயமான டிஎஸ்பி, அதன் பிறகு காஞ்சிபுரம் கிளை சிறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டார்.
இதற்கிடையே, ''டிஎஸ்பி தப்பி ஓடவில்லை என்றும் மாயமான நேரத்தில் அவர் கழிவறைக்கு சென்றதாகவும்'' காவல்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது. இந்த சம்பவம் இன்று காஞ்சிபுரம் நீதிமன்றத்தில் மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
மேலும், உயர் பதவி வகிக்கும் ஒரு காவல் துறை அதிகாரி நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட சம்பவம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இதுவே முதல் முறையாகும். குறிப்பாக இந்த உத்தரவால், காவல் துறை அதிகாரிகள் மத்தியில் கடும் பதற்றம் நிலவியது.